Mieux que les caisses à savon : quand Red Bull donne des pagaies, en vidéo

INSOLITE - Du canoë-kayak dans de drôles d'embarcations. C'était au programme de la course "Red Bull Rapids", ce week-end (27-28 août) à Oklahoma City, aux Etats-Unis. Voici des images de cette épreuve pour le moins originale, où une voiture ciglée Red Bull a notamment affronté une sorte de toilette et un ring de boxe. Leur opposition et le podium, en vidéo.

00:01:42, il y a une heure