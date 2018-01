Mikaela Shiffrin, Manchester City, Isaiah Thomas, Arsenal - Chelsea : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Doha : Gasquet (très) facile, Monfils avec plus de difficulté

Richard Gasquet et Gaël Monfils ont tous les deux franchi le premier tour du tournoi de Doha. Le Biterrois n'a pas fait dans le détail face au Dominicain Victor Estrella (6-0, 6-2). Le Parisien, lui, a éprouvé plus de difficulté pour se défaire de l'Italien Paolo Lorenzi (6-3, 3-6, 6-4). Il faut toutefois se souvenir que le 46e joueur mondial a passé trois mois loin des cours pour soigner son genou droit. Il affrontera au prochain tour, ce mercredi, l'Allemand Jan-Lennard Struff, tombeur de Tomas Berdych (6-4, 1-6, 7-6). Gasquet défiera lui le Grec Stefanos Tsitsipas.

2. Football - Premier League : City reprend ses bonnes habitudes

Tenu en échec par Crystal Palace dimanche (0-0), Manchester City a profité de la réception de Watford deux jours plus tard pour regoûter à la victoire (3-1). Raheem Sterling a ouvert le score après moins d'une minute de jeu. Christian Kabasele a doublé la mise pour les Citizens en marquant contre son camp. Avant que Sergio Agüero ne mette la touche finale à ce succès. La réduction de l'écart d'Andre Gray n'aura, elle, servi à rien. Pep Guardiola et les siens comptent 15 points d'avance sur United en tête du classement. Parmi les autres résultats de la 22e journée, à noter la victoire de Tottenham sur le terrain de Swansea (0-2).

3. Basket - NBA : Retour probant pour Isaiah Thomas

Absent depuis le début de la saison, Isaiah Thomas a retrouvé le chemin des parquets dans la nuit face à Portland. Et la saveur de la victoire par la même occasion (127-110). Sur le plan individuel, le nouveau meneur des Cavs a signé un bon match. Il a disputé 19 minutes de la rencontre en sortie de banc et a inscrit 17 points (pour 3 passes). De bon augure pour la suite.

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Outre la victoire des Cavaliers, les Spurs ont battu les Knicks (100-91), les Suns se sont imposés de justesse face aux Hawks (104-103), les Hornets ont disposé des Kings (131-111) et les Clippers ont pris le meilleur sur les Grizzlies (113-105).

Football - Coupe d'Italie : L'Atalanta s'est qualifiée pour les demi-finales en s'imposant à Naples (1-2).

Tennis - ATP Brisbane : Nick Kyrgios s'est qualifié pour le 3e tour en disposant de son compatriote, Matthew Ebden (6-7, 7-6, 6-2). Alexandr Dolgopolov poursuit également sa route après avoir battu Horacio Zeballos (6-1, 6-2).

Tennis - WTA Brisbane : Cela passe au 2e tour pour Elina Svitolina, qui a facilement battu Ana Konjuh (6-3, 6-1). Même constat pour Aliaksandra Sasnovich face à Anett Kontaveit (1-6, 7-6, 6-3).

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Ski alpin - Slalom dames Zagreb : Shiffrin en quête d'une 38e victoire (13h00)

Mikaela Shiffrin n'est pas partageuse. L'Américaine de seulement 22 ans n'a plus quitté le podium en Coupe du monde depuis un an, et le slalom de Zagreb, le 3 janvier 2017. En Croatie ce mercredi, elle sera en quête d'une 38e victoire, elle qui en compte déjà 27 en slalom. La grande favorite de la course s'élancera avec le dossard 4. Quant aux Françaises, Baud Mugnier partira avec le 24 dans son dos, Estelle Alphand avec le 25, Nastasia Noens avec le 29 et Joséphine Forni avec le 62.

2. Football - Premier League : Gros choc entre Arsenal et Chelsea (20h45)

Tenus en échec sur la pelouse de West Brom dimanche après une fin de match houleuse (1-1), les Gunners doivent impérativement se relancer pour ne pas laisser ses concurrents directs s'échapper. Le quatrième du classement, Liverpool, qui a déjà remporté son match de la 22e journée, compte 6 longueurs d'avance sur Arsenal, sixième. Mais la rencontre du soir s'annonce compliquée puisque les hommes d'Arsène Wenger reçoivent une équipe de Chelsea en forme, qui a gagné quatre de ses cinq derniers matches de championnat. En cas de succès, les Blues, troisièmes, récupèreraient la deuxième place et mettraient leur adversaire du soir à dix points.

3. Football - Coupe d'Italie : Derby de Turin en quart de finale (20h45)

La Juventus reçoit le Torino dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Italie. Trois équipes ont déjà validé leur billet pour le dernier carré : la Lazio, l'AC Milan et l'Atalanta. Soit un plateau de choix. L'affiche est belle et l'enjeu est important pour les deux équipes.