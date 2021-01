Enfin ! Après des années d'atermoiements, d'erreurs de casting en tout genre et de rumeurs, l'Olympique de Marseille tient ce qui se rapproche le plus du "grantatakan" tant recherché avec Arkadiusz Milik. L'international polonais aux 48 buts sous le maillot napolitain débarque sous forme de prêt de 18 mois avec une option d'achat de 8 millions d'euros plus 4 de bonus. C'est à n'en pas douter le gros coup de ce mercato hivernal pour un OM en difficulté depuis plusieurs semaines.