Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : 50 ans d'attente pour Milwaukee, 50 points pour Giannis

On risque de manquer de superlatifs pour qualifier la prestation de Giannis Antetokounmpo cette nuit. Tout simplement époustouflant, le "Greek Freak" a mené Milwaukee vers le deuxième titre avec un succès lors du match 6, face à Phoenix (105-98). Au four et au moulin, l'ailier grec a inscrit 50 points qui ont largement contribué à mettre fin à une attente de 50 ans, puisque le premier titre des Bucks remonte à 1971.

2. Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : C'est parti !

Les Jeux sont lancés ! Avant la cérémonie d'ouverture, vendredi, le softball a ouvert le bal des épreuves, cette nuit. La Japonaise Yukiko Ueno a lancé la première balle du match à minuit, contre l'Australie, à Fukushima. Les joueuses locales se sont imposées (8-1)

3. Football - Transferts : Kluivert débarque à Nice

Nice poursuit son mercato tourné vers les joueurs d'avenir. Après avoir officialisé les arrivées de Calvin Stengs, Melvin Bard et Jean-Clair Todibo, le club azuréen s'est offert Justin Kluivert , sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le Néerlandais, fils de Patrick Kluivert, s'est révélé à l'Ajax mais n'a pu confirmer à la Roma.

Justin Kluivert était prêté au RB Leipzig la saison dernière Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue des champions : Le Rapid Vienne a battu le Sparta Prague (2-1) au match aller du 2e tour de qualification pour la C1 et pris une petite option : Le Rapid Vienne a battu le Sparta Prague (2-1) au match aller du 2e tour de qualification pour la C1 et pris une petite option pour affronter Monaco au tour suivant

La vidéo de rattrapage

Vous avez été pris de court en découvrant que les premières épreuves des JO ont été disputées cette nuit ? Pas de panique, on a ce qu'il vous faut. Commençons par le début avec, de Tokyo à Fukushima, les sites des Jeux Olympiques.

De Tokyo à Fukushima, les sites des Jeux Olympiques

Ce qu'il vous faut pour vous mettre à l'heure de Tokyo

Eurosport. Au programme : du softball et du football ce mercredi et jeudi, puis les épreuves individuelles, vendredi. Voici donc la suite : un récapitulatif de tout ce que vous pourrez suivre avant la cérémonie d'ouverture du grand rendez-vous, vendredi, sur. Au programme : du softball et du football ce mercredi et jeudi, puis les épreuves individuelles, vendredi.

Pour faire vos petits pronostics, voici de quoi vous aider : notre partenaire de statistiques, Gracenote, a d'ores et déjà dressé le tableau virtuel des médailles. Les Etats-Unis sont - évidemment - les grands favoris. C'est la seule information que l'on vous spoilera ici…

Jackson Richardson : "J'ai bousculé Carl Lewis et après j'ai pris un gros plan du dieu du stade !"

Cela ne vous a pas échappé, ces JO sont disputés après un report d'un an. Et pour tous ces sportifs, c'est tant mieux

Le spectateur inattendu à Tokyo

A Fukushima, où a donc été disputé le match de softball entre le Japon et l'Australie, le huis clos a bien failli ne pas être respecté. La raison ? Un ours noir d'Asi a été repéré mardi, puis mercredi, aux alentours, quelques heures avant l'ouverture du stade.

"Un garde a trouvé un ours à l'intérieur du Parc des sports d'Azuma tôt dans la matinée d'hier. Nous avons également reçu des informations similaires ce matin", a déclaré ce porte-parole. "Nous n'avons pu trouver ou capturer l'ours et même s'il n'y a pas de spectateurs au stade, nous sommes en alerte et recherchons l'ours autour du site", a-t-il ajouté.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : Place au football (et au choc) !

Très belle journée en vue : le tournoi olympique de football féminin débute. Avec de très belles affiches. Les Etats-Unis, doubles champions du monde en titre, affrontent la Suède, 3e du dernier Mondial (10h30). A suivre également : Grande-Bretagne - Chili (9h30), Chine - Brésil (10h00) ou encore Japon - Canada (12h30).

2. Tennis - ATP Gstaad : Du costaud pour Gaston et Rinderknech

La nouvelle génération tricolore va avoir du pain sur la planche, en Suisse. Au deuxième tour, Hugo Gaston affronte Federico Delbonis, tandis qu'Arthur Rinderknech va devoir se défaire de Roberto Bautista Agut.

Les absents ont-ils tort ? Di Pasquale : "J'arrive à comprendre tous ces désistements"

