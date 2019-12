Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Milwaukee remporte le choc

Milwaukee, porté par Giannis Antetokounmpo en mode MVP, a battu les Lakers (111-104) de LeBron James et Anthony Davis, dans le blockbuster de la soirée. Avant cette rencontre, les deux équipes phares de la saison régulière présentaient 24 victoires pour 4 défaites. Les Bucks sont désormais seuls à la tête du meilleur bilan.

Au sein d'un collectif parfaitement huilé, l'ailier fort de Milwaukee a apporté 34 points, 11 rebonds, et 7 passes, et le "King" de Los Angeles a ajouté un triple-double à ses stats avec 21 points, 12 rebonds et 11 passes décisives.

Une statistique a influencé le score final et renvoyé les Lakers à leur faiblesse actuelle : le banc de L.A. n'a marqué que 4 points contre 32 à celui des Bucks.

2. Handball - Starligue : Nantes termine l'année dauphin

Nantes a pris seul à la deuxième place du championnat de France grâce à sa victoire à Montpellier (28-29). Après un mano a mano où Montpellier a eu jusqu'à trois buts d'avance en première période, le "H" est passé devant à vingt minutes de la fin, grâce à un gros travail défensif.

Au classement, les Nantais sont à six points du PSG, auteur de 13 victoires en 13 matchs avant la longue trêve des fêtes puis de l'Euro 2020. Montpellier, Nîmes et Toulouse sont troisièmes, à huit points du PSG.

3. Rugby - ProD2 : Grenoble au top

Grenoble a battu le leader Oyonnax (28-13) dans le choc de la 15e journée, s'offrant le bonus offensif grâce à un essai de Bastien Guillemin (74e), et la tête du classement une semaine après sa déroute à Biarritz.

Avant le coup d'envoi, le stade a rendu hommage à Ibrahim Diarra, décédé mercredi à 36 ans des suites d'un accident cardiaque, avec une minute d'applaudissements. Ce sera le cas en ProD2 et en Top 14 jusqu'à dimanche.

Nous avons aussi retenu pour vous

Haltérophilie - Dopage : L'Ukrainien Oleksiy Torokhtiy, médaillé d'or aux Jeux olympiques en 2012 en 105 kg, a été déchu de son titre suite à un contrôle à Londres, qui l'avait révélé positif à la testostérone.

Football

Ligue 1 : L'attaquant de l'OL, Jeff Reine-Adélaïde, a été opéré avec succès à Lyon d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Business : OL Groupe, la holding cotée qui coiffe l'OL, a trouvé un accord pour racheter le Reign FC, club américain où joue la superstar du football féminin Megan Rapinoe.

Serie A : L'artiste Simone Fugazzotto, qui a illustré une campagne anti-raciste du championnat par trois peintures de singes qui font scandale en Italie, a présenté ses excuses mais a défendu l'intention de son oeuvre. "En tant qu'artiste, je ne suis obligé à rien, mais je me joins bien sûr aux excuses de la Ligue à ceux que j'ai offensés", a-t-dit dans une interview à La Repubblica.

Basketball - NBA : La cuvée 2020 du Hall of Fame pourrait être exceptionnelle puisque Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett font partie des 50 joueurs éligibles, au même titre que Chris Bosh, Tim Hardaway, Chris Webber, Tony Kukoc ou encore les coaches Rudy Tomjanovic et George Karl.

Dopage : Les cas constatés dans le sport international ont progressé de plus de 13% en un an, a révélé l'Agence mondiale antidopage, dans son rapport annuel.

La vidéo de rattrapage

Annecy - Le Grand-Bornand était en liesse lors du sprint, jeudi, conclu par la victoire de Benedikt Doll, devant Tarjei Boe Quentin Fillon Maillet.

Vidéo - Doll imprenable, Fillon Maillet presque parfait : le résumé du sprint 02:20

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski Alpin - Val Gardena : Odermatt, plus qu'un outsider ?

Au programme de cette étape de Coupe du monde masculine en Italie, un Super-G à 11h45. Pour avoir un aperçu de quoi le ski sera fait demain, on pourra suivre le nouveau prodige Marco Odermatt, 22 ans.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Biathlon - Annecy : Braisaz attendue

Plus régulière cette saison sur les skis mais encore perfectible au tir, Justine Braisaz sera l'une des candidates à la victoire lors du sprint 10km (14h15) au Grand-Bornand, théâtre de sa première victoire en Coupe du monde, en 2017.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

3. Football - Ligue 2 : Titre honorifique en jeu

Le leader Lorient reviendra-t-il de Valenciennes avec le titre de champion d'automne ? Ajaccio va-t-il déloger Troyes du podium ? Les sept matches au menu de la 19e journée ne manquent pas d'enjeux, entre duels du haut de tableau et match de la peur en bas.

Et aussi : 15e journée de ProD2, Hoffenheim - Dortmund (20h30) en Bundesliga, Fiorentina - AS Rome (20h45) en Serie A, ASVEL - Alba Berlin (20h45) en Euroligue, Julio Cesar Martinez - Cristofer Rosales pour le titre WBC vacant des poids mouches…