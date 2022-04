Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Monaco toujours plus haut

Monaco a mis fin à la belle série de Rennes, 3e au classement, et poursuivi sa remontée vers les places européennes en allant s'imposer au Roazhon Park (2-3) vendredi dans le bras de fer européen de la 32e journée de Ligue 1 . Alors que Wissam Ben Yedder (57e) et Martin Terrier (90e+3) ont poursuivi ensemble leur progression au classement des buteurs, Flavien Tait (3e) a ouvert le score mais Vanderson (12e) et Myron Boadu (77e) ont donné l'avantage à Monaco. Avec cette 4e victoire d'affilée, après le PSG, Metz et Troyes, Monaco remonte provisoirement à la 4e place, dépassant Strasbourg et Nice, qui doivent jouer dimanche.

Aurélien Tchouaméni Monaco vs Rennes Crédit: Getty Images

2. Basket-ball – NBA : Hawks et Pelicans, direction les play-offs

Les Hawks et les Pelicans, vainqueurs de leurs barrages décisifs chez les Cavs (101-107) et les Clippers (101-105), se sont qualifiés vendredi pour les play-offs, dont ils disputeront le premier tour respectivement contre le Heat et les Suns, dans la peau d'outsiders. Finaliste de la conférence Est l'an passé, Atlanta s'est imposé à Cleveland, grâce à une performance majuscule de Trae Young, auteur de 38 points (9 passes). Chez les Pelicans, le héros s'appelle Ingram (30 points, 6 passes), malgré le collant Nicolas Batum (2 pts, 10 rbds, 2 interceptions).

3. Tennis – Monte-Carlo : Tsitsipas miraculé

5-2 dans le 2e set, 0-4 dans le 3e : Henin analyse l'ascenseur émotionnel de Tsitsipas

On a aussi retenu pour vous

Rugby – Challenge européen : Des trois clubs français engagés vendredi soir en 8e de finale du Challenge européen, seul Lyon a su tirer son épingle du jeu, s'imposant face aux Anglais de Worcester (31-17) tandis que Castres et Biarritz ont pris la porte.

Football – Serie A : L'AC Milan, en renouant avec la victoire contre le Genoa (2-0), a défendu vendredi son fauteuil de leader provisoire de Serie A malgré la pression insistante de l'Inter Milan, qui a confirmé son renouveau à La Spezia (3-1).

Tennis – Billie Jean King Cup : Les Etats-Unis entrevoient la qualification pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, après avoir remporté vendredi leurs deux premiers matches contre l'Ukraine.

La vidéo de rattrapage

Eliminé en quart de finale de la Ligue Europa, seulement 10e de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais connait une saison très compliquée. Pourtant, l'OL est une institution qui ne devrait pas vaciller autant. Comment en est-on arriver là ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier reviennent sur la genèse de ce lent déclassement. L'intégralité du FC Stream Team est à écouter en podcast.

Comment l'OL a pu tomber aussi bas ? "Aulas a trop écouté ses tribunes"

Le podcast du jour

Le tweet qui nous rappelle que les Britanniques sont toujours les plus drôles (en particulier Peter Crouch)

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1.Football – Ligue 1 : Choc dans le nord, survie dans le Forez

Respectivement 7e et 8e de Ligue 1, Lille et Lens ne veulent pas faire une croix sur leurs ambitions européennes et la victoire est obligatoire dans le derby du nord ce samedi (21h). A Saint-Etienne, il sera question de sauver sa peau en Ligue 1. Les Verts, barragistes, restent sur 10 buts encaissés en deux matches (!) et comptent se relancer dans la course au maintien face à Brest et 27 000 spectateurs dans le Chaudron.

Lens' French forward Arnaud Kalimuendo (R) fights for the ball with Lille's French forward Jonathan David during the French L1 football match between RC Lens (RCL) and Lille (LOSC) at Stade Bollaert-Delelis in Lens, northern France, on September 18, 2021 Crédit: Getty Images

2. Tennis – Monte-Carlo : Trois habitués et un invité surprise

Tenant du titre, Stefanos Tsitsipas affrontera l'Allemand Alexander Zverev (3e) dans le dernier carré dans le choc de cette fin de semaine à Monte-Carlo en l'absence de Novak Djokovic. Dans le haut du tableau, ce sont Alejandro Davidovich (46e) et le Bulgare Grigor Dimitrov (29e), déjà en demie à Monte-Carlo en 2018, qui s'affronteront. La victoire face à Novak Djokovic au 2e tour a donné un surplus de confiance à l'Espagnol. "On ne bat pas tous les jours le N.1 !", a souligné Davidovich qui a ensuite dû "gérer les émotions" pour rester dans le tournoi. Il l'a si bien fait qu'il jouera samedi sa première demi-finale en Masters 1000, lui qui s'était arrêté en quarts sur la terre monégasque l'an dernier.

Henin : "Chez Zverev, il y a vite du stress et un peu de panique qui s'installent"

3. Rugby – Champions Cup : Toulouse en danger

Dire oui à l'Europe : sept clubs français, La Rochelle devant l'UBB, le Racing 92 contre le Stade français, Toulouse en Ulster, Montpellier face aux Harlequins et Clermont devant Leicester vont chercher ce week-end une place en quarts de finale de la Coupe d'Europe. Le tenant du titre a notamment la pression : le Stade toulousain, dominé (26-20) par l'Ulster à l'aller, doit absolument s'imposer en Irlande s'il veut pouvoir défendre son titre.

Le Stade toulousain face à l'Ulster. Crédit: Icon Sport

