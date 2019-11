Mladenovic, Hayward, OM-OL, chocs en pagaille : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Fed Cup : Mladenovic renverse Barty

C'est un exploit qu'a réalisé Kristina Mladenovic dimanche matin. La Française a fait craquer la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty chez elle, à Perth (2-6, 6-4, 7-6(1)) pour donner l'avantage aux Tricolores (2-1) dans la finale de Fed Cup qui les opposent à l'Australie. Un combat long de 2h35 avant un final parfaitement maîtrisé par "Kiki" et voilà Pauline Parmentier en position de conclure face à Ajla Tomljanovic.

Kristina Mladenovic en finale de Fed Cup à Perth Getty Images

2. Football – Ligue 1 : Monaco se reprend, Lille accroché

Battu à Saint-Etienne dimanche dernier (1-0), Monaco a repris sa marche en avant samedi soir, pour décrocher sa cinquième victoire sur ses sept derniers matchs de championnat et revenir à trois points de la deuxième place. Un but d'Aleksandr Golovin a suffi au bonheur des hommes de Leonardo Jardim. Lille, de son côté, n'a jamais trouvé la faille contre Metz (0-0), quatre jours après sa claque à Valence (4-1) et une semaine après sa défaite à Marseille (2-1). Strasbourg a de son côté fait le spectacle contre Nîmes (4-1) tandis que le SCO d'Angers, dauphin du PSG, est revenu de Reims avec un nul (0-0).

3. Basketball – NBA : Boston bat San Antonio mais perd Hayward

Boston s'est imposé sur le parquet de San Antonio (135-115), mais cette septième victoire de la saison laissera un goût amer aux Celtics. Ces derniers ont en effet perdu leur ailier Gordon Hayward, qui s'est fracturé la main gauche samedi soir dans le deuxième quart-temps, après une collision avec LaMarcus Aldridge. Hayward, qui a inscrit 9 points et pris 2 rebonds en 15 minutes de jeu avant de se blesser, avait réussi un excellent début de saison avec des moyennes de 20,3 points, 7,9 rebonds (record de son équipe) et 4,6 passes décisives par match. Dans les autres matchs, on notera la victoire d'Oklahoma devant Golden State (114-108) ou encore celle des Rockets à Chicago (94-117).

Football - Liga : Le FC Barcelone s'est facilement imposé face au Celta Vigo lors de la 12e journée (4-1) grâce notamment à un triplé de Lionel Messi. Les Catalans sont premiers.

Football - Serie A : Naples n'a pu faire mieux qu'un match nul face au Genoa lors de la 12e journée (0-0), dans la foulée d'une victoire étriquée de l'Inter face à l'Hellas Vérone (2-1).

Football - Qualifications Euro 2021 : L'équipe de France féminine a remporté son deuxième match de suite en écrasant la Serbie à Bordeaux (6-0). La Lyonnaise Amel Majri a inscrit un triplé et les Bleues sont deuxièmes du groupe G avec un match de moins que l'Autriche.

Rugby - Top 14 : Le Stade toulousain s'est offert un succès bonifié face à Clermont (34-8) pour revenir à une longueur de sa victime de samedi soir à la huitième place du classement.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Football - Ligue 1 : Un choc des Olympiques sous tension

C'est l'une des rivalités les plus importantes du championnat de France. Séparés de trois points au classement, les deux Olympiques s'affrontent dimanche soir (21h00) dans un Vélodrome qui attend de pied ferme le retour de Rudi Garcia, ancien coach de l'OM désormais sur le banc rhodanien. Dimitri Payet a lancé les hostilités en conférence de presse vendredi et l'ambiance s'annonce bouillante. Alors, spectacle assuré ? On aimerait dire oui mais dans cette Ligue 1, il ne faut jamais jurer de rien. Il manquera en tout cas un potentiel showman, Memphis Depay étant blessé.

Rudi Garcia sur le terrain du Benfica Lisbonne, le 23 octobre 2019 en Ligue des champions.Getty Images

Football - Premier League : Liverpool et Man City jouent (déjà) le titre

Si vous ne pouvez pas attendre 21h, une autre affiche de gala, plus prestigieuse encore, devrait vous régaler un peu plus tôt (17h30). Liverpool et Manchester City s'affrontent en effet dans un choc qui pourrait être un tournant presque définitif pour le titre. En cas de victoire, les Reds prendraient neuf longueurs d'avance sur les hommes de Pep Guardiola. La saison dernière, les Citizens avaient tenu à Anfield (0-0) avant de s'imposer à la maison (2-1) pour être sacrés... avec un point d'avance. A noter également le choc entre la Juve et le Milan AC en Italie (20h45).

Tennis - ATP Finals : Djoko et Federer pour lancer les hostilités

Le groupe Björn Borg ouvre le bal de ce Masters de Londres. Novak Djokovic, qui s'est offert le cinquième titre de sa saison à Bercy et qui a pour objectif de terminer la saison sur le trône, entrera en scène à 15h00 face à l'Italien Matteo Berrettini. En soirée (21h00), ce sera au tour de Roger Federer de se lancer dans une affiche qui promet face à Dominic Thiem. On saura alors si le Suisse, qui a fait l'impasse la semaine dernière après s'être imposé à Bâle, est bien à 100% physiquement, comme espéré.