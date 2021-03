Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Monaco déroule à Saint-Etienne et se rapproche du podium

Battu à Strasbourg (1-0) et tenu en échec par Lille (0-0) lors des deux dernières journées, Monaco a renoué avec la victoire vendredi soir. Maîtres de leur sujet de bout en bout, les joueurs de Niko Kovac n’ont pas laissé de place au doute face à une AS Saint-Etienne impuissante dans son Chaudron vide (0-4). L’ASM (4e) revient provisoirement à un point du podium tandis que les Verts, qui ont été plombés par trois cas de Covid-19, restent englués en bas de tableau (16es).

2. Basket - NBA : Le Magic contrarie les Nets, le Jazz se relance

Brooklyn avait l’occasion de prendre seul les commandes à l’Est et avait besoin, pour cela, de battre une équipe d’Orlando guère reluisante cette saison. Raté. Malgré une grosse prestation de Kyrie Irving (43 points), les Nets ont en effet trébuché face au Magic (121-113), qui a été porté par Aaron Gordon (38 points) et Evan Fournier (31 points). Surpris par les Washington Wizards lors de son match précédent (131-122), l’Utah Jazz a quant à lui repris sa marche en avant sur le parquet de Toronto (112-115).

3. Tennis - ATP Acapulco : Zverev et Tsitsipas se hissent en finale

Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas étaient les favoris logiques de leur demi-finale respective à Acapulco. Et ni l’un, ni l’autre n’a commis de faux-pas. L’Allemand a écarté son compatriote Dominik Koepfer (6-4, 7-6), alors que le Grec a mis fin au beau parcours de Lorenzo Musetti (6-1, 6-3). C’est donc une finale entre deux des plus sérieux représentants de la NextGen qui se tiendra ce samedi soir au Mexique (23h). À noter qu’un bref et léger séisme a été ressenti durant la demie germanique.

Boxe : Vaincu dès la première reprise par Lee McGregor à Bolton (Angleterre), le Français Karim Guerfi a perdu son titre de champion d’Europe des poids coq.

Football - Liga : Le Betis Séville a pris le meilleur sur Levante (2-0) grâce, notamment, à un but de l’ancien Lyonnais Nabil Fekir.

Basket - Euroligue féminine : Malgré sa victoire au retour (75-62), l’ASVEL-Lyon a été éliminée en quarts de finale par les Hongroises de Sopron, qui avaient creusé un écart conséquent lors du match aller (94-66).

Football - Bundesliga : Le RB Leipzig s’est imposé sur la plus petite des marges contre l’Arminia Bielefeld (0-1) et revient provisoirement à un point du leader, le Bayern Munich.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Ski alpin - Coupe du monde : Pinturault et Odermatt en quête de globes

Lorsqu’il ouvrira le portillon de départ du géant, ce samedi (9h) à Lenzerheide, Alexis Pinturault aura un double objectif dans un coin de la tête. Le skieur de Courchevel essaiera tout d’abord de décrocher le petit globe de la spécialité (il compte pour le moment 25 points de retard sur Marco Odermatt). Mais le Français visera aussi le gros globe de cristal, qu’il pourrait s’adjuger avant même le slalom de dimanche. À condition de marquer plus de 70 points de plus que le Suisse, sur lequel il compte pour le moment 31 longueurs d’avance au classement général.

2. Cyclisme - Milan - Sanremo : Bataille de rois sur la Classicissima

Reprogrammé début août en 2020, le premier Monument de la saison cycliste reprend cette année sa place habituelle dans le calendrier. Prévue ce samedi, Milan - Sanremo, ses 299 kilomètres et, surtout, son final toujours explosif promettent un beau spectacle. Respectivement vainqueurs de la Primavera en 2019 et en 2020, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma) n’auront d’autre ambition que de lever à nouveau les bras via Roma. Mais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), très en vue depuis le début de la saison, entend bien être le héros du jour. Vous pourrez suivre cette course très attendue dès 9h30 sur Eurosport.fr.

3. Rugby - Tournoi des 6 Nations : Les Bleus doivent absolument gagner pour encore rêver

Battu sur le fil en Angleterre la semaine dernière (23-20), le XV de France ne réalisera pas le Grand Chelem. Mais les Bleus peuvent encore espérer décrocher la victoire finale dans la compétition, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 2010. Pour ce faire, les joueurs de Fabien Galthié devront commencer par l'emporter contre le Pays de Galles, ce samedi soir à Saint-Denis (21h). À noter que les Gallois, actuels leaders, sont jusque-là invaincus dans ce Tournoi 2021 (quatre succès en quatre matches).

