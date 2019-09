Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Monaco confirme, Nice et Lille se neutralisent

Enfin victorieuse en Ligue 1 mardi soir contre Nice (3-1), l’AS Monaco a réussi à enchaîner samedi en dominant Brest à Louis-II (4-1). Avec un excellent Slimani (buteur et trois fois passeur), le club de la Principauté a sorti la tête de l’eau... et de la zone rouge. Bien plus haut au classement, le choc entre Nice (5e) et Lille (4e) n’a pas connu de vainqueur (1-1). Dolberg et Araujo furent les buteurs.

Islam Slimani et Wissam Ben Yedder ont brillé avec Monaco face à Brest.Getty Images

2. Athlétisme - Mondiaux : Coleman prend le pouvoir

C’était attendu, Christian Coleman l’a fait. Le sprinteur états-unien de 23 ans a remporté samedi soir la finale du 100m messieurs lors des Mondiaux de Doha, en réalisant au passage son meilleur chrono en carrière (9’’76). Il devance le tenant du titre et son compatriote Justin Gatlin (9’’89) et le Canadien Andre de Grasse (9’’90).

Coleman et Gatlin lors de la finale du 100m.AFP

3. Athlétisme - Mondiaux : Lavillenie tombe de haut, Diniz abandonne

La soirée de samedi n’a pas forcément été radieuse pour les athlètes français aux Mondiaux de Doha. A la perche, Renaud Lavillenie a été éliminé dès les qualifications, butant sur une barre à 5,70 mètres. De mauvais augure à un an des JO de Tokyo ? Quelques heures plus tard, Yohann Diniz a lui abandonné après une quinzaine de kilomètres parcourus sur le 50 kilomètres messieurs. Le Tricolor était champion du monde en titre.

Renaud Lavillenie lors des qualifications du concours de la perche des Mondiaux 2019 de Doha.Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Le derby madrilène entre l’Atletico et le Real n’a pas connu de vainqueur samedi soir (0-0), à l’occasion de la 7e journée. Au classement, les Merengue conservent la tête, un point devant les Colchoneros (3es) et deux devant le Barça (4e).

Volley - Euro 2019 : Battue jeudi en demi-finale par la Serbie (3-2), l’équipe de France a également échoué samedi soir lors de la petite finale. Il n’y aura pas de bronze pour les Bleus, nettement dominés par (3-0).

Rugby - Top 14 : Le leader a confirmé samedi soir sa bonne santé. Sur le terrain du Racing 92, le LOU est allé s’imposer 31-20 pour accentuer son avance de quatre points sur Bordeaux-Bègles (2e) au classement. Des Aquitains qui se déplacent à Montpellier ce dimanche (coup d'envoi à 12h30).

Football - Premier League : Vainqueur à Everton (1-3, 7e j.), Manchester City est revenu à cinq longueurs du leader Liverpool. Les Citizens ont pu compter sur trois buts signés Gabriel, Mahrez et Sterling.

Boxe : Tony Yoka a conservé son invincibilité chez les pros samedi soir à Nantes. Le Français a battu l'Allemand Michael Wallisch, par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise, à l'occasion de son septième combat dans la catégorie poids lourds.

Handball - Ligue des champions : Le PSG a poursuivi son carton plein en coupe d’Europe samedi soir. Le club de la capitale est allé s’imposer à Elverum (22-25), signant une troisième victoire en autant de rencontres.

La vidéo de rattrapage

Après la défaite à domicile de l'OL contre Nantes (0-1), samedi après-midi en Ligue 1, tout l'organigramme des Gones a affiché une inquiétude certaine quant à la suite de la saison. Au classement, Lyon est actuellement onzième, à sept points d'Angers (2e) et Nantes (3e).

Vidéo - Le constat alarmant de Juninho : "Un leader sur le terrain ? Je cherche..." 02:36

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Test breton pour l'OM

L'OM n'a certes plus perdu depuis la première journée en Ligue 1, mais le club phocéen reste sur deux nuls un rien décevants contre Montpellier (1-1) et à Dijon (0-0) avant de recevoir Rennes dimanche soir, à l'occasion de la 8e journée (coup d'envoi prévu à 21 heures). Si la troupe de Villas-Boas peut revenir à un point d'Angers (2e) et Nantes (3e) en cas de victoire, elle ne possède qu'un petit point d'avance sur le SRFC. Un bon test à venir au Vélodrome.

Vidéo - 8ème j. - Villas-Boas : ''Rongier attend sa chance avec dignité'' 01:27

2. Cyclisme - Mondiaux sur route : Alaphilippe peut-il succéder à Valverde ?

Qui succédera à Alejandro Valverde ce dimanche ? Alors que le champion du monde en titre prendra bien part aux Mondiaux sur route 2019, Julian Alaphilippe pourrait bien jouer les trouble-fête. Le Français ne sera toutefois pas favori dans le Yorkshire et devra lutter avec le Belge Philippe Gilbert, le Néerlandais Mathieu van der Poel ou encore le Slovaque Peter Sagan (liste non exhaustive). A suivre à partir de 10 heures...

Vidéo - Voeckler : "Quand Julian m'a dit qu'il était ok, on a fait la 2e partie de l'équipe ensemble" 04:22

3. Formule 1 - Grand Prix de Russie : Leclerc en favori ?

Charles Leclerc va-t-il remporter sa troisième course en quatre grands prix ce dimanche en Russie ? A Sotchi, le pilote monégasque partira pour la quatrième fois d'affilée en pole position, devant Lewis Hamilton (Mercedes) et son coéqupier chez Ferrari Sebastien Vettel. A six circuits de la fin, Leclerc possède 96 points de retard sur Hamilton.

4. Tennis - ATP de Zhuhai : Mannarino en finale

Adrian Mannarino va-t-il remporter son deuxième tournoi en carrière ce dimanche ? Après avoir été sacré à s'Hertogenbosch en juin dernier, le tennisman français défie Alex de Minaur à partir de 13 heures sur le dur de Zhuhai (Chine). Samedi, il avait dominé l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas en demi-finale (6-0, 4-6, 6-1).