Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : les Turcs lillois permettent aux Dogues de prendre le large

Cela n'a pas toujours été un grand Lille vendredi soir à Metz. Mais la force des grandes équipes est aussi de gagner quand elles ne brillent pas. Le LOSC a fait partie de celles-là à Saint-Symphorien mais Burak Yilmaz et Zeki Celik ont fait la différence dans la dernière demi-heure (0-2). Plus tôt, Mike Maignan avait arrêté un penalty. Précieux, et peut-être décisif pour le titre, puisque les Dogues comptent provisoirement six points d'avance.

2. Football – Match amical : les Bleues s'offrent l'Angleterre

Ce n'était peut-être qu'un match amical mais comme tout bon France – Angleterre qui se respecte, la bataille a été âpre vendredi à Caen pour l'équipe de France féminine. La formation de Corinne Diacre s'est imposée 3-1 face à son rival, qui l'avait corrigé en 2018. Baltimore, Asseyi et Katoto ont percé la défense anglaise pour assurer un seizième match consécutif sans défaite pour les Bleues, avant un nouveau défi contre les Etats-Unis la semaine prochaine.

3. Tennis – Masters 1000 Monte-Carlo : Sinner d'entrée pour Djokovic, Nadal – Medvedev en demi-finale ?

Même amputé de certains des cadres du circuit ATP (Richard Gasquet le dernier en date), le plateau reste de haute volée sur le Rocher. Le tirage au sort du tournoi de Monte-Carlo a offert vendredi quelques jolies perspectives, dont celle d'une entrée en lice périlleuse pour Novak Djokovic. Le numéro un mondial pourrait affronter le jeune italien Jannik Sinner dès le 2e tour pour son premier match depuis l'Open d'Australie. Prince de la terre monégasque, Rafael Nadal pourrait entamer son tournoi contre Adrian Mannarino avant un tableau tout sauf aisé avec Grigor Dimitrov ou Andrey Rublev possiblement sur son chemin avant une demi-finale hypothétique contre Daniil Medvedev. Si, et seulement si, le Russe trouve enfin la clé sur ocre.

On a aussi retenu pour vous

Golf – Masters Augusta : coup de tonnerre, le tenant du titre Dustin Johnson n'a pas passé le cut du deuxième tour, un an après l'avoir emporté. Il devient le 11e tenant de Majeur à subir un pareil sort. L'Anglais Justin Rose a su limiter la casse pour conserver la tête (-7) en voyant dans son rétroviseur se rapprocher Jordan Spieth et Justin Thomas, à deux et trois coups.

Football – Coupe de France : l'OL affrontera Monaco en quart de finale, à la suite du tirage au sort effectué vendredi soir. Le PSG, tenant du trophée, jouera contre le SCO d'Angers, alors que les deux autres quarts de finale, le mardi 20 ou le mercredi 21 avril, opposeront Canet Roussillon (N2) à Montpellier, et Rumilly-Vallières (N2) à Toulouse.

Basketball – Eurocup : fantastiques Monégasques ! La Roca Team s'est qualifiée pour la finale de l'Eurocup, la deuxième coupe européenne, en s'imposant en demi-finale retour sur le parquet de Gran Canaria sur un tir au buzzer de l'Américain Rob Gray (74-76). Elle affrontera les Italiens du Virtus Bologne ou les Russes de Kazan, qui disputeront un match 3 décisif mercredi.

Tennis – WTA Charleston : la N.1 mondiale Ashleigh Barty a été éliminée à la surprise générale en quart de finale, battue 6-4, 6-3 vendredi par l'Espagnole Paula Badosa, 71e mondiale.

Tennis – WTA Bogota : la Française Harmony Tan s'est qualifiée vendredi soir pour les demi-finales du tournoi de Bogota en battant l'Espagnole Lara Arruabarrena 6-1, 6-4.

Natation – Pro Swim Series : Katie Ledecky a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 200 m nage libre vendredi à Mission Viejo, en Californie, d'où Caeleb Dressel est reparti avec deux victoires, mais aussi quelques réglages à effectuer en vue des Jeux de Tokyo.

Basketball – NBA : Jayson Tatum (53 unités) et Zach LaVine (50 unités) ont tous les passés la barre des 50 points la nuit dernière pour les Boston Celtics et les Chicacgo Bulls, respectivement vainqueur de Minnesota, et battu à Atlanta. Le leader à l'Est, Philadelphie, s'est fait surprendre à New Orleans.

Rugby – Pro D2 : Le RC Vannes a réaffirmé sa domination en terrassant Colomiers (40-7), Valence-Romans s'est relancé contre toute attente dans la lutte pour le maintien à Carcassonne (22-38) tandis que Soyaux-Angoulême a perdu un match crucial sur son terrain face à Montauban (31-32).

Basketball – Euroligue : Vingt ans après avoir quitté le FC Barcelone pour une grande carrière en NBA, l'emblématique pivot espagnol Pau Gasol (40 ans) a joué vendredi ses premières minutes depuis son retour sous le maillot de son club de coeur, face au Bayern Munich.

Basketball – NCAA : L'arrière français Joël Ayayi, finaliste perdant de la March Madness avec Gonzaga battu par Baylor, a annoncé qu'il allait se porter candidat pour la Draft NBA 2021.

Le Tweet estampillé Prix Puskas

La vidéo de rattrapage

Si la Deceuninck-Quick Step se met même à signer des coups parfait sur les courses par étapes… Mikkel Honoré s'est imposé vendredi devant son coéquipier Josef Cerny lors de la 5e étape entre Hondarribia et Ondarroa. Les deux hommes ont franchi à deux la ligne d'arrivée.

Un doublé pour la Deceuninck, et la victoire pour Honoré !

Neymar enfin pardonné, le top 5 de Mbappé et faut-il sacrifier Benzema ? Le podcast du FC Stream Team

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : le PSG entre respiration et accélération (17h00)

En plein milieu de son quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le PSG ne va pas avoir le droit de laisser traîner des points à Strasbourg pour espérer encore rester champion de France. Il faudra pour cela se débarrasser d'un adversaire qui n'a pas vraiment souri aux Parisiens ces dernières saisons. Dans la soirée, Montpellier et Marseille (21h00) vont chercher à ne pas perdre la cinquième place européenne des yeux, à la Mosson.

Le paradoxe Neymar : "En C1, il est dans l'efficacité, en L1, il est dans la facilité"

2. Football – Liga : ce Real – Barça là compte pour trois (21h00)

Qui dit Clasico dit gros enjeu et énorme rivalité. Mais ce soir dans la capitale madrilène, ce Real – Barça va compter à plus d'un titre. Sur de belles dynamiques, les deux formations peuvent de nouveau espérer ravir la première place à l'Atlético de Madrid, en nette baisse de régime. Encore faut-il écarter un adversaire direct de la route. Zinédine Zidane aura certainement également la C1 dans un coin de sa tête, tandis que Ronald Koeman a la Liga comme moyen de sauver sa première saison.

L'Atlético et le spectre d'un fiasco "historique" : Comment la Liga a été complètement relancée

3. Rugby – Champions Cup : La Rochelle ouvre le bal des quarts (16h00)

Pour son premier match à la maison cette saison en Coupe d'Europe (merci le Covid-19), la Rochelle vivra cet après-midi un grand moment de son histoire : un premier quart de finale en Champions Cup. Son adversaire, les Sharks de Sale, sont un peu plus habitués. Mais les Rochelais ont des arguments pour décrocher le dernier carré.

4. Cyclisme – Tour du Pays Basque : l'Usartza, dernier juge de paix (à partir de 14h45)

Brandon McNulty va-t-il pouvoir conserver la tête du général ? Le jeune Américain d'UAE – Team Emirates a la scène rêvée pour confirmer tout son grand talent samedi lors de la dernière étape du Tour du Pays Basque. A moins que sa formation ne mise prioritairement sur la carte Tadej Pogacar, alors que l'étape du jour va faire la part belle aux grimpeurs avec une arrivée au sommet de l'Usartza. Vers un nouveau duel slovène face à Primoz Roglic ?

Mais également : la 31e journée de Premier League (Manchester City – Leeds, Liverpool – Aston Villa), Crystal Palace – Chelsea), la 30e journée de Serie A (Parme – AC Milan), la Bundesliga (Eintracht Francfort – Wolfsburg, Werder Brême – Leipzig, Bayern Munich – Union Berlin, Stuttgart – Borussia Dortmund), la 2e journée du Six Nations féminin, Montpellier – Benetton en quart de finale de Challenge Cup de rugby, l'ePrix de Rome en Formule E

