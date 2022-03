CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue 1 : Monaco fait un peu plus douter l'OM

La réaction a été monégasque. Quatre jours après son élimination par Nantes en Coupe de France, l'ASM s'est imposée dimanche soir à Marseille (0-1) grâce à un but de Gelson Martins, en clôture de la 27e journée. Au classement, l'équipe princière reste dans la mouvance européenne tandis que l'OM redescend pour de bon à la troisième place avec un point marqué lors de ses trois derniers matches, et surtout un seul d'avance sur Rennes.

2. Football - Serie A : Giroud buteur, Milan leader

En inscrivant le seul but du choc de la 28e journée contre Naples, Olivier Giroud a propulsé l'AC Milan seul en tête du championnat d'Italie , trois points devant sur leurs adversaires, repoussés sur la troisième marche du podium, derrière l'Inter.

3. Basketball - NBA : Un grand Tatum, un Jokic monstrueux

54 points, c'est le butin amassé par un Jayson Tatum aussi intenable qu'indispensable, puisque les Celtics ont arraché la victoire face aux Nets (126-120), malgré un Kevin Durant passé au-dessus des 25.000 unités en carrière. Avec cette 14e victoire en 16 matches, Boston pointe 5e à l'Est, alors que Brooklyn (9e) voit le spectre des barrages de play-offs se rapprocher.

4. Rugby - Top 14 : Le Stade français roi du suspense

Le Stade français s'est imposé sur le fil contre le Stade toulousain (23-16) à Jean-Bouin , grâce à un essai de son arrière Kylan Hamdaoui, en clôture de la 20e journée. Imbattable de six matches, Paris remonte à la 8e place. Postés juste devant, les Rouge et Noir ont encore un match en retard, à domicile contre Montpellier.

5. Jeux Paralympiques - Pékin 2022 : Hernandez en or

Cécile Hernandez a eu raison de passer dans une autre catégorie, celle dans laquelle elle devait concourir à l'origine à Pékin ayant été supprimée du programme. Ce lundi, la Française a remporté le titre paralympique en snowboard cross , dans la catégorie SB-LL2. C'est la 4e médaille pour l’équipe de France en Chine, la deuxième en or.

Football - Liga : L'Atlético Madrid a surclassé le Betis Séville (3-1) lors de la 27e journée du Championnat d'Espagne, pour s'immiscer dans le top 4, à égalité avec le FC Barcelone.

Tennis - WTA 250 Monterrey : La canadienne Leylah Fernandez, 21e mondiale, a conservé son titre en battant la Colombienne Camila Osorio, 44e au classement WTA, 6-7, 6-4, 7-6.

Golf - Arnold Palmer Invitational : L'Etasunien Scottie Scheffler, N.6 mondial, a remporté, son deuxième titre PGA avec un coup d'avance sur Billy Horschel, Viktor Hovland et Tyrrell Hatton à Orlando.

Golf - Open de Porto Rico : L'Etasunien Ryan Brehm, 35 ans, 773e mondial, qui n'a concédé qu'un bogey tout au long du tournoi, a remporté son premier titre PGA, dont il conserve du même coup la carte alors qu'il était sur la fin d'une exemption médicale.

Endurance - WEC : L'équipe russe G-Drive Racing s'est retirée du championnat du monde en raison des "conditions inacceptables de la Fédération internationale de l'automobile". Cette dernière, sur recommandation du CIO, impose aux concurrents russes et biélorusses de courir sous pavillon neutre.

1. Cyclisme - Paris - Nice : Une journée dans le vent

Le peloton de la "Course au soleil" reprend la route à Auffargis à 12h25 pour rejoindre Orléans, terme de la 2e étape longue de 159,2 kilomètres. Sur ce parcours plat et exposé au vent, les baroudeurs auront leur mot à dire, et on verra si la Jumbo-Visma ne verrouille pas tout comme dimanche pour protéger le maillot jaune de Christophe Laporte, sous le contrôle de Primoz Roglic, grand favori de l'épreuve, et Wout van Aert.

2. Cyclisme - Tirreno-Adriatico : Pogacar prêt à se mesurer à Evenepoel

Pas de round d'observation ! La 1re étape de la course italienne est un contre-la-montre individuel de 13,9 km à Lido Di Camaiore (départ à 14h). Deux jours après son coup de force dans les Strade Bianche, le double vainqueur du Tour de France et tenant du titre, Tadej Pogacar, va se mesurer par chronos interposés à son challenger Remco Evenepoel, qui va l'affronter pour la prochaine fois sur ce format de course d'une semaine qu'il apprécie. A voir aussi dans quel état de forme se trouve le champion du monde Julian Alaphilippe, blessé au dos dans une chute samedi.

3. Football - Championnats européens : Tottenham et Everton doivent garder la contact

Un lundi soir pour boucler la 28e journée en Angleterre et la 27e en Espagne. A 21h, Tottenham (7e) reçoit Everton (17e) s'accrocher au sillage des clubs européen, et à la même heure, l'Athletic Bilbao (8e) aura la même ambition sur sa pelouse face au dernier, Levante.

