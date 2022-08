Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Monaco est maudit

Encore un été cruel pour l'AS Monaco. Comme l'an passé , le club de la Principauté s'est vu refuser l'accès à la phase de groupes de la C1, cette fois en subissant la loi du PSV Eindhoven au 3e tour préliminaire. Tenus en échec à l'aller (1-1), les Monégasques se sont finalement inclinés au terme d'un match retour haletant (3-2 a.p.). L'ASM pensait pourtant avoir fait le plus dur en marquant deux fois par Guillermo Maripan et Wissam Ben Yedder après l'ouverture du score néerlandaise, mais le PSV a eu le dernier mot grâce à des réalisations d'Enrick Gutierrez à la fin du temps réglementaire et de Luuk de Jong en prolongation. Monaco, qui a touché les montants à deux reprises, devra se contenter de la Ligue Europa. Le PSV affrontera les Glasgow Rangers en barrage.

2. Tennis – Masters Montréal : Retour gagnant pour Monfils, Paire balayé d'entrée

Belle rentrée pour Gaël Monfils. Après trois mois d'inactivité liée à une blessure au pied, le Français a signé son retour par une victoire face à Pedro Martinez au premier tour, en trois manches (7-6, 3-6, 6-2). C'est en revanche déjà terminé pour Benoît Paire, sorti en deux sets secs par le Japonais Yoshihito Nishioka (6-2, 6-3), et pour Benjamin Bonzi, battu par l'Américain Frances Tiafoe (6-7, 7-5, 6-3). La surprise est venue de l'élimination de l'Italien Matteo Berrettini , facilement dominé par l'Espagnol Pablo Carreño (6-3, 6-2). Nick Kyrgios, Holger Rune, Cameron Norrie et Hubert Hurkacz se sont en revanche qualifiés. Pas Andy Murray, vaincu par Taylor Fritz.

3. Football – Mercato : Alexis Sanchez arrive à l'OM

L'OM tient son gros coup. Dans un communiqué officiel, le club olympien a confirmé avoir trouvé un accord de principe avec Alexis Sanchez . L'attaquant chilien de 33 ans est arrivé dans la soirée de mardi à Marseille à bord d'un jet privé. Le désormais ex-joueur de l'Inter Milan, qui a rompu son contrat avec le club lombard, devrait passer sa visite médicale mercredi avant de s'engager officiellement avec le club phocéen.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis – WTA Toronto : L'ex-N.1 mondiale Naomi Osaka a abandonné face à l'Estonienne Kaia Kanepi au 1er tour en raison de douleurs au dos, soulevant des inquiétudes alors qu'approche l'US Open.

Football – Mercato : Le défenseur ex-international espoir français de Chelsea, Malang Sarr, 23 ans, va être prêté une saison à Monaco.

Football – Ligue 1 : Le Chinois James Zhou, actionnaire majoritaire de l'AJ Auxerre, quittera prochainement la présidence du club icaunais qu'il occupe depuis le 11 mai 2021.

Golf : Une juge fédérale a rejeté la demande de trois joueurs engagés dans la série dissidente LIV Golf, financée par des fonds saoudiens, qui voulaient obtenir le droit de participer aux phases finales du PGA Tour alors qu'ils ont été suspendus par ses promoteurs.

La vidéo de rattrapage

Le clap de fin se rapproche pour Serena Williams. L'Américaine, détentrice de 23 titres en Grand Chelem, a annoncé que "le compte à rebours" concernant sa retraite était "enclenché", mardi sur Instagram et dans une interview au magazine Vogue. Voici le premier épisode de notre série "Trailblazers" qui lui a été consacrée. De son quartier défavorisé de Los Angeles aux sommets du tennis mondial en passant par sa lutte pour les inégalités, redécouvrez le parcours incroyable de l'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem.

Les podcasts du jour

Belle Trace

Cette semaine, le sélectionneur de l'équipe de France de handball Guillaume Gille est l’invité de Flo Masnada dans Belle Trace. Il évoque les premières épopées du handball français, notamment celle "des Barjots de 1992" qui leur ont fait prendre conscience que c'était possible. Puis vient le titre mondial en 1995 : "Ça a été le début d'une France en capacité de gagner".

Tu veux une médaille ?

Depuis plus de trois années, Karim Benzema joue avec un gros bandage à la main droite, avec le Real Madrid, comme en équipe de France (qu'il a réintégrée en 2021). Porte-bonheur ou problème médical ? La réponse dans cet épisode, rediffusé à l'occasion de l'été. "Tu veux une médaille ?" est un podcast Eurosport, écrit et présenté par Clément Lefebvre et produit par Bababam.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Masters Montréal : Un alléchant Kyrgios-Medvedev, Monfils défie Cressy

Joli programme sur les courts canadiens pour le 2e tour. Avec en point d'orgue un prometteur duel entre un Daniil Medvedev qui joue gros et Nick Kyrgios, pas avant 19h. Carlos Alcaraz sera en lice un peu plus tôt contre Tommy Paul, tout comme Gaël Monfils face à Maxime Cressy. Adrian Mannarino aura fort à faire contre Jannik Sinner, tandis que Stefanos Tsitsipas et Félix Auger-Aliassime joueront lors de la dernière session du jour, respectivement contre Jack Draper et Yoshihito Nishioka. Et le tout sera évidemment à suivre en direct sur Eurosport à partir de 17h !

2. Cyclisme – Tour de l'Ain : Alaphilippe a une nouvelle occasion de se montrer

Plutôt en verve lundi , Julian Alaphilippe sera encore scruté sur la 2e étape, un tracé de 143 kilomètres entre Saint-Vulbas et Lagnieu. Le coureur français de la Quick-Step Alpha Vinyl, double champion du monde en titre, pourrait une nouvelle fois animer un final qui comportera deux difficultés de 4e catégorie. Une course à suivre en direct sur Eurosport à partir de 13h35 !

3. Football – Supercoupe d'Europe : Tchouameni, c'est parti !

Le Real Madrid de Karim Benzema a l'occasion d'enlever un premier trophée cette saison contre l'Eintracht Francfort, dans un match qui devrait logiquement voir Aurélien Tchouameni faire ses premiers pas en match officiel avec la Maison Blanche . Le milieu international français, recruté à Monaco contre une somme qui pourrait atteindre 100 millions d'euros, sera vraisemblablement remplaçant au coup d'envoi, mais il pourrait entrer en cours de match. Coup d'envoi à 21h !

