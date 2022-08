CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue des champions : Monaco peut croire à la C1

Ad

Les Monégasques ont bien failli se compliquer la tâche pour la qualification en barrages de C1 face au PSV Eindhoven. Menés jusqu'à la 80e minute de jeu, les joueurs de Philippe Clément sont parvenus à arracher le nul face aux Néerlandais (1-1), grâce à un but de roublard d'Axel Disasi après un coup franc tiré par Ismail Jakobs. Le match retour sera déterminant : rendez-vous le 9 août.

Omnisport Monaco, choc sans but, recrue de prestige, petit bijou : L'actu sur un plateau HIER À 04:55

2. Football - Serie A : Pogba, objectif Coupe du monde

Victime d'une blessure au genou droit courant juillet, Paul Pogba ne se fera pas opérer, a révélé une source interne au club turinois. Le milieu de terrain de la Juventus devrait manquer cinq semaines de compétition mais peut espérer participer à la Coupe du monde au Qatar, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 et où la France remettra son titre en jeu.

Entre Pogba en vrac et son attaque en berne : la Juve doit tout repenser

3. Football - Ligue des champions : L'Union Saint-Gilloise en ballotage favorable

La belle histoire de l'Union Saint-Gilloise se poursuit. Vice-championne de Belgique la saison passée, la formation bruxelloise s'est imposée face aux Glasgow Rangers (2-0) lors du troisième tour aller de la Ligue des champions. De son côté, Benfica a largement dominé les Danois de Midtjylland (4-1).

L'Union Saint-Gilloise a battu les Glasgow Rangers (2-0) lors du troisième tour aller de la Ligue des champions. Crédit: Getty Images

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Mondial 2030 : L'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay ont officialisé leur candidature commune pour l'organisation de la Coupe du monde 2030. Pour le président de la Conmebol, il s'agirait ici de fêter les 100 ans de la création de la compétition, dont la première édition s'est déroulée en Uruguay.

Le stade Monumental, cher aux amoureux de River Plate. Crédit: Getty Images

Tennis - ATP Washington : Benjamin Bonzi a cédé lors du premier tour du tournoi américain face à Christopher Eubanks (3-6, 6-3, 7-5), qu'il avait pourtant battu il y a un mois à Newport. Ce dernier affrontera Botic van de Zandschulp lors du deuxième tour.

Football - Premier League : D'après un rapport publié par l'Ofcom, régulateur britannique des médias, 68% des joueurs de Premier League auraient été victimes de harcèlement sur le réseau social Twitter durant la première moitié de la saison dernière. Douze joueurs Son notamment ciblés, dont Cristiano Ronaldo et Harry Maguire.

Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

Football - Transferts : Le Milan AC a officialisé le recrutement du jeune milieu de terrain belge du FC Bruges, Charles De Ketelaere (21 ans). L'international des Diables rouges a paraphé un contrat allant jusqu'en 2027 avec les Rossoneri, pour une transaction qui se porterait à hauteur de 35 millions d'euros.

Football - Ligue 2 : Une semaine après l'annonce du maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2, la DNCG a indiqué mardi que la masse salariale du club présidé par Gérard Lopez sera encadrée cette saison.

Jacques Akomié (Bordeaux) accroché par Allan Linguet (Valenciennes) lors de la 1re journée de Ligue 2, le 30 juillet 2022 Crédit: Imago

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Avec une pôle position et ses deux pilotes sur le podium, Mercedes a vécu en Hongrie son plus beau Grand Prix depuis le début de saison. Et c'est surtout parce que Lewis Hamilton retrouve le niveau qui est le sien. Jusqu'où peut aller Mercedes ? Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta tentent d'y répondre.

"Le patron est de retour" : Hamilton redonne le sourire à Mercedes

CE QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD’HUI

1. Cyclisme - Tour de Pologne : Place à la montagne

Au lendemain de la victoire de l'Allemand Pascal Ackermann (UAD) au sprint lors de la quatrième étape entre Lesko et Sanok (179,4 kilomètres), le peloton s'apprête à découvrir un tracé de 152 km avec de nombreuses ascensions. Aujourd'hui encore, cela devrait sourire à un homme fort. Et pourquoi pas Thibaut Pinot ?

Pascal Ackermann Crédit: Getty Images

2. Tennis - ATP Washington : Paire et Mannarino attendus au tournant

L'Australien Nick Kyrgios lance son tournoi américain. Quelques semaines après sa première finale en Grand Chelem à Wimbledon (défaite contre Novak Djokovic, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6), le 47e joueur mondial disputera son premier tour face au local Marcos Giron (55e à l’ATP). De leur côté, les Français Benoît Paire et Adrian Mannarino rencontreront respectivement Holger Rune et Grigor Dimitrov.

Benoît Paire a été battu d'entrée au tournoi d'Atlanta. Il va bientôt quitter le top 100 Crédit: Getty Images

Omnisport Reines d'Angleterre, Bill Russell et débuts réussis pour Paris : l'actu sur un plateau 01/08/2022 À 05:00