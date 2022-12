Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Basketball – Euroligue : Monaco s'offre une victoire de prestige

Monaco a frappé fort lors de la 12e journée d'Euroligue . La Roca Team s'est en effet imposée sur le parquet du Real Madrid (94-95) après voir arraché la prolongation grâce notamment à une action à quatre points de Mike James (28 points). Une victoire de prestige qui permet aux Monégasques de passer devant les Espagnols à la deuxième place derrière le leader, le Fenerbahçe (10/2). Et un message fort pour la suite.

2. Handball – Ligue des champions : Nantes chute à Kiel

Privé de ses deux gardiens titulaires, Ivan Pesic et Viktor Hallgrimsson, actuellement blessés, Nantes a été dominé à Kiel (33-37) lors de la 9e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Cette défaite dans le nord de l'Allemagne hypothèque grandement ses chances de voir les quarts de finale sans passer par la case barrages : l'écart est de quatre points avec le leader Kielce (16 pts) et de trois sur le FC Barcelone, qui compte un match en moins.

Une belle résistance mais une défaite préjudiciable : le revers de Nantes contre Kiel

3. Basketball – NBA : Les Spurs relèvent enfin la tête

Après onze défaites de rang, San Antonio a fini par stopper l'hémorragie en s'imposant face à Houston (118-109), grâce notamment au duo Keldon Johnson (32 points) - Tre Jones (26 points). Les Spurs sont avant-derniers de la conférence Ouest... avec le même bilan (7v-18d) que leur victime de la nuit, lanterne rouge. Les Nuggets, eux, ont conforté leur position dans les hauteurs de cette même conférence en dominant les Blazers d'un cheveux (120-121) grâce notamment aux 33 points de Nikola Jokic. De son côté, le Heat a dominé les Clippers (115-110).

Et aussi…

Football – Coupe du monde : La FIFA a désigné le Brésilien Wilton Sampaio comme arbitre du quart de finale entre la France et l'Angleterre samedi. Il a déjà arbitré trois rencontres, dont le 8e de finale Pays-Bas – Etats-Unis (3-1).

Football – Mercato : Le transfert de la pépite brésilienne Endrick vers le Real Madrid serait acté, selon le journaliste Fabrizio Romano. Une annonce devrait être faite durant le mois de décembre pour un transfert de 72 millions d'euros bonus compris et une arrivée du crack en Espagne en juillet 2024.

Handball – Liqui Moly Starligue : L'ailier gauche international français de Montpellier, Hugo Descat, opéré d'un genou, sera indisponible durant deux mois environ et donc probablement forfait pour le prochain championnat du monde, a appris l'AFP auprès du club héraultais.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Alors que Julia Simon s'est emparée du dossard jaune de leader de la Coupe du monde avec sa 3e place lors du sprint dames jeudi, la saison de Biathlon se poursuit sur les antennes d'Eurosport. Place au sprint messieurs à Hochfilzen (13h45). Avec, là encore, un Français à observer de près : Quentin Fillon Maillet, dont on guettera la réaction après son début de saison difficile à Kontiolahti.

Fourcade : "Plus la compétition sera en altitude, plus Quentin va créer un écart"

La Coupe du monde reprend ses droits après deux jours de sevrage, avec les deux premiers quarts de finale : Croatie – Brésil (16h00) et Pays-Bas – Argentine (20h00). La rédaction d'Eurosport s'est évidemment penchée sur ces deux rencontres en détail, des clés d'un éventuel exploit de la Croatie à l'affiche culte entre les Oranje et l'Albiceleste.

A lire ici :

On n'a pas oublié les Bleus, évidemment. Il en a été question dans le FC Stream Team de Maxime Dupuis et Martin Mosnier. Nos deux suiveurs de l'équipe de France se penchent sur l'impact du quart de finale de samedi sur l'avenir de Didier Deschamps, mais aussi sur l'obsession anglaise pour Kylian Mbappé ou encore sur la comparaison des deux bancs, avec un vrai avantage pour les Three Lions.

La question du jour : Neymar et Messi vont-ils se retrouver ?

Sur le papier, c'est une demi-finale rêvée. Le Brésil de Neymar, d'abord, puis l'Argentine de Lionel Messi, un peu plus tard, ont l'occasion de décrocher leur place dans le dernier carré ce vendredi. La Croatie a des arguments à faire valoir, les Pays-Bas avancent masqués et ne sont absolument pas à prendre à la légère.

Mais un Brésil – Argentine en demie aurait fière allure, tant pour la rivalité entre ces deux nations que pour les retrouvailles entre les deux stars parisiennes. La Seleçao a marqué les esprits en 8e de finale, l'Albiceleste a pris confiance au fil de la compétition. Et aucune des deux n'a programmé de quitter le Qatar dès maintenant.

Pourquoi critiquer les danses brésiliennes revient à nier leur identité

