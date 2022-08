Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Durant lance un ultimatum aux Nets, sa direction le désavoue

Le torchon brûle entre le double champion NBA (2017-2018) Kevin Durant et les Nets. Le propriétaire des Brooklyn Nets Joe Tsai a apporté son soutien à l'entraîneur Steve Nash et au manager général Sean Marks, à la suite d'une information de The Athletic selon laquelle "KD" lui avait demandé de choisir entre le garder lui ou les conserver à leur poste. "Notre administration et notre personnel d'encadrement ont mon soutien", a tweeté lundi Joe Tsai. "Nous prendrons des décisions dans le meilleur intérêt des Brooklyn Nets". La rupture semble inéluctable entre les deux parties, même si le propriétaire a déclaré qu'il faudrait une somme astronomique pour arracher le triple champion olympique (2008, 2012, 2016) aux Nets, avec des joueurs et des choix de draft NBA, ce qui occasionnerait un montage complexe d'échanges de joueurs que peu de franchises peuvent se permettre.

Kevin Durant à l'échauffement avec les Brooklyn Nets, lors des playoffs NBA 2022 Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue 2 : Solide, Caen grimpe sur le podium

Les Normands débutent de la meilleure des manières cette cuvée 2022/2023. Deux succès en deux matches et une deuxième place dans le sillage de Guingamp (6 pts) au classement, difficile de faire mieux. Lundi soir, les pensionnaires du stade Michel-d'Ornano ont répondu aux fulgurances offensives du FC Metz par une solidité à toute épreuve pour l'emporter en clôture de la deuxième journée (1-0). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Djibril Diani (38e). De leur côté, les Messins conservent leur place dans le top 10 (8e).

3. Tennis - WTA 1000 Toronto : Perturbé par la pluie, le duel des Françaises sourit à Cornet

La pluie a fait son oeuvre, et il a fallu attendre le milieu de la nuit pour voir émerger la vainqueure entre les deux meilleures tricolores sur le circuit WTA. Après avoir remporté le premier set (6-3), Caroline Garcia (34e joueuse mondiale) a dû composer avec une nouvelle interruption sur les courts, profitant à Alizé Cornet (40e), finalement victorieuse en trois sets (3-6, 6-3, 6-3). Au deuxième tour, la Française sera opposée à la lauréate de la rencontre entre Daria Kasatkina et Bianca Andreescu.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Masters 1000 Montréal : Seuls quatre matches ont pu aller au bout hier soir, la faute à des intempéries émaillant les courts canadiens. La performance de la soirée nous vient d'Emil Ruusuvuori (46e). Le Finlandais est passé entre les gouttes et a écarté Stan Wawrinka (288e) en trois sets 6-3, 3-6, 6-3.

Football - Coupe d'Italie : Sassuolo s'est incliné lundi face à Modène (Serie B, 2-3) lors des 32e de finale de la Coupe d'Italie qui auront été fatals à cinq des douze clubs de l'élite engagés à ce stade. L'Hellas Vérone, la Salernitana, Empoli et Lecce sont les quatre autres clubs de l'élite éliminés.

Athletisme - Gyulai Memorial : Cette fois, Armand Duplantis n'a pas passé le cap des 6 mètres (5,80m). : Cette fois, Armand Duplantis n'a pas passé le cap des 6 mètres (5,80m). Vainqueur du concours de la perche, le Suédois a buté à trois reprises à 6,01m, une rareté chez lui. Renaud Lavillenie (2e, 5,70m) et Thibaut Collet (3e, 5,60m) ont complété le podium. A noter la nouvelle démonstration de Sydney McLaughlin, victorieuse sans forcer du 400 m haies dans un temps canon (51'68'').

Equitation - Championnats du monde de voltige : Double ration d'or lundi à Herning (Danemark) pour le contingent tricolore. Manon Moutinho a d'abord remporté la timbale en individuel chez les dames, avant que Lambert Leclezio ne l'imite chez les hommes. Cerise sur le gâteau, les Français(es) ont glané une troisième breloque (en argent) dans l'épreuve par équipes.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Monaco n'a plus le choix

Nous sommes seulement le 9 août, et l'AS Monaco pourrait déjà dire adieu à l'un des ses objectifs majeurs de la saison. Tenus en échec à l'aller au Stade Louis II (1-1), les coéquipiers de Wissam Ben Yedder jouent gros ce soir à Eindhoven (20h30), match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. De son côté, le PSV compte profiter de sa forme éclatante en ce début de saison, dans le sillage d'un Xavi SImons protagoniste et épanoui.

Wissam Ben Yedder avec l'AS Monaco lors de la pré-saison 2022/2023 Crédit: Getty Images

2. Cyclisme - Tour de l'Ain : Alaphilippe peaufine sa préparation

Dans la dernière ligne droite de sa préparation censée le mener vers la Vuelta, Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) prendra le départ du Tour de l'Ain ce mardi. Première étape (sur trois) aujourd'hui entre Châtillon-sur-Chalaronne et Val-Revermont (150,9 km). Le Tour de l'Ain est une course particulière pour le Montluçonnais, où il a ouvert son compteur chez les pros en 2014. A noter également la participation de Guillaume Martin (Cofidis). La course est à suivre en direct sur Eurosport 2 et l'appli Eurosport à partir de 14h.

Julian Alaphilippe | Cycling | ESP Player Feature Crédit: Getty Images

3. Tennis - Masters 1000 Montréal : Monfils de retour sur les courts

Pas moins de six Tricolores sont sur le pont mardi à Montréal. Si les intempéries offrent un répit à l'organisation, tous devraient pouvoir achever leur rencontre aujourd'hui. Gaël Monfils (20e) opérera son grand retour sur les courts depuis sa blessure au talon droit début mai. Benoît Paire (contre Nishioka), Benjamin Bonzi (face à Tiafoe) et Hugo Gaston (opposé à Draper) accompagneront le Francilien. Enfin, Adrian Mannarino (70e) et Arthur Rinderknech (67e) croiseront le fer à partir de 18h30, si le ciel se montre clément.

(Avec AFP)

