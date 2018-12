Money time, pénalité et début des fêtes : L'actu sur un plateau du 24 décembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby – Top 14 : Le dauphin toulousain accroche le leader Clermont

L'affiche de la 12e journée a tenu ses promesses à Michelin. Et après une première période presque idéale, Clermont a dû céder, concédant le match nul face à Toulouse (20-20). Le Stade aurait même pu espérer mieux en fin de rencontre mais a préféré assurer ce résultat en égalisant sur pénalité après la sirène. Statu quo par conséquent en tête avec des Jaunards toujours aux commandes, trois points devant leur adversaire du week-end et six sur La Rochelle.

2. Basketball – NBA : Curry, Grizzlies, Kings, Wolves… C'était la nuit de l'indécision !

On a aussi attendu la fin de match pour faire la différence sur les parquets NBA la nuit dernière. Le champion Golden State s'est imposé sur un lay-up à la dernière seconde de Stephen Curry face aux Los Angeles Clippers (129-127). Le duo vedette des Warriors Curry - Kevin Durant a signé 77 points. Même tarif pour l'autre franchise de Los Angeles, les Lakers, crucifiés dans le money time par les Memphis Grizzlies (99-107). Les Kings ont eux aussi fait fort en remontant pour le deuxième match de rang un débours de 17 points avant de renverser New Orleans (122-117). Minnesota a pour sa part dominé le Thunder à Oklahoma City (112-114) malgré un nouveau triple-double de Russell Westbrook.

3. Football – Ligue 1 : Bordeaux ne perd plus mais fait du surplace

A la maison, les Girondins ont gâché une belle occasion d'engranger des points. Les hommes de Ricardo se sont fait reprendre en toute fin de rencontre par Amiens (1-1) dimanche. Kalu avait ouvert le score avant que Gnahoré, entré en cours de match, ne réponde à la 85e minute. Bordeaux signe un dixième match consécutif sans défaite mais resté englué à la 12e place. Amiens évite pour sa part de rejoindre Dijon, premier barragiste au classement.

Rugby – Top 14 : Après avoir craint le pire, les dernières nouvelles de la blessure de Selevasio Tolofua sont rassurantes. Le troisième ligne du Stade Toulousain souffre d'une grosse plaie ouverte au tibia alors qu'une fracture était un temps crainte. Tolofua avait dû sortir à l'heure de jeu contre Clermont.

Basketball – Jeep Elite : Au bout du suspense, Monaco s'est offert Strasbourg pour le match de clôture de la 14e journée de championnat (83-79). Les Monégasques recollent ainsi à un peloton de cinq équipes qui occupent la huitième et dernière place qualificative pour les Playoffs avec un bilan équilibré de 7 victoires pour 7 défaites. Strasbourg est sixième avec 9 succès pour 5 revers.

Griezmann qui signe son 200e but, Pochettino qui fête son anniversaire de mariage avec un 6-2 contre Everton ou encore Ribéry qui rentre un peu plus dans l'histoire du Bayern : voici, championnat par championnat, nos héros du week-end.

Aussitôt parti jouer le Mondial des clubs après son succès contre son rival Boca Juniors, River Plate a cette fois pu ramener la Copa (Libertadores) à la maison et faire la fête avec ses supporters. Histoire de savourer les fêtes comme il se doit.

