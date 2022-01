CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE RATÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - Open d’Australie : Tan sort dans la douleur après un beau combat, Nadal et Barty déroulent

Ad

Omnisport Dégâts à Melbourne, Batum en feu, Laporte-Altrad, Hazard : l’actu sur un plateau HIER À 06:07

En larmes, Tan a été évacuée de la Margaret Court Arena en fauteuil roulant

2. Basketball - NBA : Fournier brille en vain, Thompson comme au bon vieux temps

Après le Martin Luther King Day, il n'y avait que deux petites rencontres en NBA au programme cette nuit. Et malgré le gros match d'Evan Fournier (27 pts à 5 sur 10 à trois points, 4 rbds, 4 pds), les Knicks ont chuté sur leur parquet contre Minnesota (110-112). Le trio Karl-Anthony Towns (21 pts) - Anthony Edwards (20 pts) - D'Angelo Russell (17 pts) a répondu présent pour les Wolves. Dans l'autre match, les Warriors ont dominé Detroit (102-86) avec notamment 18 points de Steph Curry ou encore 19 points d'Andrew Wiggins mais surtout avec une belle sortie de Klay Thompson, auteur de 21 points en 22 minutes.

3. Football, CAN : Sept jours de préparation pour le Maroc, les Comores peuvent espérer

Soirée à grand spectacle en Coupe d'Afrique mardi avec un magnifique Gabon-Maroc (2-2) et l'exploit des Comores contre le Ghana (3-2): les "Aigles de l'Atlas" remportent le groupe C, devant les "Panthères", et le Petit Poucet peut rêver. Le Maroc s'est offert sept jours de préparation jusqu'à son 8e de finale, le 25 janvier, contre un troisième de groupe. Le Gabon affrontera le Burkina Faso le 23 janvier à Limbé. Les Comores conservent un petit espoir de jouer les 8es de finale en terminant parmi les quatre meilleurs troisièmes.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Premier League : Chelsea ne trouve plus la clé. Accroché à Brighton mardi soir (1-1) malgré l'ouverture du score de Hakim Ziyech, la formation de Thomas Tuchel a enchaîné un quatrième match sans succès en championnat.

Football, Coupe d'Italie : La Juventus, tenante du titre, a entamé la défense de sa couronne en dominant facilement la Sampdoria (4-1) pour se qualifier pour les quarts de finale, comme la Lazio Rome un peu plus tôt devant l'Udinese (1-0 a.p.).

Coupe d'Allemagne : Le Borussia Dortmund, tenant du titre, a été éliminé en 8e de finale mardi par St Pauli (2-1), actuel leader de deuxième division.

Basketball, Euroligue : Monaco, net vainqueur de l'Asvel (100-75) à l'Astroballe dans le duel des deux clubs de Betlic Elite engagés en Euroligue, s'est replacée dans la course à la qualification pour la phase finale.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

La liste des 42 joueurs retenus par le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, l'humiliation subie par Montpellier en Champions Cup, l'affaire de viol présumé dans laquelle serait impliqué un ancien international anglais, voilà ce qui a inspiré "Mourad de Toulon" cette semaine. Mais pas seulement. Il est également revenu largement sur l'affaire Altrad-Laporte. Et il a un avis tranché...

"Mohed, Bernard : pensez à payer vos PV en ce moment ! On ne sait jamais..."

LES PODCASTS A ECOUTER

DIP Impact sur l'affaire Djoko et l'Open d'Australie bien sûr

Pour ce nouvel épisode de DiP Impact, Arnaud Di Pasquale est entouré de plusieurs journalistes pour parler de l'actualité de la petite balle jaune. Cette semaine, autour d'Hadrien Hiault, ce seront Bertrand Milliard et Laurent Vergne qui lui renverront la balle. Il est question de Djokovic, des favoris en son absence et d'Emma Raducanu.

Belle Trace avec Gwendal Peizerat

Cette semaine, place au patinage artistique avec Gwendal Peizerat comme invité de Flo Masnada dans le podcast Belle Trace. Le danseur du glace a tout gagné, surtout les Jeux olympiques en 2002 à Salt Lake City avec sa partenaire Marina Anissina.

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER AUJOURD'HUI

1. Tennis, Open d'Australie : Monfils attendu, Osaka et Zverev aussi

Naomi Osaka, opposée à Madison Brengle, et Alexander Zverev, qui devra se débarrasser de John Millman, sont en night session (à partir de 9h00 en France) ce mercredi à Melbourne. Gaël Monfils est aussi attendu dans la matinée sur la Margaret Court Arena. Le Français va tenter de sortir Alexander Bublik pour poursuivre sa route.

2. Football - Coupe d’Afrique des Nations : L'Égypte sous pression face au Soudan

Même si l'Égypte de Mohamed Salah est largement favorite du "derby du Nil" contre le Soudan, les "Faucons de Jediane" espèrent réaliser l'exploit mercredi (20h00) à Yaoundé pour se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les Pharaons, trois points au compteur, sont bien sous pression. Déjà qualifié, le Nigeria affronte la Guinée Bissau.

3. Football, L1 : Trois rencontres en retard au programme

Il y a de la L1 ce mercredi. Avec trois matches en retard, tous disputés à 19h00. Lille veut ainsi concrétiser ses progrès dans le jeu par une victoire, face au mal classé Lorient. Les deux autres matches ? Montpellier-Troyes et Clermont-Strasbourg, qui verra le retour du buteur alsacien Ludovic Ajorque dans son ex-club.

(Avec AFP)

Omnisport Pour disputer Roland-Garros, Djokovic devra bien se faire vacciner… Les Bleus aussi HIER À 21:02