Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Indian Wells : Monfils et Zverev au rendez-vous

Gaël Monfils est bel et bien sur une dynamique porteuse. Après sa finale à Sofia, le Français s’est tranquillement débarrassé de l’enquiquinant Kevin Anderson ce mercredi pour rallier les quarts de finale (7-5, 6-2). Il en faudrait sans doute un peu plus au prochain tour puisque la Monf défiera Alexander Zverev, sorti vainqueur de son duel avec Andy Murray (6-4, 7-6 [4]). A noter également l’élimination de Matteo Berrettini , renversé par le fougueux Taylor Fritz (6-4, 6-3).

Omnisport Allemagne qualifiée, têtes d'affiche éliminées, Zverev attendu : L'actu sur un plateau HIER À 05:05

Gaël Monfils Crédit: Getty Images

2. Football - Qualifications Coupe du Monde : CR7, toujours plus fort, toujours plus haut

Le Portugal est encore 2e de son groupe derrière la Serbie mais il n’a pas l’intention de laisser filer le moindre point avant l’affrontement final. Face au Luxembourg, Cristiano Ronaldo s’est chargé de presque tout en signant un triplé pour participer à la nette victoire des siens (5-0). Le Portugais a désormais marqué 115 buts en sélection. De son côté, l’Angleterre a fait match nul face à la Hongrie (1-1).

3. Football - Mercato : Le Real rêve encore de Pogba

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba met le marché en branle. Alors que sa prolongation semblait quasiment acquise ses dernières semaines, le Real Madrid aimerait bien (re)mettre le nez dans le dossier, histoire de récupérer un crack libre, comme Alaba la saison passée et comme Mbappé la saison prochaine, croit savoir AS qui estime que "tout est possible". Même si le salaire du Mancunien peut poser problème, au Real, on reste convaincu que le projet merengue, avec Mbappé et Benzema, est suffisant pour convaincre la Pioche de rejoindre un club qui lui fait la cour depuis des années.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : L'ailier français Sekou Doumbouya s'est engagé mardi dans un contrat "two way" avec les Los Angeles Lakers, a annoncé la franchise de NBA sur son compte twitter. Le joueur de 20 ans, sélectionné en 15e position de la draft 2019 par Detroit, posera donc ses valises à mi-chemin entre la ligue mineure (G-League) et la NBA, après un été mouvementé.

Football - Qualifications Euro U21 : Portée par ses deux Amine, Adli et Gouiri, et Rayan Cherki, l'équipe de France Espoirs a conforté sa place de leader du groupe H en s'imposant en Serbie (3-0).

Basketball - NBA : Le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving ne sera pas autorisé à jouer ni même à s'entraîner tant qu'il ne sera pas vacciné contre le Covid, a annoncé la direction de la franchise de NBA mardi.

Le podcast du jour

Champion olympique de boxe à Sydney en 2000, Brahim Asloum est l’invité de Flo Masnada dans Belle Trace.

La vidéo de rattrapage

Dans notre émission dédiée à la Formule 1, Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud reviennent sur la stratégie de course ratée de Lewis Hamilton. En passant outre les consignes de ses ingénieurs, le pilote britannique s'est tiré une balle dans le pied et n'a pas obtenir qu'une 5e place en Turquie. Mais qui est responsable de ce couac ?

"Hamilton est un flambleur, il était obsédé par la victoire, il voulait bluffer tout le monde"

Ce que vous ne devez pas rater aujourd’hui

1. Football - Ligue des Nations : Le jeu au pied de Lloris, un mal français ?

En grande délicatesse dans son jeu au pied face à l'Espagne, Hugo Lloris a confirmé que son apport s'évalue d’abord à ses parades décisives plutôt qu’à son rapport au jeu. A 34 ans, difficile d’imaginer un grand changement pour lui. Quid de la suite ? Mike Maignan ou Ilan Meslier ont de quoi susciter l’espoir malgré un retard à l’allumage dans ce secteur en France.

Hugo Lloris à la relance balle au pied face à l'Espagne Crédit: Getty Images

2. Formule 1 - Grand Prix de Turquie : Hamilton - Mercedes, confiance érodée ?

Dimanche dernier, il y a encore eu un petit de friture sur la ligne entre Lewis Hamilton et la direction de Mercedes, en désaccord sur la stratégie de course. En début de saison, le pilote et les stratèges de l'écurie semblaient sur la même longueur d'onde. Ce n'est plus le tout à fait le cas depuis de longues semaines déjà.

3. Basketball - NBA : Quels records à aller chercher pour LeBron James ?

LeBron James, 4 fois MVP des finales lors de ses 4 titres, entame sa 19e saison en carrière. Déjà meilleur marqueur de l’histoire des playoffs, le King pourrait en devenir également le meilleur passeur. Mais un autre record, encore plus prestigieux, lui tend les bras... s'il reste en bonne santé. On fait le point avant le début de saison des Lakers, qui font partie des favoris pour le titre.

Le King a encore des défis devant lui : 5 records dans le viseur de LeBron

Mais aussi :

Tennis : La suite d’Indian Wells, à suivre sur Eurosport

Football : Le PSG féminin qui affronte le WFC-2 Kharkiv en C1 (18h45)

Handball : Montpellier qui se déplace sur le parquet du HC Vardar 1961 (20h45) à suivre sur Eurosport.fr

