1. Tennis - Masters 1000 Toronto : Monfils en quarts, Medvedev aussi

Gaël Monfils retrouve des couleurs au Canada. Le Français a poursuivi son parcours en se qualifiant pour les quarts de finale grâce à sa victoire sur l'Américain Frances Tiafoe (6-1, 7-6). Il a atteint ce stade d'un tournoi ATP pour la première fois depuis le mois de février et jouera sa place dans le dernier carré face à un autre Américain, John Isner, t ombeur du Russe Andrey Rublev (7-5, 7-6) . Daniil Medvedev, N.2 mondial, est lui aussi passé en dominant l'Australien James Duckworth (6-2, 6-4). Plus tôt, Stefanos Tsitsipas s'était également qualifié pour célébrer dignement ses 23 ans.

Deux cibles prioritaires du Real seront libres en juin prochain et leur prolongation est compliquée dans leur club respectif. Avec une masse salariale allégée, les Merengues sont dans la meilleure des situations pour préparer un gros coup l'été prochain. Arsenal est sur tous les fronts et compte bien, au passage, tirer dans les pattes de ses concurrents de Premier League. C'est le Mercato Buzz !

1. Football - Ligue 1 : Monaco entre deux eaux

L'AS Monaco poursuit son marathon du mois d'août. Trois jours après leur qualification en barrages de la Ligue des champions, et avant un rendez-vous capital face au Shakhtar Donetsk la semaine prochaine, les partenaires de Sofiane Diop ouvrent la 2e journée de Ligue 1 avec un déplacement à Lorient. Et la volonté de rebondir après le nul concédé à domicile face à Nantes la semaine passée. Coup d'envoi de la rencontre à 21h !

C'est jour de reprise en Angleterre, en Allemagne et en Espagne, en attendant l'Italie la semaine prochaine. Arsenal ouvre le bal en Premier League avec un match à Brentford (21h00), Valence et Getafe seront opposés pour marquer le coup d'envoi d'une nouvelle Liga (21h00) et le Bayern Munich, désormais entraîné par Julian Nagelsmann , débute la défense de son titre par un déplacement sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (20h30).