1. Tennis - Roland-Garros : C'est déjà fini pour Monfils et Medvedev

Deux surprises lundi soir sur les courts de la Porte d'Auteuil. Méconnaissable, Gaël Monfils a subi la loi d'Alexander Bublik (6-4, 7-5, 3-6, 6-3) et le Russe Dannil Medvedev a confirmé ses difficultés sur la terre parisienne en s'inclinant devant le Hongrois Marton Fucsovics (6-4, 7-6, 2-6, 6-1). Un peu plus tôt, Corentin Moutet avait perdu un marathon complètement fou face à l'Italien Lorenzo Giustino au bout de 6h05 de jeu (0-6, 7-6, 7-6, 2-6, 18-16), mais le clan tricolore a pu se consoler au cœur de la nuit avec la victoire de la jeune Clara Burel, 19 ans, face à la Néerlandaise Arantxa Rus (6-7, 7-6, 6-3).

6h05 de combat et la défaite au bout : Pour Moutet, le marathon a viré au cauchemar

2. Football - Premier League : Cette fois, Liverpool a dompté Arsenal

Pas de troisième victoire consécutive pour Arsenal face à Liverpool. Malgré l'ouverture du score d'Alexandre Lacazette contre le cours du jeu, les Reds ont rapidement concrétisé leur domination très nette en renversant la situation par Sadio Mané et Andy Robertson. Lacazette a manqué l'occasion d'égaliser en perdant son duel face à Allison et la recrue Diogo Jota a scellé le succès logique de la formation de Jürgen Klopp en fin de match (3-1). Liverpool a signé sa troisième victoire en trois matches et pointe à la deuxième place du classement, trois points devant Aston Villa, quatrième, qui avait balayé Fulham un peu plus tôt (0-3). Les deux clubs s'affronteront ce week-end.

3. Hockey sur glace - NHL : La Stanley Cup pour Tampa Bay

Tampa Bay tient enfin sa deuxième Stanley Cup. Eliminé à la surprise générale au premier tour des play-offs la saison passée, le Lightning a assumé jusqu'au bout son statut de favori en dominant les Dallas Stars (2-0) dans le match 6 pour s'offrir une quatrième victoire dans la série (4-2), et le trophée par la même occasion. Brayden Point et Blake Coleman ont inscrit les buts de ce succès décisif pour la franchise floridienne.

Football - Mercato : Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a annoncé une "dead-line" vendredi pour les éventuels départs d'Houssem Aouar et Memphis Depay. L'Equipe indique de son côté que le jeune attaquant uruguayen Facundo Pellestri est proche de rejoindre les Gones, et qu'une offre aurait été formulée pour Lucas Paqueta, le meneur brésilien du Milan AC.

Basketball - NBA : Les Los Angeles Clippers ont mis fin à leur collaboration avec Doc Rivers, coach de la franchise californienne depuis 2013, après l'élimination prématurée en play-offs.

Doc Rivers Crédit: Getty Images

Football - Ligue 2 : Troyes s'est rapproché du podium en venant à bout de Clermont (1-0) en clôture de la 5e journée, alors que les Auvergnats n'avaient plus perdu à l'extérieur depuis un an.

Football - Serie A : Bologne a ouvert son compteur cette saison avec une large victoire sur Parme (4-1), désormais lanterne rouge.

Football - Serie A : Le Genoa a annoncé que 14 membres de son effectif et de son staff avaient été testés positifs au Covid-19, alors que, dans le même temps, leurs rivaux de la Sampdoria ont indiqué le test positif de leur recrue imminente, le Monégasque Keita Baldé.

Grâce à Julian Alaphilippe, tout frais champion du monde sur route, mais aussi Pierre Gasly ou Fabio Quartararo, le sport français a mis fin à de longues disettes récemment. Mais il en reste quelques-unes à aller chercher...

Noah 83, Hinault 85, OM 93 : ces grandes disettes tricolores qui résistent encore au temps

1. Tennis - Roland-Garros : Novak Djokovic et une pléiade de Français sur les courts

Le numéro un mondial Novak Djokovic fait ses débuts dans le tournoi face au Suédois Mikael Ymer. Le Serbe jouera sur le court Philippe-Chatrier entre deux rencontres qui concernent les Français : celle de Kristina Mladenovic, opposée à l'Allemande Laura Siegemund, et l'affiche prometteuse entre Gilles Simon et le Canadien Denis Shapovalov. Pas moins de neuf Tricolores seront sur les courts, notamment Richard Gasquet, Ugo Humbert, Grégoire Barrère, ou Pauline Parmentier, entre autres. A suivre aussi, l'entrée en lice de Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et Sofia Kenin. Des matches à suivre à partir de 11h en direct sur Eurosport et Eurosport Player.

Le débat : Faut-il un tie-break au 5e set à Paris?

2. Football - League Cup : Un derby Tottenham - Chelsea à l'affiche

Coup d'envoi du 4e tour de la Coupe de la Ligue anglaise avec un derby londonien entre Tottenham et Chelsea, qui pourrait voir l'ancien gardien rennais Edouard Mendy faire ses grands débuts avec les Blues. L'affiche est alléchante sur le papier mais les Spurs de José Mourinho pourraient aligner une équipe largement remaniée à seulement 48 heures du barrage de Ligue Europa face au Maccabi Haïfa. Coup d'envoi à 20h45.

3. Cyclisme - BinckBank Tour : les sprinters à l'honneur

Il n'y a pas que la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège cette semaine. Mathieu van der Poel et Philippe Gilbert seront parmi les principales attractions du BinckBanck Tour, qui débute par une étape de 151,7 kilomètres entre Blankenberge et Ardooie. Un tracé qui devrait logiquement favoriser les sprinters, parmi lesquels figurent notamment l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) ou le Français Christophe Laporte (Cofidis). Une course à suivre en direct sur Eurosport Player à partir de 14h30.

"L'humain Alaphilippe est fédérateur car le coureur est aimé de tout le monde"

