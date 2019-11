Monfils, petite finale, PSG, Clippers : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Rolex Paris Masters : Monfils se fait peur mais rejoint les quarts

Gaël Monfils a eu besoin de trois manches et de 1h47 de jeu pour venir à bout jeudi soir de Radu Albot (4-6, 6-4, 6-1). Après une entame de match plus que poussive le Français s’est donc qualifié pour les quarts de finale à Paris où il affrontera Denis Shapovalov. Un match à double enjeu pour Monfils. En cas de victoire contre le Canadien, le Parisien validerait son billet pour les Masters.

De son côté Rafael Nadal s’est montré implacable face à Stan Wawrinka. Le Majorquin s’est qualifié pour les quarts de finale en deux manches (6-4, 6-4) où il retrouvera le Français Jo-Wilfried Tsonga, qualifié au dépend de Jan-Lennard Struff jeudi.

2. Basket – NBA : Kawhi Leonard porte les Clippers et fait tomber les Spurs

Grâce à un très grand Kawhi Leonard, auteur de 38 points contre son ancienne équipe, les Los Angeles Clippers ont infligé à San Antonio sa première défaite de la saison (103-97). Face à Denver, les Pelicans de la Nouvelle Orléans ont stoppé l’hémorragie pour ouvrir leur compteur victoire (122-107), grâce à des performances solides de Jalil Okafor (26 pts, 5 rbds), Brandon Ingram (25 pts, 5 passes) et Jrue Holiday qui revenait de blessure (17 pts), 9 passes).

3. Football – Ligue des champions féminine : Le PSG valide son billet pour les quarts

Après sa très large victoire 4-0 à l’aller, le Paris Saint-Germain a validé son billet pour les quarts de finale de la compétition en battant une nouvelle fois les Islandaises de Breidablik jeudi (3-1). Huitema par deux fois et Diani sont les buteuses parisiennes. Le PSG rejoint ainsi l’Olympique Lyonnais en quart.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Serie A : L'AC Milan a battu jeudi soir la SPAL, avant-dernier du Championnat, sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but de Suso, remplaçant au coup d'envoi. C'est la première victoire pour le nouvel entraîneur lombard, Stefano Pioli. Les Rossoneri sont 7es.

Stefano Pioli félicite Suso après la victoire de l'AC Milan face à la SPAL.Getty Images

Football – Liga : Alors que Grenade avait l’occasion reprendre la tête au Barça, les Andalous ont chuté sur la pelouse de Getafe jeudi soir (2-1). Angel (35e), Arambarri (41e) et Timor (88e) ont marqué pour les locaux, et Puertas a réduit l'écart (74e). Dans les autres matches du jour, Villarreal a perdu à Eibar (2-1) et Majorque et Osasuna ont fait match nul (2-2).

Rugby – Pro D2 : Dans une rencontre cadenassée où les mauls ont été rois, Nevers a pris le meilleur sur Perpignan 14-10. Les Catalans, sanctionnés par leur indiscipline repartent de Bourgogne avec un bonus défensif.

Formule 1 : En marge du Grand Prix des États-Unis les grandes instances de la F1 ont présenté un plan dessiné pour la discipline à partir de 2021. Y figurent, notamment, le plafonnement du budget des écuries, et la volonté de rendre les courses plus disputées et plus "propres".

La vidéo de rattrapage

Avec Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, nous ne sommes pas au bout de nos émotions à Bercy. Arnaud Di Pasquale, alias Arnaud L'Eventreur, et Camille Pin, alias Bad Cam en ce jour spécial, ont eu peur pour eux... avant de chavirer dans l'irrationnel. La preuve en images avec les Hits "halloweenesques" de jeudi.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby – Coupe du Monde : Les Blacks pour finir en beauté

Après son revers face à l’Angleterre le weekend dernier en demi-finale du Mondial, la Nouvelle-Zélande, double tenante du titre, affronte ce vendredi (10h heure française) le Pays de Galles pour une place sur le podium. L’occasion pour les coéquipiers de Beauden Barrett de terminer la compétition japonaise sur une bonne note face aux Gallois, avant la grande finale samedi.

2. Football – Ligue 1 : Le PSG veut s’offrir la passe de 5

Les Parisiens affrontent ce vendredi (20h45) la lanterne rouge du championnat, Dijon, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Les hommes de Tuchel veulent enchainer une cinquième victoire consécutive en championnat qui pourrait lui permettre de prendre 11 points d’avance sur Nantes, toujours deuxième. Avant la réception de Bruges en C1 mercredi, les Parisiens comptent de nombreux absents pour ce déplacement (Neymar, Meunier, Herrera, Silva, Verratti) et devront faire tourner leur effectif.

3. Tennis - Rolex Paris Masters : Deux Français tenteront de rejoindre le dernier carré

Respectivement face à Denis Shapovalov et Rafael Nadal, Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga vont tenter ce jeudi de rejoindre les demi-finales du tournoi. Deux autres matches au programme : Cristian Garin face à Grigor Dimitrov et Novak Djokovic opposé à Stefanos Tsitsipas. Rencontre à suivre à partir de 14h.

