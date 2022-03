Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Indian Wells : Monfils fait tomber le numéro 1 mondial

Trois sets et 2h06, c'est ce dont Monfils a eu besoin pour renverser une situation pas très bien embarquée contre Daniil Medvedev (4-6, 6-3, 6-1). Le Russe mondial a d'abord mené dans la première manche après que le Français a complètement explosé sur son dernier jeu de service. Après quoi ce dernier a paru plus solide, bien plus que Medvedev, pour finalement l'emporter. Une défaite au troisième tour du Masters 1000 d'Indian Wells synonyme de perte du trône pour le numéro 1 mondial, au profit de Novak Djokovic qui va réupérer sa place.

C'était du grand Monfils et Medvedev n'a pas résisté : Le résumé de son succès

2. Football - Liga : Benzema record mais blessé

Un doublé pour porter le Real Madrid à l'extérieur contre Majorque et placer la Casa Blanca confortablement en tête de la Liga avec 10 points d'avance sur Séville. Karim Benzema a fait le job hier soir et même plus que ça : ses deux buts ont fait de lui le meilleur buteur français de l'histoire avec 413 buts, devant Thierry Henry. Pourtant, les Madrilènes n'ont pas été totalement à la fête, puisque leur numéro 9 est sorti sur blessure après une pointe ressentie au mollet, immédiatement suite à son second but. De quoi laisser planer le doute sur sa participation au Clasico dimanche.

3. Football - Premier League : City ouvre la porte à Liverpool

Les Citizens n’ont pas réussi à trouver la faille contre Crystal Palace à l’extérieur et ont concédé le nul (0-0) après avoir multiplié les occasions devant la cage adverse. Rien n’y a fait, les hommes de Guardiola se sont cassés les dents sur les Londoniens pour la seconde fois de la saison, après une première défaite 2-0 lors du match aller, et laissent en route deux points précieux dans la course au titre avec Liverpool. Les Reds peuvent revenir à un petit point en cas de victoire à Arsenal mardi (21h15).

4 - Basket - NBA : Karl Anthony Towns a tout écrasé

Ce n'est pas tant la victoire de Minnesota que la performance de Karl Anthony Towns qui sera retenue de cette soirée de NBA. Le joueur des Timberwolves a tout simplement claqué 60 points pour une victoire contre les Spurs (149-139). À 19 sur 31 au shoot, 7 sur 11 à trois points, il a réalisé la performance de la saison. Steph Curry a brillé aussi et en a passé 46 aux Wizards pour une victoire 126-112, tandis que le Jazz de Rudy Gobert s'est incliné contre dans le choc de la nuit (117-111).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Ciro Immobile est désormais éternel à la Lazio. Grâce à son but qui a permis aux Laziali de l'emporter contre Venise (1-0), l'international italien est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec 144 réalisations, une de plus que Silvio Piola.

Tennis - Indian Wells : Rafael Nadal est toujours invaincu en 2022. L’Espagnol l’a emporté au troisième tour du Masters 1000 californien face à Daniel Evans en deux sets (7-5, 6-3). Au prochain tour, il affrontera l’Américain Reilly Opelka qui s’est défait de Shapovalov. Tsitsipas s’est incliné contre Brooksby en trois sets (1-6, 6-3, 6-2).

Basket - Ligue des champions : Strasbourg l’a emporté contre les Hongrois du Falco Szombathely en prolongations (98-86) et conserve ses chances d’accès aux quarts de finale. Les Strasbourgeois sont solidement installés en deuxième place de leur groupe et pourraient décrocher leur qualification dès mardi.

La vidéo de rattrapage :

Carlos Alcaraz n'a laissé aucune chance à son aîné et compatriote Roberto Bautista Agut au 3e tour d'Indian Wells. Impressionnant de puissance et de vélocité, le prodige espagnol a écrasé son adversaire en à peine plus d'une heure sur le score de 6-2, 6-0.

Deux petits jeux perdus pour une démonstration : Alcaraz a balayé Bautista Agut

Ce qu'il ne faut surtout pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Tout reste à faire

Atlético Madrid - Manchester United et Benfica - Ajax Amsterdam ayant accouché de deux matches nul à l'aller (1-1 et 2-2), le suspens reste absolument entier pour ces deux matches retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Si l'Ajax reste favori pour l'emporter à domicile (21h), la rencontre entre Colchoneros et Mancuniens (21h) pourrait basculer d'un côté comme de l'autre et faire de la saison de l'équipe éliminée un échec.

2. Tennis - Indian Wells : Suite et fin des 16e de finale

Quelques beaux matches à venir en Californie pour boucler les 16e de finale de ce Masters 1000. Berrettini va faire face à Harris (19h) pour se relancer après quelques récentes défaites et son abandon à Acapulco. Schwartzman va se frotter à Isner pour décrocher un billet pour les huitièmes (22h) et il y aura de quoi s'occuper jusqu'au bout de la nuit avec Rublev, en grande forme, que va tenter de renverser Tiafoe (3h30).

