Montpellier, Manchester United, Warriors, Franck Azéma : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Top 14 : Montpellier champion d'automne, Castres s'invite sur le podium

Ce n'est ni un titre ni même un gage succès cette saison, mais Montpellier a tout de même réussi à ravir la première place du classement à La Rochelle à mi-championnat. Le tout, grâce à un succès assez net à domicile sur le LOU (38-17), conjugué à la défaite des Maritimes sur le terrain de l'UBB (29-19). L'autre fait marquant de la soirée, c'est cette victoire de Castres face au Stade Français (28-6) qui permet aux hommes de Christophe Urios de grimper sur le podium.

Florian Vialelle (Castres Olympique)Icon Sport

2. Football - Premier League : Manchester United cède encore du terrain

Manchester United n'est pas parvenu à faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de Leicester (2-2) en clôture de la 19e journée. Juan Mata a signé un doublé mais Jamie Vardy et Harry Maguire, auteur d'un but dans les arrêts de jeu, ont arraché un point précieux pour les Foxes. Résultat, les Red Devils pointent dorénavant à 13 longueurs du rival et leader du championnat, City, qui s'est lui défait aisément de Bournemouth (4-0). Un gouffre. En fin de journée, Harry Kane s'est lui offert un triplé avec Tottenham contre Burnley (0-3). De quoi lui permettre d'égaler le record d'Alan Shearer en termes de nombre de buts inscrits en Premier League durant une année civile. Soit 36. Il lui reste un match pour le battre.

3. Basket - NBA : Fin de série pour Golden State

Après 11 victoires consécutives, Golden State a fini par céder sur son parquet face à Denver (81-96). Epuisés, les Warriors ont fait preuve d'une rare maladresse en finissant notamment avec un horrible 3 sur 27 à 3 points. Boston a de son côté marché sur Chicago (117-92) grâce à une belle performance collective. La performance de la nuit est une nouvelle fois à mettre au crédit de Victor Oladipo, qui a inscrit 38 points face aux Nets lors de la victoire des Pacers (123-119). A noter par ailleurs le retour de Joel Embiid du côté de Philadelphie. Le pivot n'a toutefois pu empêcher la large défaite des siens face aux Raptors (102-86).

On a retenu aussi pour vous

Rugby - XV de France : Rien n'est officiel mais le Midi Olympique annonce un ticket Brunel - Azéma à la tête des Bleus. L'entraîneur clermontois serait donc préféré à Fabien Galthié, évoqué dernièrement.

Football - Serie A : La Juventus a réussi la belle opération de la 18e journée en venant à bout sur son terrain de la Roma grâce à un unique but de Mehdi Benatia (1-0). Les Turinois sont 2es, à une petite longueur de Naples.

Basket - Pro A : Monaco a fait le break en tête du classement en dominant nettement Le Portel (84-66). Son dauphin, Limoges, a été battu à Dijon vendredi (79-70).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Zidane : "Benzema ? Je serai fort avec lui" 00:52

Le tweet passage (crispé) de témoin