Montpellier nouveau dauphin, PSG, Fourcade : l'actu sur un plateau

Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et cette nuit

1. Football - Ligue 1 : Montpellier dauphin d'un PSG déjà champion d'automne

En dominant Monaco (1-2) à Louis II, Montpellier n'a pas seulement replongé Thierry Henry et ses hommes dans le doute. Les Héraultais ont aussi profité du match nul entre Lille et Lyon (2-2) pour prendre seuls la place de dauphin du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale d'ores et déjà champion d'automne alors que la moitié du championnat ne sera dépassée que dans cinq matches pour eux. Dans les autres matches, Nîmes a fait exploser Amiens (3-0) alors qu'Angers et Caen (1-1) et Guingamp et Nice (0-0) se sont quittés sur un score de parité.

2. Boxe : Nul dantesque entre Wilder et Fury

. Wilder et Fury étaient invaincus avant ce combat durant lequel le Britannique a été envoyé à deux reprises au tapis. Wilder conserve sa ceinture WBC des lourds.

Tyson Fury et Deontay WilderGetty Images

3. Ski Alpin - Coupe du monde : l'Autriche en force

Max Franz chez les hommes, Nicole Schmidhofer chez les femmes, l'Autriche a régné sur le ski alpin samedi soir. Le premier a remporté le Super-G de Beaver Creek en devançant Mauro Cavizel et Aksel Lund Svindal alors que la seconde a décroché son deuxième succès en deux jours en descente à Lake Louise, cette fois devant sa compatriote Cornelia Hütter et la Suissesse Michelle Gisin.

On a aussi retenu pour vous…

Football - Liga : Après son succès à Rome en milieu de semaine, le Real Madrid s'est imposé sans problème face à Valence (2-0), samedi soir à Santiago Bernabeu, pour le compte de la 14e journée de Liga. Ce succès permet aux Merengue de revenir provisoirement à trois points du FC Séville et à deux de Barcelone, qui joueront dimanche soir.

Rugby - Top 14 : Victoire précieuse pour le RC Toulon contre Grenoble, qui plus est avec le bonus offensif (30-10). Les Toulonnais sont désormais 10e avec quatre points d'avance sur leur adversaire du jour, 13e. De son côté, Agen a réussi l'exploit de la soirée en s'imposant sur la pelouse du champion en titre, Castres (13-16).

NBA : Stephen Curry a fait son retour samedi à Detroit, mais n'a pas pu empêcher la défaite des Warriors face aux Pistons (111-102), tandis que le meneur français de New York Frank Ntilikina est resté sur le banc lors de la victoire des Knicks contre Milwaukee (136-134).

Handball - Ligue des Champions : Le PSG fonce vers les quarts de finale de la C1 après son neuvième succès en dix matches de phase de groupes. Samedi, les Parisiens ont très tranquillement dominé les Danois de Skjern (38-28).

La vidéo de rattrapage

Le tweet qui fait plaisir

Ce que vous ne manquerez pas aujourd'hui :

1. Biathlon - Coupe du monde : C'est reparti pour Fourcade et les autres !

Un relais mixte simple (12h), un relais mixte "normal" (14h30), la Coupe du monde de biathlon reprend ses droits ce dimanche à Pokljuka (Slovénie). Si Anaïs Chevalier et Antonin Guigonnat composeront le relais mixte simple, Martin Fourcade, qui vise un 8e gros globe consécutif cette saison, débutera avec Anaïs Bescond, Justin Braisaz et Simon Desthieux dans l'autre relais. Les courses individuelles débuteront mercredi.

Martin FourcadeGetty Images

2. Handball - Championnat d'Europe : Les Bleues en quête de rachat

Défaite par les Russes en ouverture de l'Euro organisé dans l'Hexagone, l'équipe de France de handball n'a déjà plus le droit à l'erreur. Les joueuses d'Olivier Krumbholz tenteront de se racheter face à la Slovénie (15h à Nancy), battue par le Monténégro vendredi.

Grace Zaadi lors de France-Russie / Euro 2018Getty Images

3. Football - Ligue 1 : Un podium en ligne de mire pour l'OM, une invincibilité à conserver pour le PSG

Après le match nul entre Lille et Lyon samedi, l'Olympique de Marseille a une occasion rêvée de se rapprocher du podium en recevant Reims ce dimanche au Vélodrome. La prestation des Phocéens sera scrutée après la débâcle de Francfort jeudi. Bordeaux et le PSG clôtureront la journée (21h) et les Parisiens viseront un 15e succès en autant de rencontres de Ligue 1 cette saison. Toulouse reçoit Dijon (15) et Rennes accueille Strasbourg (17h).

4. Ski Alpin - Coupe du monde : Enfin les débuts en Géant pour Pinturault

Le Géant d'ouverture de Sölden reporté, Alexis Pinturault n'a toujours pas couru dans sa spécialité de prédilection cette saison. Ce devrait être chose faite peu avant 18h avec le Géant de Beaver Creek. Dans cette discipline le Français n'y a plus connu le podium depuis 2014.