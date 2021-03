Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

Carnet Noir - Boxe : Mort de Marvin Hagler

Sa patte gauche restera comme une des plus dévastatrices de l'histoire du noble art. L'Américain Marvin "Marvelous" Hagler est décédé subitement à l'âge de 66 ans samedi, laissant la boxe orpheline d'un de ses plus grands et féroces champions, comme le relate l'AFP. Son épouse, Kay G. Hagler, l'a annoncé dans un message diffusé sur la page Facebook de son défunt mari.

Omnisport Crunch, "leçon" de l’OL, Pinturault, Embiid blessé : l’actu sur un plateau HIER À 07:04

1. Rugby - Tournoi des 6 Nations : Le Crunch échappe aux Français

Le Tournoi n'est pas perdu, mais les espoirs de Grand Chelem se sont envolés à Twickenham, pour le XV de France ce samedi. En fin d'après-midi, les Bleus ont été battus 23-20 par l'Angleterre lors de la 4e journée. Maro Itoje a inscrit l'essai décisif en fin de rencontre. Globalement, le banc anglais - utilisé en intégralité - a été déterminant, tandis que seuls cinq des huit remplaçants tricolores ont foulé la pelouse.

L'essai d'Itoje Crédit: Getty Images

2. Handball - TQO : La France en bonne position

Les Bleus entrevoient Tokyo. Nettement vainqueurs samedi soir à Montpellier face à la Tunisie (40-29) , ils sont en tête de leur TQO après deux journées. Pour se qualifier pour les Jeux, il "suffit" à l'équipe de France de ne pas perdre par plus de 6 buts ce dimanche face au Portugal (21h). Un revers de 7 buts pourrait même lui permettre de valider son ticket, sous certaines conditions. Mais terminer à 3 sur 3 aurait un tout autre cachet.

3. Football - Ligue 1 : L'OM retrouve le sourire

Deux sur deux pour Jorge Sampaoli avec l'OM. Les Phocéens se sont imposés samedi à domicile en fin d'après-midi face à Brest, dans le cadre de la 29e journée (3-1). Florian Thauvin et Michaël Cuisance ont marqué dans le money time. Grâce à ce succès qui s'est dessiné tardivement, Marseille esr 5e en attendant le match de Lens face à Metz, ce dimanche à 15h.

Sampaoli fête le but de Thauvin face à Brest Crédit: Getty Images

4. Football - Liga : L'Atlético donne de l'espoir au Real et au Barça

Un carton rouge qui a changé la physionomie du match. Mais pas son résultat. Timide à Getafe samedi soir, l'Atlético a outrageusement dominé la fin de rencontre, à onze contre dix. Mais n'a pas gagné : 0-0 . Victorieux 2-1 face à Elche plus tôt dans la journée, avec un doublé de Karim Benzema , le Real n'est plus qu'à 6 points des Colchoneros, à 11 journées de la fin. Le Barça, qui reçoit Huesca lundi, peut revenir à 4 points.

5. Basketball - NBA : Giannis remporte le duel des machines à stats

Deux ogres. Deux triples doubles. Un vainqueur. Giannis Antetokounmpo (33 points, 11 rebonds et 11 passes) et les Bucks ont pris le dessus dans la nuit de samedi à dimanche, heure française, sur Russell Westbrook (42 points, 12 passes, 10 rebonds) et les Wizards. L'équipe de Milwaukee s'est imposée 119-125 dans la capitale, face à une formation de Washington d'autant plus portée par le "Brodie" que Bradley Beal était absent.

On a aussi retenu pour vous

Football - Manchester City solide leader de Premier League. Les joueurs de Pep Guardiola ont gagné 0-3 samedi soir sur la pelouse de Fulham, portant leur avance à 17 points sur leur voisin, Manchester United, qui joue ce dimanche face à West Ham (20h15) et compte deux matches de moins.

- Manchester City solide leader de Premier League. Les joueurs de Pep Guardiola ont gagné 0-3 samedi soir sur la pelouse de Fulham, portant leur avance à 17 points sur leur voisin, Manchester United, qui joue ce dimanche face à West Ham (20h15) et compte deux matches de moins. Football - Pas de but pour Erling Haaland, mais pas de couac pour Dortmund. Le Borussia s'est imposé samedi en début de soirée, 2-0 face au Hertha.Youssoufa Moukoko, 16 ans, a scellé le succès des siens dans les arrêts de jeu. Le BVB est 5e de Bundesliga, avant le match de Leverkusen.

- Pas de but pour Erling Haaland, mais pas de couac pour Dortmund. Le Borussia s'est imposé samedi en début de soirée, 2-0 face au Hertha.Youssoufa Moukoko, 16 ans, a scellé le succès des siens dans les arrêts de jeu. Le BVB est 5e de Bundesliga, avant le match de Leverkusen. Biathlon - Premier sacre au classement général de la Coupe du monde pour Tiril Eckhoff. Lauréate de la poursuite de Nove Mesto ce samedi, la Norvégienne de 30 ans, longtemps pénalisée par un tir fluctuant dans sa carrière, est assurée de décrocher son premier gros globe.

Basketball - Les Sixers ont donné des nouvelles plutôt rassurantes du genou gauche de Joël Embiid, dans l'après-midi ce samedi (heure française). Leur pivot sera réévalué dans 2 semaines, alors qu'une absence estimée, d'office, de longue durée, était crainte.

- Les Sixers ont donné des nouvelles plutôt rassurantes du genou gauche de Joël Embiid, dans l'après-midi ce samedi (heure française). Leur pivot sera réévalué dans 2 semaines, alors qu'une absence estimée, d'office, de longue durée, était crainte. Tennis - L'Espagnole Sara Sorribes (24 ans) a décroché samedi son premier titre sur le circuit WTA. Elle a triomphé de la Canadienne et ex-5e mondiale Eugénie Bouchard 6-2, 7-5, en finale du tournoi de Guadalajara, au Mexique.

Boxe - Le Français Souleymane Cissokho, absent des rings depuis presque un an et demi a réussi son retour en venant à bout du Mexicain Daniel Echevarria, par arrêt de l'arbitre au 6e round, samedi à Dallas. Il est invaincu chez les super-welters.

Escrime - Première compétition internationale organisée depuis plus de 12 mois et le début de la pandémie due au Covid-19. Résultat : la sabreuse française Cécilia Berder a fait 2e de l'épreuve de Coupe du monde disputée samedi à Budapest, battue par la Hongroise Anna Marton.

- Première compétition internationale organisée depuis plus de 12 mois et le début de la pandémie due au Covid-19. Résultat : la sabreuse française Cécilia Berder a fait 2e de l'épreuve de Coupe du monde disputée samedi à Budapest, battue par la Hongroise Anna Marton. Golf - L'actuel N.1 mondial Dustin Johnson a annoncé samedi, en marge du Players Championship, qu'il ne disputerait pas le tournoi de golf aux JO de Tokyo cet été, préférant donner la priorité aux tournois du circuit nord-américain PGA. Indépendamment du report d'un an de l'évènement.

- L'actuel N.1 mondial Dustin Johnson a annoncé samedi, en marge du Players Championship, qu'il ne disputerait pas le tournoi de golf aux JO de Tokyo cet été, préférant donner la priorité aux tournois du circuit nord-américain PGA. Indépendamment du report d'un an de l'évènement. Golf - L'Anglais Lee Westwood a réussi ses troisième et quatrième birdies du jour aux trous n°16 et n°17, pour devancer de deux coups l'homme en forme Bryson DeChambeau, en tête du Players Championship, samedi à Ponte Vedra Beach en Floride.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Dimanche décisif pour le titre ?

Un multiplex à 15h en apéritif, puis Monaco-Lille (17h05) et PSG-Nantes à 21h : la Ligue 1 pourrait bien basculer ce dimanche en fin de journée. Le LOSC, leader, compte 2 points d'avance sur Paris et l'OL (qui a déjà joué) et 7 sur l'ASM, pour qui le choc du jour ressemble au match de la dernière chance dans la course au titre.

2. Ski Alpin - Coupe du monde : Pinturault pour reprendre le large

Alexis Pinturault sent le souffle de Marco Odermatt dans sa nuque. Surtout depuis ce samedi et le succès du suisse en géant à Kranjska Gora. Toujours en Slovénie, ce dimanche, le Français, leader de la course au gros globe avec 31 points d'avance sur l'Helvète, a l'occasion d'augmenter son matelas. Il est dossard 4, Odermatt ne participe pas ( première manche à 9h30, deuxième à 12h30 ). C'est à suivre sur Eurosport 1.

3. Cyclisme - Paris-Nice : L'heure de l'épilogue

Dernière étape de la "course au soleil", ce dimanche. Sur un parcours modifié, en raison de la crise sanitaire qui restreint l'accès à la ville de Nice : Le Plan-du-Var - Levens (92,7 km). Le sacre semble tendre les bras à Primoz Roglic. Quant à l'étape, elle est taillée pour les puncheurs. Prise d'antenne 15h10 sur Eurosport 2.

4. Tennis - Open 13 : Herbert face à un sacré défi

Pierre-Hugues Herbert aura fort à faire ce dimanche, à partir de 14h en direct commenté , en finale de l'ATP 250 marseillais. Il est en effet opposé à Daniil Medvedev, tête de série N.1 du tournoi, et N.2 mondial dès ce lundi.

5. Handball - TQO - Les Bleus pour finir le boulot

Comme évoqué précédemment, une courte défaite peut suffire à l'équipe de France, ce dimanche soir à Montpellier (21h) face au Portugal, pour valider son billet pour Tokyo. Les Bleus visent le 3/3 dans ce TQO.

Avec AFP

Quentin Fillon Maillet sera encore à l'oeuvre ce dimanche, lors du relais mixte classique dans la matinée Crédit: Getty Images

