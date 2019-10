Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Boxe - Patrick Day n’a pas survécu à ses blessures

La planète boxe est en deuil : l’Américain Patrick Day est décédé mercredi, quatre jours après avoir été victime d’un terrible K.O. face à son compatriote Charles Conwell. Envoyé au tapis par un violent crochet du gauche, le boxeur âgé de 27 ans avait été opéré d’urgence d’une lésion cérébrale. C’est déjà le troisième pugiliste professionnel à mourir des suites de blessures sur un ring cette année. Paix à leurs âmes.

2. Football - Ligue des champions féminine : l’OL et le PSG ne plaisantent pas

L’Olympique Lyonnais a fêté sa centième apparition en Ligue des champions par ce qu’il sait faire de mieux : punir son adversaire. Cette fois, ce sont les Danoises du Fortuna Hjorring qui ont été corrigées (0-4) en huitième de finale aller, notamment à cause ou grâce, c’est selon, à un doublé d’Ada Hegerberg, désormais co-meilleure buteur de l’histoire de la compétition avec 51 réalisations. Un peu plus au nord, le PSG s’est imposé sur le même score face aux Islandaises de Breidablik.

3. Cyclisme - Championnats d’Europe sur piste : les Bleus en bronze

Premier jour de compétition et première médaille tricolore. Aux Pays-Bas, l'équipe française de vitesse masculine composée de Grégory Baugé, Quentin Lafargue et Sébastien Vigier a décroché le bronze en dominant l’Allemagne dans la petite finale.

Tennis - Anvers : Wawrinka a réussi son retour en dominant l’Espagnol Feliciano Lopez (6-7, 6-4, 7-6) pour son entrée en lice dans le tournoi belge et sa première sortie depuis son élimination en quart de finale de l’US Open contre Daniil Medvedev. Stan the Man affrontera Gilles Simon, vainqueur de son côté de Jo-Wilfried Tsonga (6-4, 7-5) pour une place en demi-finale, vendredi.

Vidéo - Un Lopez renversé, de bonnes sensations : Wawrinka a réussi son retour 02:24

Handball - Starligue : Le Paris-Saint-Germain a pris le large en tête du Championnat en dominant le derby à Ivry 30 à 24, à trois jours d'un sommet en Ligue des champions contre le Barça, alors que ses trois poursuivants ont tous lâché des points lors de la septième journée.

Rugby - Coupe du monde : La police japonaise a confirmé jeudi à l'AFP qu'elle enquêtait sur des accusations visant des joueurs de l'équipe d'Uruguay, soupçonnés d'une agression et de dégradations dans une boîte de nuit de Kumamoto dans la nuit de dimanche à lundi. Quid des valeurs de l’ovalie ?

Football - Match amical : Wembley va faire le plein pour la rencontre entre les équipes féminines d'Angleterre et d'Allemagne : pas moins de 90 000 personnes sont attendues dans le temple du football londonien le 4 novembre prochain. Sold out.

1. Tennis - ATP : Monfils, Murray et Humbert sur le pont à Anvers

Dispensé de premier tour en sa qualité de tête de série numéro 1, Gaël Monfils débute son tournoi belge contre l’Italien Jannik Sinner, 119e joueur mondial. Dans la foulée, Andy Murray aura fort à faire face au toujours difficile à manœuvrer Pablo Cuevas. L’opposition promet d’être ardue également pour Ugo Humbert face à David Goffin, classé au 14e rang à l’ATP. Autant d’affiches à regarder sur Eurosport 1 et Eurosport Player, LA maison du tennis.

2. Golf - EPGA : Un drôle d’Open de France débute

Sale temps pour l'Open de France : remisé au mois d'octobre et refoulé des prestigieuses Rolex Series, c'est une 103e édition de transition que vont disputer, sous la pluie, les meilleurs golfeurs français face à de rares étrangers de renom, à partir de jeudi au Golf national de Saint-Quentin en Yvelines.

3. C’est jeudi, c’est Grands Récits ! Et en podcast s’il vous plaît. Cette semaine, un bout d’histoire de Meldrick Taylor, boxeur magnifique, vous est contée. Il aurait pu devenir la grande star de la fin du XXe siècle. Mais en 1990, l'Américain s'est incliné face à la légende mexicaine Julio Cesar Chavez. Un combat mythique, qu'il a longtemps dominé, avant de tout perdre à deux secondes de la fin. Dénouement cruel, pour une des plus grandes polémiques de l'histoire de la boxe.