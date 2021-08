Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Masters 1000 Toronto : frustration et blessure pour Monfils

L'espoir était réel pour Gaël Monfils. Sa chute l'a été tout autant. Le Français a été dominé en demi-finale du tournoi canadien par John Isner en deux sets dans la nuit de vendredi à samedi (7-6, 6-4). Trop peu dangereux sur son service, Monfils n'est pas parvenu à faire chanceler le géant américain. Le match s'est terminé dans la confusion avec un avertissement contre le Tricolore et une blessure à la cheville.

Omnisport Monfils en quarts, Monaco en piste, reprise en Europe : L'actu sur un plateau HIER À 05:10

Déjà bousculé en début de tournoi par Alexander Bublik, Daniil Medvedev est de son côté passé par un trou de souris pour sortir le Polonais Hubert Hurkacz, qui n'a pourtant pas concédé son service une seule fois du match (2-6, 7-6, 7-6). Stefanos Tsitsipas et Reilly Opelka s'étaient imposés en début de soirée.

Bien trop fort pour Ruud, Tsitsipas a foncé vers le dernier carré : le résumé

2. Football – Ligue 1 : Monaco tombe à Lorient

Les Merlus avaient réussi un coup fumant l'an passé à la maison en faisant tomber le PSG. Pour leur première à la maison cette saison, les Lorientais se sont cette fois offert le scalp de l'AS Monaco (1-0) vendredi. Terem Moffi a inscrit le seul but du match sur penalty, consécutif à l'erreur de la jeune recrue monégasque Ismail Jakobs. L'ASM lâche des points en ces prémices de la saison, alors que le barrage de la Ligue des champions contre Donetsk approche mardi.

3. Football – Premier League : l'exploit de Brentford, le raté d'Arsenal

Pour la première rencontre de la saison en Angleterre, le feu d'artifice a bien eu lieu, mais pas forcément celui que l'on pouvait attendre. Le promu Brentford, absent de l'élite depuis 74 ans, a dominé Arsenal (2-0) sans discussion. Certes, les Gunners étaient loin d'afficher leur équipe-type. Mais cet échec, dû à des largesses défensives béantes, fait tâche. Les Bees, eux, ne sont posés aucune question, dans un stade en fusion. Les voilà premiers leaders de la saison.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Bundesliga : Pas mal secoué par le Borussia Mönchengladbach en ouverture de la saison, le Bayern Munich et son nouvel entraîneur Julian Nagelsmann a ramené un bon nul du Borussia Park (1-1).

Tennis – Masters Toronto WTA : La Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Karolína Pliskova s'affronteront samedi en demi-finale du Masters 1000 WTA de Montréal, après leurs victoires respectives face à Victoria Azarenka et l'Espagnole Sara Sorribes.

Football – Qualifications Coupe du monde 2022 : Neymar a été appelé par le sélectionneur brésilien Tite pour les trois journées des éliminatoires de la zone Amérique du Sud début septembre, un calendrier dénoncé par les ligues professionnelles de football des principaux championnats.

Football – Liga : Le Valence CF a bien entamé sa saison de Liga en remportant le match d'ouverture face à Getafe (1-0), vendredi soir, devant son public de Mestalla.

Football - Ligue 2 : Le match de la 4e journée entre Ajaccio et Caen, prévu samedi, a été reporté à une date ultérieure en raison de cas de Covid-19 dans l'effectif du club corse.

La vidéo de rattrapage

Interrogé en conférence de presse sur l'avenir de Kylian Mbappé, officiellement entré dans sa dernière année de contrat, et souvent relié à un départ au Real Madrid, Mauricio Pochettino a assuré que l'attaquant allait rester dans la capitale. "C'est notre joueur", a-t-il insisté.

Pochettino sur l'avenir de Mbappé : "Il n'y a rien à me promettre"

Les Tweets dorés : après le titre olympique du chrono, Primoz Roglic peut bien défendre sa Vuelta tout d'or vêtu

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour d'Espagne : le contre-la-montre pour ouvrir les hostilités (à partir de 17h44)

A peine remis du Tour et des Jeux ? Le peloton ne s'arrête pas pour autant. La saison échevelée se poursuit avec le départ du troisième et dernier grand tour de la saison, la Vuelta avec un chrono autour de Burgos. Le Slovène Primoz Roglic fait office de favori, lui le néo-champion olympique de la spécialité et double tenant du titre du Tour d'Espagne. Mais les prétendants à la victoire finale ne manquent pas, d'Egan Bernal à Miguel Angel Lopez, en passant par Enric Mas ou Mikel Landa. Les Français seront aussi en nombre (Martin, Bardet, Démare…), même si les 7,1 kilomètres du jour ne semblent pas idéaux pour les faire briller.

Fritsch : "Roglic est mon favori, la Vuelta est le grand Tour qui lui correspond le mieux"

Le profil de la 1re étape : Un prologue avec une bosse et des virages serrés

2. Football – Ligue 1 : Messi débarque au Parc, Lille – Nice comme amuse-bouche (17h00 et 21h00)

Les stades se remplissent de nouveau, et au bon moment. Surtout dans la capitale. Les supporters du Paris Saint-Germain vont pouvoir assister à la présentation de leur nouvel étendard, Lionel Messi. L'Argentin et les autres recrues auront le droit à une cérémonie spéciale en amont du match contre Strasbourg (21h00). Attention aux Alsaciens, qui se faisaient un malin plaisir régulier à titiller le PSG sous Thierry Laurey ces dernières saisons. Avant cela, Lille et Nice s'affrontent au Stade Pierre-Mauroy, un joli choc entre le tenant du titre et un ambitieux candidat à l'Europe.

3. Football – Championnats européens : l'heure de la rentrée pour de nombreux cadors

Après la Ligue 1 la semaine dernière, le ballon rond reprend ses droits partout sur le continent. A suivre :

Premier League : Manchester United – Leeds (13h30), Chelsea – Crystal Palace, Leicester Wolverhampton (16h00), Norwich – Liverpool (18h30)

Liga : Alavés – Real Madrid (22h00)

Bundesliga : Dortmund – Eintracht Francfort (18h30)

4. Tennis – Masters 1000 Toronto : les US pour éviter une finale Tsitsipas – Medvedev ? (à partir de 21h00)

C'est l'affiche rêvée depuis le début de la semaine, en l'absence de Novak Djokovic ou Rafael Nadal. Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev pourraient se retrouver en finale dimanche. Encore faut-il passer les demies. Tsitsipas fait face à Reilly Opelka, épatant depuis le début du tournoi à Toronto (21h00). Medvedev devra se méfier de John Isner (2h00).

5. Moto – Grand Prix d'Autriche : la revanche de Zarco, la confirmation pour Quartararo ? (à partir de 14h10)

Auteur du meilleur tour de l'histoire du Red Bull Ring vendredi lors des essais libres, Johann Zarco part avec une petite longueur d'avance en vue des qualifications. Le pilote français (Ducati) ne peut se permettre de laisser trop de points au général à son compatriote Fabio Quartararo. Mais El Diablo ne montre pour l'instant pas de signes de faiblesse.

Omnisport L'inspiration de Tuchel, la persévérance de Monfils et l'humour de Ramos : L'actu sur un plateau 12/08/2021 À 04:53