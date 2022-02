Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Dembélé, cœur de Lyon

2. Basketball - NBA : Onze à la suite pour Phoenix

Les Phoenix Suns ont décroché une onzième victoire de suite en venant à bout des Brooklyn Nets (121-111). Gary Trent Jr a prolongé sa série de match à plus de 30 points (33) en menant les Toronto Raptors contre le Miami Heat (110-106). 33 points aussi pour Giannis Antetokounmpo, auteur d’un triple-double lors du succès des Milwaukee Bucks contre les Washington Wizards.

3. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : L'Uruguay se remet à y croire

Le Brésil, déjà qualifié, s'est largement imposé devant le Paraguay (4-0) avec des buts de Raphinha, Philippe Coutinho, Antony et et Rodrygo. L'Argentine, qui tient elle aussi son billet pour le Qatar, a pris le dessus sur la Colombie (1-0). La bonne opération est pour l'Uruguay. La Céleste a battu le Venezuela (4-1) avec notamment des buts d'Edinson Cavani et de Luis Suarez pour prendre la quatrième place du classement, qualificative pour le Mondial, au Pérou, tenu en échec par l'Equateur (1-1). Les Equatoriens, troisièmes, devront encore patienter avant d'assurer leur qualification.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Mauricio Pochettino ne devrait pas vraiment s'éterniser sur le banc du PSG. Selon Le Parisien, le club de la capitale devrait se séparer de l'Argentin en fin de saison après avoir déjà tenté de lui trouver un remplaçant cet hiver. Zinédine Zidane aurait ainsi été contacté…

Tennis - ATP Montpellier : C'est déjà fini pour Corentin Moutet. Le Français, 89e mondial, s'est incliné au 1er tour devant le Suédois Mikael Ymer (83e mondial) en deux sets (7-6, 6-4).

Basketball - Euroligue : L'AS Monaco est repartie de l'avant en battant le Panathinaïkos (91-83) et reste bien placée dans la course pour le Final 8, au contraire de l'Asvel, battue par Fenerbahçe (85-76).

Football - Mercato : L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, dont l'arrivée au FC Barcelone est jugée imminente par la presse espagnole, a résilié son contrat avec Arsenal.

Foot US - NFL : L'entraîneur Brian Flores a déposé un recours collectif contre la NFL, la franchise des Dolphins, qui l'a licencié début janvier, et celles des Broncos et des Giants, qu'il accuse de discrimination raciale lors d'entretiens d'embauche.

La vidéo de rattrapage

Le nouveau maillot des Blacks et l'éventuelle porte de sortie de Bernard Laporte, le mouvement populaire autour d'Alfie, jeune joueur gallois moqué sur les réseaux sociaux pour son surpoids, la communication du manager de l'UBB, voilà ce qui a inspiré Mourad de Toulon cette semaine. Mais pas seulement. Il a aussi évoqué le conflit entre le Biarritz Olympique et sa mairie.

"Est-ce que la mairie de Biarritz n'arrose pas Bayonne pour tuer le club de sa ville ?"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Jeux Olympiques - Pékin 2022 : Le curling ouvre le bal

C'est déjà l'heure du coup d'envoi pour les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin ! Deux jours avant la cérémonie d'ouverture, le curling lance les compétitions sportives mercredi. A 20h05 locales (13h05 heure Paris), les premières pierres seront lancées dans le magnifique "Ice Cube", l'ancienne piscine olympique de 2008, avec quatre matches du tournoi de double mixte (Suède - Grande-Bretagne, Australie - Etats-Unis, Norvège-République tchèque et Chine-Suisse). Toutes les épreuves sont évidemment à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport !

Après le "parcours du combattant", Cavet "se régale" à Pékin : "On est juste contents d’être là"

2. Football - CAN 2022 : Un duel Burkina Faso - Sénégal pour une place en finale

La tension monte encore d'un cran sur la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso et le Sénégal s'affrontent dans la première demi-finale de l'épreuve, dont les Lions de la Teranga seront favoris. Coup d'envoi à 20h. Le vainqueur jouera pour le titre contre l'équipe gagnante de l'autre demi-finale qui opposera jeudi le Cameroun à l'Egypte.

3. Tennis - ATP Montpellier : Des Bleus de partout !

C'est souvent le cas, mais les Français seront particulièrement à l'honneur sur les courts héraultais. Avec un duel entre Rochard Gasquet et Ugo Humbert, la rentrée d'Adrian Mannarino après son épopée australienne face à l'Espagnol Alejandro Davidovich, Pierre-Hugues Herbert contre Alexander Bublik et deux belles affiches en soirée : Gilles Simon face à Roberto Bautista Agut et Jo-Wilfried Tsonga contre Filip Krajinovic. A suivre aussi à Pune Quentin Halys face au Polonais Kamil Majchrzak.

Et aussi…

Une belle journée de cyclisme en perspective avec la suite du Saudi Tour, en direct sur Eurosport, mais aussi le départ de l'Etoile de Bessèges et du Tour de la Communauté de Valence !

