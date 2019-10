Murray à Melbourne, Bale partant, Federer attendu : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Tennis : Murray de retour en Grand Chelem à Melbourne

Andy Murray, qui a remporté son premier match au Masters 1000 de Shanghai lundi en battant Juan Ignacio Londero, poursuit son chemin vers un retour complet. L'Ecossais va ainsi faire son come-back en Grand Chelem à l'occasion de l'Open d'Australie en janvier, un an après une opération à la hanche. "Confirmé: Andy Murray fera son retour à la compétition à l'#AusOpen en 2020", a tweeté le compte du premier Grand Chelem de l'année. Le site officiel de l'Open d'Australie a précisé que Murray "reviendrait au tableau principal avec un classement protégé de numéro deux".

2. Football, L1 : Sylvinho et l'OL, c'est fini

Jean-Michel Aulas avait annoncé la couleur après la défaite dans le derby dimanche face à Saint-Etienne (1-0). Vingt-quatre heures après, Lyon a donc décidé de prendre les choses en main. Un peu plus de quatre mois après son arrivée à la tête de l'OL et alors que l'équipe rhodanienne reste sur sept matches sans victoire en L1, Sylvinho a été débarqué par les dirigeants lyonnais. C'est Gérald Baticle qui va assurer l'intérim.

3. Football, Liga : Bale veut s'en aller

Avec deux buts et deux passes décisives en Liga, Gareth Bale ne démérite pas dans ce début de saison à Madrid. Zinedine Zidane, qui voulait s'en débarrasser cet été, n'est même pas forcément mécontent de pouvoir compter sur lui. Mais selon le quotidien As, le Gallois n'a pas apprécié d'avoir été laissé à l'écart contre Bruges en Ligue des champions. D'après le journal proche du Real, l'ancien joueur de Tottenham s'estimerait "maltraité" par Zizou et "pas suffisamment respecté" par sa direction. A tel point qu'il aurait pris sa décision : il veut quitter le Real l'été prochain.

On a aussi retenu pour vous

Football : Le journaliste Eugène Saccomano, considéré comme l'une des plus grandes voix du journalisme français, est mort lundi soir à l'âge de 83 ans, des suites d'une déficience neurologique.

L2 : Le RC Lens s'est hissé pour la première fois de la saison à la deuxième place en renversant Orléans (4-1) en clôture de la 10e journée.

Rugby, Coupe du monde : Le sélectionneur de l'Australie Michael Cheika poursuit la rotation au sein de son groupe en vue des quarts de finale : il a opéré dix changements pour affronter la Géorgie.

Gymnastique, Mondiaux : Pour la première fois depuis les Jeux de Barcelone en 1992, la France n'aura pas d'équipe sur la scène olympique chez les hommes. Lors des Championnats du monde, les Bleus n'ont en effet pas réussi à obtenir un billet pour l'épreuve collective des JO 2020.

La vidéo de rattrapage

Samedi, Zarah Fairn est devenu la première Française à disputer un combat de l'UFC. Née au Brésil il y a 32 ans, celle qui est arrivée en France à 14 ans nourrit beaucoup d'ambition et veut s'installer durablement dans l'octogone.

Vidéo - Championne, poids plumes, Brésil : voici Zarah Fairn, la première Française en UFC 01:09

Le tweet qui donne un avant-goût de la NBA de demain

Pour son premier match de pré-saison NBA, Zion Williamson, le numéro 1 de la dernière draft, a déjà montré de belles choses.

A ne pas rater sur notre site

"The play to beat the band". L'action qui a battu la fanfare. La seule dénomination de cette séquence suffit à laisser entrevoir son aspect hors du commun. Le 20 novembre 1982, l'Université de California battait sa grande rivale Stanford au prix d'une dernière action devenue culte aux Etats-Unis. A juste titre, tant elle apparait improbable d'un bout à l'autre.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd’hui

1. Tennis, Masters 1000 de Shanghai : Les Bleus mais aussi Federer et Murray à l'affiche

Il y a du beau monde au programme à Shanghai ce mardi. Des Français déjà avec notamment Richard Gasquet face à David Goffin, Gaël Monfils contre Hubert Hurkacz ou encore Benoit Paire contre Nikoloz Basilashvili. Mais il y a d'autres affiches pour cette journée et non des moindres puisque Roger Federer, opposé à Alber Ramos, sera sur le pont vers 12h00 tout comme Andy Murray contre Fabio Fognini.

2. Rugby, Coupe du monde : L'Afrique du Sud vise les quarts

L'Afrique du Sud affronte le Canada ce mardi à 12h15. Les Springboks auront quasiment assuré leur place pour les quarts de finale s'ils battent les Canucks.

3. Football, Qualifs Euro 2021 : Les Bleues de retour

A 17h010, l'équipe de France débute son parcours de qualifications à l'Euro 2021 au Kazakhstan.

