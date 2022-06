Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Wimbledon : Pas de belle histoire pour Andy Murray

La stat qui remet encore Alcaraz sur les traces de Nadal : "Il fera du grabuge à Wimbledon un jour"

2. Football - Transferts : Vitinha arrive à Paris

Les médias portugais O Jogo et Record sont unanimes : Vitinha, le jeune milieu de terrain du FC Porto doit arriver à Paris ce jeudi pour passer sa visite médicale et boucler son transfert. Une somme d'environ 40 millions d'euros est évoquée.

3. Football - Ligue 1 : Yoan Cardinale parle d'une cassure ente Galtier et ses joueurs

Invité de l'After Foot mercredi soir sur RMC, Yoan Cardinale, l'ancien gardien de l'OGC Nice, a affirmé que des tensions entre Christophe Galtier et la direction des Aiglons avaient coupé le futur entraîneur du PSG d'une partie du vestiaire. Selon lui, plusieurs joueurs niçois auraient été soulagés du départ du technicien français en raison d'un "grosse cassure". Le tout alors que l'officialisation de Galtier au poste d'entraîneur de Paris ne devrait plus tarder.

On a aussi retenu pour vous

Football - Transferts : Moussa Sissokho pourrait faire son retour en Ligue 1. D'après L'Équipe, qui confirme les informations de divers médias nantais, les Canaris seraient intéressé par son profil.

Tennis - Wimbledon : Alejandro Davidovich Fokina a été éliminé mercredi au deuxième tour par Jiri Vesely... après avoir écopé d'un point de pénalité, à 9 points à 7 dans le jeu décisif de la cinquième manche.

Basketball - NBA : James Harden a fait le choix de : James Harden a fait le choix de ne pas activer sa player option et son salaire de 45 millions d'euros pour aider les Sixers à recruter cet été.

Boxe - Joshua vs Usyk : Les deux boxeurs se sont retrouvés face à face lors d'une conférence de presse en prévision de la revanche entre les deux hommes. "Donc le 20 août, je serai présent et j'ai hâte de me battre round par round, et si je suis mes fondamentaux, cela devrait me mener à un K.-O." a assuré Joshua, déterminé à récupérer ses ceintures mondiales.

La vidéo de rattrapage

Fritsch : "Pourquoi je pense que Vingegaard va remporter le Tour"

Nos derniers podcasts

Neymar, Dembélé, marché anglais… Nos journalistes Cyril Morin et Julien Pereira debriefent pour vous les actualités du mercato.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Wimbledon : Nadal et Tsitsipas en principales attractions de la journée

Le programme de jeudi, pour la fin du deuxième tour, est connu : Rafael Nadal sera en 2e rotation sur le Centre Court, juste avant Coco Gauff. Stefanos Tsitsipas, lui, ouvrira la journée sur le court numéro 1, suivi d'Iga Swiatek. Pour suivre les six Français en lice, dont Alizé Cornet, Hugo Gaston et Richard Gasquet, il faudra regarder du côté des courts 14, 15 et 17. Le programme complet ici.

2. Cyclisme - Tour d'Italie féminin : Coup d'envoie du Giro

Les coureuses auront comme première étape ce mardi un chrono, à Cagliari. Une course à suivre en direct sur Eurosport 1 à partir de 14h.

3. Cyclisme - Tour de France : Pour se mettre dans le bain

Si, comme nous, vous piaffez d'impatience avant ce Tour de France, sur les chaînes d'Eurosport vous aurez de quoi ronger votre frein. Au fil de la journée seront rediffusées certaines des plus belles étapes du Tour 2021. De quoi se mettre dans le bain.

