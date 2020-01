Mythe, Monf', Marseille : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Open d’Australie : Monfils, seul contre tous

Dernier Français en lice au 3e tour, Gaël Monfils verra les 8es de finale grâce à sa victoire sur le Letton Ernests Gulbis (256e) 7-6 (7/2), 6-4, 6-3. Au prochain tour, le Parisien qui n'avait plus atteint les 8es à Melbourne depuis 2017, affrontera l'Autrichien Dominic Thiem (5e) qu'il n'a jamais battu en 5 rencontres. Rafael Nadal, lui, s'est qualifié sans trembler en domptant son compatriote Pablo Carreno (30e) en trois sets (6-1, 6-2, 6-4).

Monfils - Gulbis : Le résumé

Le tableau féminin a encore fait une victime de renom avec l'élimination dès le 3e tour de la N.2 mondiale tchèque Karolina Pliskova par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) en 2h25. Ca passe en revanche pour Simona Halep, 3e mondiale face à la Kazakhe Yulia Putintseva (38e) 6-1, 6-4.

2. Basketball – NBA : Westbrook régale Houston, Antetokounmpo régale Paris

Les Milwaukee Bucks ont battu les Charlotte Hornets (116-103) dans un match qui restera dans l'histoire comme le premier de saison régulière jamais organisé en France par la NBA, dans une arena de Paris-Bercy pleine à craquer. Les fans étaient venus voir le phénomène grec, le Greek Freak Giannis Antetokounmpo, et la star des Bucks a fait le job avec un gros double-double: 30 points et 16 rebonds et une grosse accélération dans le dernier quart-temps (13 points).

"Je suis fan de lui, j'aime le voir jouer" élogieux envers LeBron, Jordan s'oppose aux comparaisons

Dans les matches de la nuit, de l’autre côté de l’Atlantique, les 45 points (6 rebonds et 10 passes) de Russell Westbrook ont compensé la grosse maladresse de James Harden (12 points à 3/13) pour permettre à Houston de venir à bout de Minnesota (124-131). Les 30 points d’Evan Fournier n’ont, en revanche, pas suffi à Orlando face à Boston (98-109) et aux 37 points de Kemba Walker.

3. Football – Ligue 1 : Rennes résiste à tout

Rennes, toujours 3e du championnat avec 37 points, a arraché le nul à Nice (1-1) en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Peu inspirés en contre, les Aiglons, trop défensifs après l’ouverture du score de Dolberg (47e), n'ont pas tenu. Une perte de balle d'Alexis Claude-Maurice au milieu du terrain s'est transformée en contre pour les Bretons. Contre au terme duquel, Flavien Tait a battu Benitez d'une belle volée du gauche dans la surface (1-1, 81e).

Raphinha (Rennes) face à Hérelle et Dante (Nice)Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football – Bundesliga : Le mur jaune a déferlé sur Cologne. Le Borussia Dortmund a écrasé le FC Cologne 5-1 vendredi en ouverture de la 19ème journée de Bundesliga, grâce notamment à un doublé de sa pépite Erling Haaland arrivé cet hiver et entré seulement à l’heure de jeu.

Football – Ligue 2 : Lorient, leader de Ligue 2, a battu in extremis Nancy (2-1) vendredi au Moustoir lors de la 21e journée de Ligue 2 et prend provisoirement quatre points d'avance sur son dauphin Lens, qui joue samedi contre Clermont.

Basketball – Euroligue : Après avoir brièvement espéré accrocher le top 8 pour sa première apparition en Euroligue nouvelle version, Villeurbanne retombe progressivement sur terre, battu vendredi à Athènes par le Panathinaïkos (100-88), son cinquième revers consécutif dans la compétition reine du basket européen.

Handball – Euro 2020 : L'Espagne et la Croatie, respectivement vainqueurs de la Slovénie (34-32) et de la Norvège (29-28 a.p.) s'affronteront dimanche en finale de l'Euro 2020 pour un titre continental et une place pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Tennis de table – JO 2020 : L'équipe de France masculine, emmenée par Simon Gauzy (N.21 mondial), a validé son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo grâce à sa victoire vendredi soir contre la Slovaquie en tournoi de qualification.

Rugby – Pro D2 : Grenoble a pris provisoirement les commandes de la Pro D2 en enfonçant Béziers (25-16) dans l'Hérault vendredi en attendant le déplacement de Perpignan à Mont-de-Marsan dimanche.

La vidéo

La Masterclass de Wilander : Pourquoi le style de Mevedev est fascinant

Le tweet cadeau du Greek Freak

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Tennis – Open d’Australie : Une night session 100% NextGen

La nouvelle génération prend possession de la night session à Melbourne. Daniil Medvedev va essayer de rallier les 8es de finale, où il pourrait retrouver Sten Wawrinka, en tentant de se défaire de l’Australien Alexei Popyrin. Autre duel entre Russe et Australien : le fantasque Nick Kyrgios affrontera Karen Kachanov. En cas de victoire, le 8e de finale Nadal-Kyrgios, qui ne s’apprécient que très modérément, pourrait valoir le coup d’œil.

Les Hits : "Y'en a qui vont hurler, mais Kyrgios fait du bien au tennis"

2. Ski Alpin – Kitzbühel : Rendez-vous avec le mythe

Tout a été dit sur la "Streif", la terrible piste de descente dévalée samedi: les skieurs atteignent 85 km/h quelques secondes après le départ, avant un premier saut de 80 m (le Mausefalle) qui les mène sur un monstrueux virage à droite (le Karussel), puis sur le dévers glacé du Steilang, l'un des passages les plus exigeants de la saison. Une piste folle, un rendez-vous incontournable et un mythe à accrocher à son tableau de chasse. Pour ne riend rater du rendez-vous de l’année, rendez-vous à 11h30 sur nos antennes.

La Streif comme si vous étiez, en caméra embarquée

3. Football – Ligue 1 : L’OM peut creuser l’écart

Marseille peut profiter de la réception d’Angers ce samedi (17h30) pour creuser l’écart sur la concurrence en Ligue 1 et prendre sept points d’avance sur Rennes, troisième. Dans les autres rencontres du jour, l’ASSE tentera de relever la tête face à des Nîmois en perdition alors que le Monaco de Ben Yedder accueillera Strasbourg.