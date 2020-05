Icardi, Nadal, Aulas : Le plateau du jour

Alors que le football va reprendre un peu partout en Europe, sauf en France, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois demandé à la LFP de revenir sur sa décision et a réclamé la tenue d'une assemblée générale. Les plus beaux souvenirs de Rafael Nadal à Roland-Garros, la prolongation de Mauro Icardi, les meilleurs jeunes joueurs d'Europe. N'oubliez pas le café, on vous sert l'actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Aulas persiste

Alors que la L1 est le seul grand championnat européen à avoir définitivement conclu la saison 2019-2020, Jean-Michel Aulas a réclamé, vendredi soir sur M6, l'organisation d'une assemblée générale de la LFP pour faire marche arrière. "Au sein du conseil d'administration de l'OL, on vient de prendre cette décision, parce qu'il y a trop d'enjeux : on va écrire à nouveau à la Ligue, sous forme de recours gracieux dans toutes les décisions qui ont été prises", indique le président lyonnais.

2. Football - Mercato : Icardi en passe de devenir 100% parisien

Selon les informations de Sky Sports et de la Gazzetta dello Sport, le PSG et l'Inter Milan auraient trouvé un accord pour le transfert définitif de Mauro Icardi chez le champion de France : 50 millions d'euros plus des bonus entre 7 et 8 millions. Les derniers détails pourraient être réglés samedi.

3. Basket - NBA : Une reprise le 31 juillet ?

Selon les informations de The Athletic, le patron de la NBA, Adam Silver, aurait évoqué vendredi, aux trente franchises, le 31 juillet pour la reprise de la NBA, suspendue depuis le mois de mars après que Rudy Gobert ait été déclaré positif au coronavirus.

4. Football - Bundesliga : Le Bayer retrouve le podium

Le Bayer Leverkusen a fait oublier son faux-pas de mardi contre Wolfsburg. Grâce à l'inévitable Kai Havertz, la formation de Peter Bosz s'est imposée sur le terrain de Fribourg (0-1) vendredi en match d'ouverture de la 29e journée. Ce succès offre la troisième place provisoire à Leverkusen, à un point du Borussia Dortmund.

Les joueurs du Bayer Leverkusen congratulent Kai Havertz, buteur à Fribourg en Bundesliga Crédits Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis : Le président de la Fédération italienne de tennis a assuré vendredi que le tournoi de Rome, reporté suite au Covid-19, pourrait être replacé en septembre, en même temps que les nouvelles dates de Roland-Garros.

Football : Les Girondins de Bordeaux ont annoncé vendredi par le biais d'un communiqué que Bistro Régent serait le sponsor maillot principal de l'actuel douzième de L1 la saison prochaine.

Football : La ministre des Sports Roxana Maracineanu souhaite que le sport professionnel reprenne "avec du public dans les stades" dès cet été, notamment pour la reprise de la Ligue 1.

Vous avez choisi de revivre un nouveau moment de la grande histoire de Roland-Garros avec le quart de finale entre John McEnroe et Ivan Lendl, lors de l'édition 1981. L'Américain fait parler son caractère sanguin et explose de rage contre un micro avant de s'en prendre à un juge de ligne sur un service jugé faute. Du très grand McEnroe. Retrouvez ce match ce samedi sur Eurosport 1.

La Ligue 1 est le seul championnat qui ne reprendra pas cette saison alors que nos voisins européens ont annoncé des dates de reprise. La France est-elle allée trop vite dans sa prise de décision ? Comment est-elle perçue aux quatre coins du continent ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier évoquent ces sujets avec Philippe Auclair, correspondant en Angleterre pour Eurosport et France Football, Guillaume Maillard-Pacini, spécialiste du football italien, Andreas Schulz, journaliste allemand pour Eurosport et Henry de Laguérie, correspondant pour Europe 1 en Espagne.

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Football - Bundesliga : Le Bayern fonce vers le titre

Après sa victoire dans le Klassiker contre Dortmund (0-1), le Bayern Munich s'est offert sept longueurs d'avance sur son dauphin. Une avance confortable à cinq journées de la fin du championnat. Samedi, les Bavarois rencontrent Dusseldorf (18h30). Wolfsburg reçoit Francfort, Augsburg se déplace au Hertha Berlin, Schalke reçoit le Werder Brême et Mayence reçoit Hoffenheim.

2. Tennis : Rafael Nadal et Roland-Garros, une odyssée pas comme les autres

Tout au long du week-end, Eurosport.fr vous propose de vous replonger dans la saga Rafael Nadal à Roland-Garros. Un tournoi dans lequel, en près de quinze ans, il a redéfini les contours du concept de domination. Cette odyssée de la terre ne ressemble à aucune autre, parce que défier l'Espagnol dans son antre parisien constitue le défi ultime du tennis moderne.

3. Football : La suite de notre Top 30 des espoirs du football mondial

Ils sont jeunes, ils sont talentueux. Et le monde n’attend que de les voir rayonner. La rédaction anglaise d’Eurosport vous propose de découvrir sa sélection des 30 meilleurs jeunes, qui feront le football de demain. La seule condition ? Ils doivent être nés après le 1er janvier 2000. Au pied du Top 10, on retrouve notamment les plus belles pépites mancuniennes, mais aussi l'une des grandes promesses du football français au poste de défenseur central.

