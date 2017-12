Nadal, City, record, Bleus : L'actu sur un plateau du 28 décembre 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Même sans briller, City assure

Mais qu'est-ce qui arrêtera Manchester City ? Dominateurs mais loin d'être fantastiques sur la pelouse de Newcastle, les hommes de Pep Guardiola s'en sont sortis grâce à un nouveau but de Raheem Sterling (0-1), leur 18e victoire consécutive en championnat. Les Citizens comptent désormais 15 points d'avance sur leur plus proche poursuivant Manchester United.

2. Tennis - ATP Brisbane : Ce sera sans Rafael Nadal

Cela devait être sa rentrée mais Rafael Nadal ne reprendra finalement pas la compétition à Brisbane. L'Espagnol a annoncé sur Twitter son forfait pour le tournoi australien après avoir déjà renoncé cette semaine au tournoi exhibition d'Abou Dabi. Insuffisamment remis de sa blessure au genou qui l'avait déjà empêché de vraiment défendre ses chances au Masters en fin de saison dernière, le numéro un mondial arrivera en Australie le 4 janvier prochain pour se préparer à l'Open d'Australie.

3. Rugby - XV de France : Refus de Galthié, licenciement pour faute grave de Novès… le grand chambardement continue

L'arrivée de Jacques Brunel ne se fait décidément pas dans le plus grand calme. Selon Var Matin, Fabien Galthié aurait refusé le poste d'adjoint que lui avait proposé Bernard Laporte, qui avait déjà essuyé un premier refus avec le duo Azéma - Collazo. La Fédération aurait de son côté engagé une procédure de licenciement pour faute grave afin de ne pas verser d'indemnité au désormais ex-sélectionneur des Bleus Guy Novès et à son staff.

Vidéo - Novès viré, Bouscatel dénonce : "Les dés étaient pipés" 02:23

On a aussi retenu pour vous

Football - Transferts : Liverpool a arraché Virgil van Dijk à Southampton. Le transfert s'élève selon plusieurs sources à 84 millions d'euros. Le Néerlandais devient le défenseur le plus cher de l'histoire.

Football - Ligue 1 : La Commission de discipline de la Ligue a suspendu pour quatre matches le gardien de but de Saint-Etienne Stéphane Ruffier. Ce dernier avait été expulsé le 15 décembre dernier lors de la défaite à domicile des Verts face à Monaco (0-4) pour avoir touché un arbitre-assistant.

L'arbitre s'apprête à expulser Stéphane Ruffier lors de la défaite de Saint-Etienne face à MonacoGetty Images

Basketball - Eurocoupe : Après trois prolongations, l'ASVEL est venue à bout des Espagnols de Gran Canaria (128-129) au terme d'un match dingue. Portés par leur meneur américain John Roberson, auteur de 42 points (à 11/16 à trois points) tous inscrits après le repos, les Villeurbannais terminent la première phase en tête de sa poule et verront le Top 16 où ils affronteront Kazan (Russie), Reggio Emilia (Italie) et leurs compatriotes de Limoges.

Football - Ligue 1 : Une semaine après l'annonce d'un accord entre les dirigeants lillois et le technicien, le nouvel entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, sera officiellement présenté vendredi à 13h au Domaine de Luchin.

La vidéo de rattrapage : Cutrone a libéré l'AC Milan face à son voisin l'Inter pour voir les demi-finales de la Coupe d'Italie

Vidéo - Vidéo, barre et Cutrone : revivez la victoire du Milan dans le derby 02:05

Le Tweet "so 2008" de la nuit NBA

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Premier League : Pour rester au contact, Arsenal n'a pas le droit à l'erreur (21h00)

Sur le terrain de Crystal Palace, Arsenal se doit de l'emporter pour rester dans le wagon du Top 5 et revenir sur Tottenham. Mais attention, sur le terrain des Eagles, Arsène Wenger et ses hommes n'auront pas la tâche si facile contre une équipe qui n'a plus perdu depuis huit matches. Et les Gunners se souviendront sans doute d'avoir été étrillés à Selhurst Park la saison dernière (3-0), les poussant un peu plus en dehors des places pour la C1.

2. Ski alpin - Les hommes retrouvent le Stelvio, nouveau duel Shiffrin - Vlhova en vue chez les dames (à partir de 10h30)

Pour la première fois depuis 2013, les hommes vont devoir affronter le Stelvio pour une descente à Bormio qui promet beaucoup de spectacle. Les Italiens tenteront de bien figurer, les Français, Adrien Théaux en tête, font figure d'outsiders. Chez les dames, on prend les mêmes et on recommence, nouvel épisode du duel à distance entre Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova avec le slalom de Leinz