CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue 1 : L'OM, un éclair au bout de l'ennui

L'Olympique de Marseille n'a pas vraiment avancé dans son projet de jeu. Au moins a-t-il gagné à Strasbourg, vendredi soir, en ouverture de la 10e journée. Laminée mardi à Porto (3-0), l'équipe phocéenne s'est installée avec les Alsaciens dans un faux rythme pendant presque une heure, avant de s'activer.

Morgan Sanson a marqué un joli but sur le premier tir marseillais du match, à la 72e minute, d'une demi-volée axiale de 20 mètres, qui n'a laissé aucune chance à Kamara.

L'OM, qui reste sur trois victoires en championnat, grimpe provisoirement à la quatrième place tandis que le Racing reste relégable (19e).

2. Tennis - Rolex Paris Masters : Nadal qualifie Schwartzman… et sacre Djokovic

Rafael Nadal a rallié les demi-finales en usant Pablo Carreno, 15e à l'ATP, 4-6, 7-5, 6-1. Toujours en lice pour le doublé à Paris, le vainqueur du dernier Roland-Garros rencontrera samedi me meilleur Alexander Zverev, vainqueur de Stan Wawrinka 6-3, 7-6. Mais là n'est pas la seule conséquence de ce succès : le 2e mondial aussi écarté son compatriote espagnol du Masters et assuré à Diego Schwartzman, pourtant laminé par Daniil Medvedev (6-3, 6-1), la 8e et dernière place du tournoi de Londres (15-22 novembre).

Un set pour se régler avant de se rebeller : comment Nadal a écarté Carreno Busta

Et puis, sans rien faire, "Rafa" a garanti la place de n°1 à Novak Djokovic jusqu'à la fin de l'année. En effet, il aurait du aller chercher des points à Sofia pour conserver une chance de coiffer le "Nole". Pete Sampras n'est donc plus le seul recordman des années bouclées à la première place puisque le Serbe compte désormais six également (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020).

Pour ce qui est du dernier Français encore en compétition, il a quitté Bercy hanté par un énorme regret : Ugo Humbert a eu deux balles de match dans le jeu décisif - pourtant un défi qu'il aime - mais a fini par s'incliner devant Milos Raonic, 6-3, 3-6, 7-6. Le Canadien défiera ainsi Daniil Medvedev.

3. Cyclisme - Tour d'Espagne : Cort Nielsen vainqueur, Roglic… sprinteur

Deux kilomètres auront malheureusement manqué à Rémi Cavagna, alias "le TGV de Clermont", pour arriver en vainqueur de la 16e étape, à Ciudad Rodrigo. Où s'est finalement imposé au sprint Magnus Cort Nielsen, devant Primoz Roglic (Jumbo-Visma), suite au déclassement de Rui Costa, pour un écart.

Le leader slovène de la Vuelta, qui s'est pris au jeu dans l'emballage final vu l'absence de sprinteur de métier dans le groupe, a repris 6 secondes à ses poursuivants au classement, Richard Carapaz et Hugh Carthy, rejetés respectivement à 45 et 53 secondes.

Cavagna a fait un numéro mais c'est Cort Nielsen qui a raflé la mise : le résumé de la 16e étape

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Rugby - Top 14 : Avec un bonus offensif déjà acquis à la pause, Toulon a quand bataillé pour garder sa victoire à cinq points face à Brive (35-19), en ouverture de la 8ème journée.

Football - Serie A : Sassuolo n'a pas réussi à déloger l'AC Milan de la première place en concédant le nul (0-0) contre l'Udinese, en ouverture de la 7e journée.

Légende : Opéré mardi à Buenos Aires d'un hématome cérébral, Diego Maradona va être gardé à l'hôpital au moins jusqu'à lundi pour stabiliser son état, en raison de sa dépendance supposée à l'alcool.

Coupe d'Afrique des nations : Les 48 matches de qualification (9 au 17 novembre) se joueront à huis clos, pour raison sanitaire en cette période de pandémie.

MotoGP - Grand Prix d'Europe : Testé négatif au Covid-19 pour la première fois depuis le 15 octobre, Valentino Rossi a été autorisé à participer au week-end à Cheste, près de Valence. L'Italien sept fois champion du monde sera en piste ce samedi matin.

Golf - PGA : L'Américain Sam Burns, en quête d'un premier titre, a pris les commandes l'Open de Houston, le premier tournoi du circuit PGA à se tenir en présence d'un public par temps de coronavirus, après le 2e tour disputé vendredi au Texas.

CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Football - Ligue 1 : Terrain miné pour le PSG

Première affiche de ce samedi, Bordeaux - Montpellier à 17h00, voit les Girondins dans l'obligation de rompre avec ce faux rythme, tant à domicile qu'à l'extérieur, qui l'a installé à la douzième place. En cas de victoire, ils peuvent au moins passer devant leurs adversaires héraultais (9e).

Le second match de la 10e journée, joué à 21h00, est un duel de haut de tableau entre le PSG (leader) et Rennes (3e), qui lui réussit rarement. Pas la peine de faire un dessin : les deux battus de la C1 sont là pour finir la semaine sur une note positive, et Thomas Tuchel sauver sa place de plus en plus contestée au sein même du club. Pas évident .

2. Football - Championnats européens : Sommet en Allemagne, MU et le Barça en mission

Manchester United doit se faire pardonner son faux pas en Ligue Europa et rien de tel qu'un match de Premier League à Everton (13h30) pour ça.

En Allemagne, on prendra un plus de hauteur puisque Borussia Dortmund - Bayern Munich est programmé à 18h30. Un Klassiker dans sa version premium mettant aux prises le deuxième du championnat contre le leader.

En Espagne, enfin, le FC Barcelone espère décoller de sa douzième place face au Betis Séville (16h15), ce qui n'est pas gagné car les Andalous sont septièmes.

3. MotoGP - Grand Prix d'Europe : Quartararo vise la pole contre la polémique

Fabio Quartararo n'avait pas besoin de ça mais il va faire avec. Epargné, au même titre que Maverick Vinales et Franco Morbidelli, par la sanction qui a touché Yamaha (50 points retirés pour utilisation de soupapes non homologuées au premier GP de la saison) dans ce qui se nomme désormais le "Yamahagate", le Français reprend ce samedi sa M1 du team STR sur le circuit de Cheste afin de rattraper Joan Mir (Suzuki), qui le précède de 14 points en tête du championnat. Premier objectif : décrocher la pole position de la douzième manche du Mondial.

4. Rugby - Top 14 : Toulouse à réaction ?

C'est l'heure de la réhabilitation pour le Stade Toulousain. Battu à domicile pour la première fois en deux ans par Lyon (7-16), submergé au Stade Français (48-14) avec une équipe largement remaniée, le Stade, troisième au classement, a une opportunité de se remetrre dans le sens de la victoire face à Castres (13e), à partir de 15h15. Même sans ses internationaux français (Ramos, Ntamack, Dupont, Aldegheri, Marchand et Baille), retenus à Marcoussis.

La 8e journée du Top 14 se poursuivra à 18h15 avec Bordeaux-Bègles (11e) - Bayonne (10e) et Racing 92 (5e) - Pau (7e).

