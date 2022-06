Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Roland-Garros : Un match titanesque, un Nadal héroïque

Ad

Au bout de la nuit, après un duel homérique, Rafael Nadal, fragilisé par l'horaire tardif et sous la menace d'une douleur au pied, a fini par venir à bout de Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros (6-2, 4-6, 6-2, 7-6). Ce fut immense. L'homme aux 13 titres Porte d'Auteuil retrouvera Alexander Zverev en demi-finale et la porte vers un nouveau sacre est désormais grande ouverte.

Omnisport Medvedev balayé, Swiatek inquiétée, l'UEFA enquête, Nadal - Djoko attendus : l'actu sur un plateau HIER À 05:27

Rafael Nadal lors de son duel en quart de finale face à Novak Djokovic Crédit: Imago

2. Football – Mercato : Tchouaméni, direction Madrid

Le Parisien a annoncé mardi soir qu'Aurélien Tchouaméni n'était plus qu'à un pas du Real Madrid . La merveille monégasque pourrait être le 13e joueur de l'histoire à valoir 100 millions d'euros. Longtemps en concurrence avec le PSG sur ce dossier brûlant, les champions d'Europe remporte cette fois la mise sur l'un des joueurs les plus convoités de l'été.

Tchouaméni au Real, le renfort idéal ?

3. Football – Ligue des Nations : Fin des tensions autour de Mbappé ?

Il fallait mettre les choses à plat. Trois mois après avoir boycotté les opération médias de la FFF, Kylian Mbappé se devait de s'expliquer avec le président de la FFF. Ses conseillers ont donc rencontré Noël Le Graët mardi pour évoquer la convention des droits à l'image des Bleus. "Il a été entendu que cette convention, élaborée en 2010, nécessite des modifications pour être en phase avec les évolutions du sport et des modes de communication", expliquent les proches de Mbappé dans un communiqué transmis à l'AFP.

On a aussi retenu pour vous

Basketball – Championnat de France féminin : Bourges, grâce à une Iliana Rupert resplendissante, a dominé les Lyonnaises (78-62) en finale du championnat de France et ne sont plus qu'à une victoire d'un 15e titre de championnes de France.

L'image qui nous fend le cœur

Zinchenko n'a pu retenir ses larmes en évoquant l'intervention russe en Ukraine en conférence de presse : "Chaque Ukrainien ne rêve que d'une chose : stopper cette guerre".

Zinchenko n'a pu retenir ses larmes en évoquant l'intervention russe en Ukraine en conférence de presse : "Chaque Ukrainien ne rêve que d'une chose : stopper cette guerre". Crédit: Getty Images

La vidéo de rattrapage

"Le record en Grand Chelem et son obligation de gagner face à Nadal ont plombé Djokovic"

Le podcast

Vous n'avez pas pu veiller cette nuit et vous voulez tout savoir sur le match légendaire entre Rafael Nadal et Novak Djokovic ? Pas de panique, on a ce qu'il vous faut.

Le tweet qu'on n'oubliera pas

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Roland-Garros : Chocs de vikings

Le choc entre les vikings norvégien Casper Ruud et danois Holger Rune sera le dernier match en nocturne de l'édition 2022 de Roland-Garros, mercredi sur le court Philippe-Chatrier. Andrey Rublev et Marin Cilic s'affronteront eux-aussi pour une place en demi-finale dans une partie de tableau très ouverte. L'imbattable Iga Swiatek devra, elle, se défaire de l'Américaine Jessica Pegula pour intégrer le dernier carré.

Holger Rune et Casper Ruud Crédit: Getty Images

2. Football – Barrages Coupe du monde 2022 : L'Ukraine pour tout un peuple

Ce sera plus qu'une demi-finale de barrages face à l'Ecosse. Ce mercredi, l'Ukraine défendra la fierté de tout un peuple et d'un pays attaqués par la Russie. Investis d'une mission qui les dépassent, les joueurs d'Oleksandr Petrakov devront, l'espace de 90 ou 120 minutes, tenter d'oublier la guerre qui ravage leur pays pour poursuivre le rêve d'aller au Qatar en novembre.

3. Football – Euro U17 : Encore un titre pour la France

Les mini-Bleus affrontent ce mercredi les Pays-Bas en finale de l'Euro U17. Les Bleuets, menés entre autres par le Parisien Warren Zaïre-Emery, ont déjà remporté la compétition à deux reprises.

Omnisport Sainté en Ligue 2, Boston finaliste, Nadal titanesque, Alcaraz expéditif : l'actu sur un plateau 30/05/2022 À 05:23