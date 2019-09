Nadal, Euro, Bleus : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - US Open : Le 19e pour Nadal, après un match fou

Et à la fin, c'est Rafael Nadal qui gagne. L'Espagnol s'est imposé en cinq sets contre Daniil Medvedev (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4) en finale de l'US Open dans la nuit de dimanche à lundi, lors d'un match complètement fou qui a duré près de 4h51. Nadal s'est un peu plus rapproché des 20 titres de Roger Federer en Grand Chelem.

2. Football - Qualifications Euro 2020 : L'Espagne et l'Italie se rapprochent

En s'imposant contre les Iles Féroé dimanche (4-0), l'Espagne a fait un grand pas vers la qualification pour le championnat d'Europe. Tout comme l'Italie, qui enchaîne une sixième victoire d'affilée lors de cette phase de qualifications, contre la Finlande (1-2). Les deux sélections sont leaders de leur groupe respectif (F pour l'Espagne, J pour l'Italie).

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain s'est offert sa première victoire de la saison contre le Racing 92 (20-17).

Tennis - US Open : En double féminin, ce sont Elise Mertens et Aryna Sabalenka qui ont été sacrées contre Ashleigh Barty - Victoria Azarenka (7-5, 7-5).

Football - Argentine : Maradona déchaîne déjà les foules dans son nouveau club de Gimnasia. Il a été présenté dimanche au stade devant plus de 28000 spectateurs.

Volley - Championnat d'Europe Féminin : Un an après avoir gagné les Championnats du monde, la Serbie a conservé son titre européen dimanche en gagnant la finale contre la Turquie (3-2).

Le tweet de champions

La vidéo de rattrapage

Il a dû attendre longtemps. Se replonger dans son match après avoir été rejoint à deux manches partout. Mais Rafael Nadal a fini par lever les bras après une finale gigantesque achevée en cinq sets (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4). Revivez sa balle de match en vidéo.

Vidéo - 4h51 d'un combat acharné pour des larmes méritées : la balle de match en vidéo 01:06

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Basket - Coupe du monde : Eviter les Etats-Unis

La France affronte lundi (14h), l'Australie pour son dernier match de poule de ce Mondial. Jusqu'ici la copie des Bleus est parfaite, avec quatre victoires en quatre rencontres, mais celle contre l'Australie peut changer beaucoup de choses. Avec une victoire, la France pourrait éviter de rencontrer Team USA, chose non négligeable.

2. Cyclisme - Vuelta : Valverde en embuscade

Même s'il a conservé son maillot rouge lors de la 15e étape hier, Primoz Roglic sait qu'un certain Valverde n'est pas très loin derrière lui et pousse. Le coureur de Movistar a conforté sa place de Dauphin dimanche. Avec 2'25 d'avance sur le deuxième, le coureur de Jumbo-Vista n'est pas forcément en danger, attention à la forme du vainqueur de la Vuelta en 2009. La 16e étape se courera entre Pravia et Alto de la Cubilla sur 144 km, avec une arrivée au sommet.