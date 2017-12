Nadal-Federer, Sagan viré du Tour : Les 100 moments qui ont fait 2017

30. Le contrôle 'anormal" de Froome

En voilà un (moment) dont on se serait bien passé, mais il pèse lourd à la fois sur les derniers mois écoulés comme sur ceux à venir. Trop pour ne pas le mentionner ici. L'annonce du contrôle anormal de Chris Froome au salbutamol replonge le cyclisme dans des méandres dont il se croyait sorti. Froome, c'est l'un des visages les plus emblématiques du peloton actuel. Et c'était plus vrai que jamais après son doublé Tour-Vuelta et ses désirs de triplé via le Giro 2018. Le flou artistique qui risque de perdurer autour de cette affaire ne va faire du bien à personne, ni à Froome ni au cyclisme. Mais c'est malheureusement un des faits majeurs de cette fin d'année...

Vidéo - Mardi vélo : Chris Froome est-il à bout de souffle ? 06:12

29. Le thriller du match 7 Pittsburgh-Ottawa

Un 7e match décisif, en playoffs, c'est toujours quelque chose de spécial. Plus encore quand une place en finale est au bout. Mais quand ce match couperet s'achève à la mort subite, après deux prolongations, on vous laisse imaginer l'intensité de la joie des uns et de l'abattement des autres. Au printemps dernier, Pittsburg et Ottawa ont été les protagonistes d'un thriller de cette envergure en finale de conférence en NHL.

Les Penguins de Sidney Crosby avaient l'avantage de disputer cette rencontre à domicile, mais les Senators n'ont rien cédé, arrachant la prolongation (2-2) à cinq minutes de la fin du troisième tiers. Il a alors fallu non pas une, mais deux périodes supplémentaires pour mettre un terme à cette série. Après 25 minutes étouffantes, Chris Kunitz a inscrit le but libérateur pour faire exploser la PPG Paints Arena qui n'en pouvait plus de retenir son souffle. A savourer sans modération.

28. France-Suède, le grand frisson

Dans sa marche triomphale vers un énième titre mondial, qui plus est à domicile, l'équipe de France de handball aura sans aucun doute vécu son moment le plus tendu, le plus crispant et donc le plus fort lors de ce quart de finale contre la Suède au stade Pierre-Mauroy. Menés à la pausé, bousculés pendant plus de 40 minutes, les Experts ont senti le vent du boulet avant de faire la différence dans la dernière ligne droite pour s'imposer 33-30 dans une ambiance indescriptible. Ce fut le sommet de leur campagne 2017, et le seul adversaire à leur taille. Comme l'a bien résumé Guillaume Gille, un des deux entraîneurs tricolores, dans une formula imagée : "Ce France-Suède, c'était bandant." Pas mieux.

27. France-Galles, le match qui ne voulait pas finir

Une des rares éclaircies dans la grisaille bleue de cette campagne 2017. Un moment un peu fou, même. France - Pays de Galles, dernière journée du Tournoi des 6 nations. Au Stade de France, les Bleus sont menés 18-13. On joue la 80e et dernière minute du temps règlementaire. Le XV de France est installé devant la ligne de but galloise. Personne ne le sait encore, mais le match est alors très, très loin d'être terminé. La dernière séquence va durer… 21 minutes. Une demie mi-temps supplémentaire. Surréaliste. Presque de la science-fiction.

Une succession de temps de jeu, de pénalités infligées aux Gallois, sans que monsieur Barnes, l'arbitre, n'ose siffler essai de pénalité en faveur des Français. Finalement, au bout du bout du temps additionnel le plus long de l'histoire du rugby, Damien Chouly finit par trouver la faille pour l'essai de l'égalisation avant que Camille Lopez ne passe la transformation de la gagne. Sans aucun doute la plus forte émotion du mandat de Guy Novès. La seule, aussi...

26. Nadal-Federer, le double évènement

La Laver Cup n'est pas une épreuve officielle, elle ne rapporte aucun point au classement ATP, ne compte même pas sur les palmarès. Mais elle a tout de même créé l'évènement au début de l'automne. Surtout, elle a offert une des images tennistiques de l'année en réussissant à placer du même côté du filet les deux légendes vivantes que sont Rafael Nadal et Roger Federer. Réunis sous la bannière européenne, l'Espagnol et le Suisse ont visiblement pris un immense plaisir à jouer ensemble et le public de Prague plus encore. Chacun peut penser ce qu'il veut de la Laver Cup, mais ce moment-là, lui, valait de l'or.

Vidéo - Nadal et Federer ensemble : les images d'un double historique 02:35

25. Le chef-d'oeuvre de Medvedeva

Elle s'appelle Evgenia Medvedeva et, au mois de mars, elle a écrit une page d'histoire de son sport à seulement 17 ans. Championne du monde en titre en patinage artistique chez les femmes, elle a conservé sa couronne lors des Mondiaux d'Helsinki. Un exploit inédit depuis 16 ans et Michelle Kwan dans le patinage féminin. Mais comme si cela ne suffisait pas, la jeune Russe a assorti ce triomphe d'une prestation hors normes, en battant le record de points sur un programme libre (154,4) et au cumul sur la compétition (233,41), devenant la première à dépasser la barre des 230 points. Comme Papadakis-Cizeron plus tard dans l'année, elle a brisé une barrière. Mais elle l'a fait, en prime, dans le cadre du Championnat du monde. Medvedeva est même la seule patineuse à avoir reçu la note de 10 sur les composantes. Une géante, tout simplement.

24. Sagan viré du Tour

Quintuple tenant du titre, Peter Sagan briguait un sixième maillot vert sur le Tour de France et il y a toutes les raisons de penser que le Slovaque aurait été en mesure de prolonger son impressionnante série sans l'incident de Vittel. La veille, Sagan s'est imposé à Longwy lors de la 3e étape. Mais il n'ira pas plus loin que Vittel. Dans les Vosges, le champion du monde se retrouve au coude à coude avec Mark Cavendish.

En parlant de coude, Sagan a le tort d'écarter le sien vers la droite, entrainant la (lourde) chute du Cav'. Déclassé, Sagan est même carrément exclu du Tour de France. Sévère ? Mérité ? Chacun a son avis sur la question. Reste une des séquences les plus marquantes de la saison cycliste. Arnaud Démare, lui, a tiré les marrons du feu pour remporter cette étape. Son premier succès sur le Tour.

Vidéo - Les images sont claires : Pour écarter Cavendish, Sagan a mis le coude 00:49

23. Le triomphe de Gabart

L'autre grand exploit "maritime" de l'année. Celui d'Armel Le Cléac'h, vainqueur du Vendée Globe au mois de janvier, avait magistralement ouvert 2017. Celui de François Gabart l'a magnifiquement ponctué. Le 17 décembre, soit seulement 42 jours et 16 heures après son départ, le skipper tricolore est arrivé en héros à Brest après avoir pulvérisé le record du tour du monde en solitaire. Un exploit, puisque ce n'était que sa première tentative, là où Thomas Coville, précédent détenteur du record qu'il n'aura gardé qu'une année, avait dû s'y reprendre à plusieurs fois. "Ça a été dur, j'ai été à la limite tout le temps, a-t-il avoué des larmes dans les yeux. J'ai mal partout, ça fait des semaines que j'ai mal partout, que je dors pas, cette nuit j'ai pas dormi, j'en peux plus quoi...".

Vidéo - Gabart tient le record du tour du monde à la voile, mais jusqu'à quand ? 01:12

22. Bosse, le finish de folie

Le grand frisson. Du point de vue strictement franco-français, pas sûr qu'il y ait eu un moment plus mort en termes d'intensité émotionnelle au cours des douze derniers mois. Ce dernier quart de virage de Pierre-Ambroise Bosse sur le 800 mètres des Championnats du monde de Londres a mis le feu aux cœurs. Une prise de risque folle, une audace pourtant parfaitement maîtrisée, et à l'arrivée un coup de génie tactique pour surprendre tous les favoris. Au-delà de l'impact historique de ce premier titre mondial (ou olympique) pour l'athlétisme français en demi-fond, c'est l'adrénaline pure générée par cette demi-minute de dingue qui fera de cette séquence une page inoubliable.

Vidéo - La folle audace de Pierre-Ambroise Bosse : Revivez son fabuleux finish pour l'or 00:49

21. Le rush de folie de Spieth au British

Vainqueur du British Open cet été, Jordan Spieth est devenu à 23 ans le deuxième joueur le plus jeune à soulever le Claret Jug et le deuxième plus jeune joueur avec trois titres majeurs au palmarès. Seul Tiger Woods a fait mieux. Mais s'il figure si haut dans cette liste, c'est parce que l'Américain a accompli un authentique exploit.

Leader après trois tours, il a semblé s'effondrer le dernier jour : trois bogeys sur les quatre premiers trous, puis un drive totalement manqué au 13 qui aurait pu signé son arrêt de mort. Il avait d'ailleurs perdu le leadership au profit de Matt Kuchar. Mais après avoir "sauvé" le bogey au 13, Spieth a endossé sa cape de Superman sur les cinq derniers trous : birdie au 14 (après avoir frôlé le trou en un), eagle d'anthologie au 15, puis deux nouveaux birdies avant d'assurer le par au 18. Du grand art. Un grand moment. Une grande victoire. Un grand champion.