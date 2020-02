Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis ATP 500 d'Acapulco : Nadal ne tremble pas

Rafael Nadal aura l'occasion de soulever une nouvelle fois le trophée à Acapulco, où il fut victorieux en 2005 et 2013. En demi-finales, l'Espagnol, numéro 2 mondial, s'est débarrassé de Grigor Dimitrov 6-3, 6-2. Comme souvent, il a été intraitable dans les moments clefs pour l'emporter en 1h43. En finale, il va défier Taylor Fritz qui s'est qualifié en renversant une situation compromise face son compatriote John Isner 2-6, 7-5, 6-3.

2. Football, Ligue 1 : Benedetto frappe trois fois et relance l'OM

Après la bévue nantaise, l'OM a retrouvé des couleurs dans le Sud en allant gagner à Nîmes (2-3) en match avancé de la 27e journée de L1. Un triplé de Dario Benedetto, le premier avec Marseille, relance les Phocéens : les revoilà provisoirement à 10 points du leader parisien, qui reçoit Dijon à 17h30, et laissent Rennes à 11 longueurs derrière eux.

3. Basket, NBA : Les Clippers et Bucks déroulent

Les Clippers ont frappé fort. Contre Denver dans un duel attendu à l'ouest, les coéquipiers de Paul George (24 pts) et de Kawhi Leonard (19 pts) ont signé une démonstration (132-103). Avec 32 points et 13 rebonds, Giannis Antetokounmpo a de son côté guidé Milwaukee vers une nouvelle victoire impressionnante à Oklahoma City (86-133). Et sans Khris Middleton (cou) ! Opposé à Ian Mahinmi (2 pts, 5 rbds), Rudy Gobert, auteur d'un 4 sur 4 aux tirs, a fini avec 9 points et 9 rebonds lors du succès (129-119) du Jazz contre Washington, qui a vu Bradley Beal flamber en vain (42 pts, 10 pds).

Golf : Tiger Woods, gêné au dos, ne participera pas à l'Arnold Palmer Invitational, qui doit se dérouler la semaine prochaine en Floride, un mois avant de défendre son titre au Masters d'Augusta.

Football, Premier League : Leicester, vaincu chez la lanterne rouge Norwich 1-0 vendredi, poursuit sa série noire, sans avoir gagné le moindre match en championnat depuis le 22 janvier.

Ligue 2 : Troyes s'est imposé à Orléans (2-0) pour s'installer à la deuxième place de Ligue 2 aux dépens de l'AC Ajaccio, qui a concédé le nul à Valenciennes (0-0) et se retrouve rétrogradé à la 3e place lors de la 27e journée.

Le tweet qui rappelle l'obsession des Madrilènes

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski Alpin : Super G à Hinterstoder et à La Thuile

Alors que le combiné initialement prévu vendredi a été reporté à dimanche, le Super G est au programme de ce samedi (12h30). Et sera donc la première course d'un weekend crucial dans la course au gros globe de cristal entre les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen, et Alexis Pinturault. Chez les dames, c'est aussi un Super G qui est prévu à La Thuile (10h30).

2. Tennis, ATP Dubaï : Djokovic vise la passe de 5

Après avoir sauvé trois balles de match face à Gaël Monfils, Novak Djokovic vise un cinquième titre à Dubaï (après ceux décrochés en 2009, 10, 11 et 13) face à Stefanos Tsitsipas, déjà finaliste du tournoi l'année dernière. Début des hostilités à 16h00.

3. Football, Ligue 1 : Paris en quête de confiance

Paris doit remettre les pendules à l'heure. Entre la défaite à Dortmund et leurs dernières rencontres en Ligue 1 (nul 4-4 à Amiens, victoire 4-3 contre Bordeaux), les Parisiens ne sont pas au sommet de leur art et espèrent corriger le tir contre Dijon (17h30). A 20h00, il y a le multiplex avec notamment Monaco-Reims, Rennes-Toulouse ou encore Montpellier-Strasbourg.

4. Football, étranger : Le Bayern et Liverpool attendus

En attendant le Clasico dimanche soir en Liga ou un alléchant Juve-Inter en Serie A, il y a quelques matches à suivre dans les championnats étrangers. En Bundesliga, le Bayern Munich va ainsi tenter de confirmer à Hoffenheim (15h30) alors qu'en Premier League, Liverpool se rend à Watford pour étendre sa série de victoires (18h30).