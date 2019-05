Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters : Nadal, un bon travail de Romain

Rafael Nadal n'aurait sans doute jamais cru devoir attendre le 19 mai pour remporter son premier titre de la saison. Après une belle semaine de montée en puissance au Foro Italico, l'Espagnol a prouvé qu'il avait retrouvé la plénitude de son jeu face à Novak Djokovic, le n°1 mondial qui s'annonce comme son plus sérieux rival à Roland-Garros, en l'emportant 6-0, 4-6, 6-1.

Voilà désormais "Rafa" en tête au nombre de Masters 1000 en carrière, avec 34 titres soit un de plus que le Serbe.

2. Golf - Championnat PGA : Koepka dans l'histoire

Brooks Koepka a failli tout perdre lors de la dernière journée, sur le parcours de Bethpage, près de New-York. Il l'a attaquée en leader, avec une avance de sept coups, pour l'achever avec deux de marge sur le numéro 1 mondial, Dustin Johnson. Auteur de deux premiers tours records, il a péniblement fini avec une carte dominicale de 74 - soit quatre coups au-dessus du par - à cause de quatre bogeys de suite. Il a bouclé le deuxième majeur de 2019 avec un total de 272 (-8).

Premier joueur double tenant du titre de deux Grands Chelems (US Open 2017 et 2018, Championnat PGA 2018 et 2019), il est aussi assuré de redevenir numéro 1 mondial.

3. Indy 500 : A Pagenaud le top, à Alonso le flop

Un Français en pole position dans l'ovale de l'Indiana, on n'avait pas vu ça depuis Jean Chassagne il y a tout juste 100 ans. Simon Pagenaud, 35 ans, a décroché la timbale lors du "Fast Nine", partie de qualification réservée aux neuf plus rapides lors des précédents essais, en alignant quatre tours à 370,1 km/h de moyenne. Depuis son titre en IndyCar en 2016, il court après cette victoire sur le "Brickyard", qui lui assurerait une place à part dans la catégorie. Il a devancé deux pilotes de l'écurie Ed Carpenter, les Etasuniens Ed Carpenter et Spencer Pigot.

Vainqueur la semaine dernière du Grand Prix d'Indianapolis, le Poitevin pourrait devenir dimanche prochain le premier Tricolore lauréat de la classique US depuis René Thomas en 1914.

En revanche, Fernando Alonso est à l'abri de cette gloire au moins pour un an. L'Espagnol, qui s'est mis en réserve de la Formule 1 cette année pour tenter un triplé de courses légendaires, a échoué. Le vainqueur des 24 Heures de Daytona n'a pas réussi à trouver l'une des 33 places sur la grille de départ. Il lui reste maintenant les 24 Heures du Mans...

Billy Monger, amputé des jambes après un horrible accident en F4 Britannique en 2017, a gagné le prestigieux GP de Pau de F3 sous la pluie.

NBA - Playoffs - Toronto s'est relancé dans la finale de la conférence Est en battant à domicile Milwaukee (118-112), après deux prolongations. Les Raptors ne sont plus menés dans la série que deux victoires à une par les Buck. La franchise canadienne doit ce sursaut à Kawhi Leonard (36 points dont 8 en prolongations) et à Pascal Siakam (25).

Rugby - Top 14 - Pour sa dernière de la saison à Mayol, dans un match sans enjeux marqué par une grosse indiscipline, Toulon a battu Clermont (32-11), grâce à des réalisations de Pietersen, Webb, Isa et Nakosi.

Ligue 1 - Mercato : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de la saison aux trophées UNFP, c'était entendu. En revanche, ce qui l'était moins est la déclaration lourde de sous-entendu qu'il a faite lors de cette soirée. "Je sens qu’il est temps pour moi d’avoir plus de responsabilités. Peut-être ici à Paris, j’en serais heureux, ou alors peut-être ailleurs pour un nouveau projet", a dit l'attaquant du PSG...

Tennis - ATP Lyon : Jo-Wilfried Tsonga a battu au 1er tour le Serbe Dusan Lajovic, finaliste à Monte-Carlo, 7-6, 6-4. Il jouera en huitième contre Bernard Tomic ou Steven Diez.

Football - MLS : En l'absence de Zlatan Ibrahimovic, suspendu, le Los Angeles Galaxy a concédé sa quatrième défaite de suite, à domicile face à lanterne rouge Colorado (0-1).

Rugby : Israel Folau n'a pas fait appel de la décision de la Fédération australienne de le limoger pour ses tweets homophobes.

1. Tennis : Roland-Garros avant Roland-Garros…

Les qualifications du "French" débutent ce lundi à la Porte d'Auteuil. En ligne de mire, au bout de la semaine : une place dans le tableau final. Une journée à suivre sur Eurosport 1, Eurosport 2 et Eurosport Player.

2. Tennis - ATP : Zverev en session de rattrapage

Alors que les qualifications débutent à Roland-Garros, Alexander Zverev s'est inscrit à l'ATP 250 de Genève pour retrouver la confiance perdue dans un début de saison chaotique sur terre battue. Parmi les gros bras, le local Stan Wawrinka est là pour un troisième titre. Côté Français, seul Adrian Mannarino est engagé.

A Lyon, sur les cinq Français en lice au 1er tour, deux sont assurés de voir la suite, puisque si Ugo Humbert affronte Cameron Norrie, on aura deux duels tricolores avec Jérémy Chardy - Pierre-Hugues Herbert et Richard Gasquet - Maxime Janvier.

3. Hockey sur glace - Mondial : Maintenant ou jamais

France - Grande-Bretagne, à partir de 16h15, c'est le match à ne pas rater pour les Bleus dans l'optique du maintien.