Ce que vous avez raté entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Mannarino tombe sous les coups de Nadal, Shapovalov s'offre Zverev

Adrian Mannarino n'a rien pu faire. Rafael Nadal, 5e mondial, a vaincu la résistance du Français dans le premier set (ponctué par un tie-break exceptionnel), avant de dérouler et s'imposer en trois manches (7-6 (16/14), 6-2, 6-2) et ainsi se qualifier pour les quarts de finale. L'Espagnol de 35 ans affrontera le Canadien Denis Shapovalov pour une place en demies. Celui-ci a dominé en trois manches un Alexander Zverev méconnaissable (6-3, 7-6, 6--3).

Dans la nuit : Madison Keys, Barbora Krejcikova et Jessica Pegula ont validé présence en quarts de finale du tableau dames.

16-14 en près d'une demi-heure : Nadal-Mannarino, le tie-break de folie

2. MMA - UFC 270 : Ngannou conserve sa ceinture des lourds

Francis Ngannou reste le roi des lourds. Le Camerounais a conservé son titre de champions des poids lourds de l'UFC (Ultimate Fighting Championship) après sa victoire face à son opposant Ciryl Gane, samedi soir aux Etats-Unis, à Los Angeles, sur décision des juges. Ces derniers ont rendu une décision unanime et ont privé le MMA français d'un premier sacre.

Francis Ngannou célèbre sa victoire contre Ciryl Gane lors de l'UFC 270 Crédit: Getty Images

3. Basket - NBA : Les Suns et les Bucks gagnent

Les Suns ont aisément disposé des Pacers dans la nuit de samedi à dimanche (113-105). Les Milwaukee Bucks ont eux décroché un troisième succès d'affilée guère évident contre Sacramento (133-127).

4. Football - Ligue 1 : L'OM frappe un grand coup à Lens

L'OM s'est imposé sur le terrain du Racing Club de Lens samedi soir (0-2). Dimitri Payet, buteur sur penalty, et Cédric Bakambu ont marqué les buts de la victoire. L'OM a repris provisoirement la 2e place du championnat, un point devant Nice.

Cédric Bakambu, buteur pour son premier match avec l'OM Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Open d'Australie : Novak Djokovic a l'intention de jouer l'Open d'Australie en 2023, a assuré dimanche le directeur du tournoi Craig Tiley en estimant que le fiasco qui avait conduit à l'expulsion du N.1 mondial cette année était dû à une "mauvaise communication".

X-Games : La Française Tess Ledeux, déjà impériale la veille en big air, a remporté l'or en ski slopestyle, à Aspen, de très bon augure à deux semaines des Jeux de Pékin, dont s'est peut-être éloigné Antoine Adelisse, blessé à l'entraînement.

NFL : Surprises en play-offs. . Surprises en play-offs. San Francisco et Cincinnati se sont qualifiés samedi pour les finales de conférences , avant dernière étape du Super Bowl, en s'imposant respectivement sur les pelouses de Tennessee et de Green Bay, pourtant favoris

Football - Liga : Mené 0-2 à la pause par Valence, l'Atlético a signé un succès fou en Mené 0-2 à la pause par Valence, l'Atlético a signé un succès fou en marquant deux buts dans le temps additionnel

Basket - NBA : L'arrière de Chicago Alex Caruso va être opéré d'une fracture du poignet droit, survenue vendredi, et sera absent de quatre à six semaines, ont annoncé samedi les Bulls.

La vidéo de rattrapage

Voici un magnifique point remporté par Adrian Mannarino face à Rafael Nadal. Sortez le popcorn.

25 coups et un coup droit supersonique : Mannarino tient le choc face à Nadal

A ne pas rater ce dimanche

1. Tennis - Open d'Australie

Trois rencontres sont à suivre ce matin à Melbourne. Tout d'abord le match de Gaël Monfils face à Miomir Kecmanovic (8h30) avec au bout une place en quart de finale du tournoi. En "night session", la n°1 mondiale et locale Ashleigh Barty affronte Amanda Anisimova à partir de 9h00. Puis, Matteo Berrettini et Pablo Carreño Busta vont en découdre.

Gaël Monfils. Crédit: Getty Images

2. Ski alpin - Super-G Cortina, descente Kitzbühel

Les dames ouvrent le bal avec le Super-G à Cortina d'Ampezzo. Sofia Goggia sera en quête d'une nouvelle victoire après son succès sur la descente samedi.

C'est l'heure de la grande descente à Kitzbühel. La seconde épreuve de vitesse prévue dans le temple du ski alpin débutera à 13h30. Les organisateurs se sont donnés le temps de bien préparer la piste pour la plus grande course de la saison.

3. Biathlon - Antholz-Anterselva

Deux courses à suivre : le relais 4x7,5km messieurs (12h15) et la Mass Start 12,5km dames (15h15).

4. Football - Ligue 1

Sept rencontres sont au programme ce dimanche. Nice ouvrira le bal à Metz. Le PSG bouclera la programmation face à Reims (20h45). Kylian Mbappé sera bien présent après ses soucis aux adducteurs.

Pourquoi la prolongation de Mbappé n'est peut-être pas impossible...

5. Football - Championnats étrangers

Les rencontres à suivre ce dimanche :

16h15 : Real Madrid - Elche

17h30 : Hertha Berlin - Bayern Munich

17h30 : Chelsea - Tottenham

20h45 : AC Milan - Juventus

21h00 : Alavés - FC Barcelone

6. Football - Coupe d'Afrique des Nations : début des 8es

Les deux premiers 8es de finale se jouent ce dimanche au Cameroun.

17h00 : Burkina Faso - Gabon

20h00 : Nigeria - Tunisie

7. Rugby - Champions Cup

Le Stade Français et Montpellier jouent à 14h00 et 18h30 contre le Connacht et Exeter.

8. WRC - Rallye Monte-Carlo

Suite et fin de l'épreuve d'ouverture de la saison. Sébastien Ogier (Toyota) devance Sébastien Loeb (M-Sport) de 21"1. Les deux légendes du rallye vont se jouer une gagne de prestige.

