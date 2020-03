Nadal, Pinturault, Derby, Clasico : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Acapulco : Nadal débloque son compteur

Rafael Nadal n’avait pas encore soulevé le moindre trophée en 2020. C’est désormais chose faite. Un mois environ après sa défaite face à Dominic Thiem en quarts de finale de l’Open d’Australie, le Majorquin a en effet remporté le tournoi d’Acapulco. Pour ce faire, il a disposé de l’Américain Taylor Fritz en deux manches et 1h15 de jeu (6-3, 6-2). C’est la troisième fois que "Rafa" triomphe dans la ville portuaire mexicaine, où il s’était déjà imposé en 2005 et 2013.

2. Basketball - NBA : Westbrook et les Rockets maîtres du suspense

C’était LE choc de la nuit en NBA, et il a tenu toutes ses promesses. Au TD Garden, Boston et Houston se sont rendu coup pour coup. Jayson Tatum (32 points) et Marcus Smart (26 points) ont porté les Celtics, mais c’est bien Russell Westbrook (41 points) qui a attiré la lumière des projecteurs. Vainqueurs d’une courte tête après prolongation (110-111 a.p.), les Rockets reviennent à une victoire de Denver, qui a chuté chez les Los Angeles Clippers (132-103). Les Warriors, eux, l’ont emporté à Sacramento (99-115) mais ont aussi appris que le retour de Stephen Curry sur les parquets avait été repoussé.

3. Rugby - Top 14 : LOU, l’occasion manquée

En déplacement sur la pelouse de Brive samedi soir, Lyon pouvait, en cas de succès, s’emparer provisoirement de la première place et ainsi mettre la pression sur Bordeaux-Bègles. Raté. Passé au travers de son match, le LOU a subi la loi des Corréziens (30-16). L’UBB peut donc profiter de la réception de Castres ce dimanche (12h30) pour s’envoler en tête du classement. Un peu plus tard, un classique du championnat opposera Toulon au Stade Français (16h50).

Football - Ligue 1 : Vainqueur à Toulouse (0-2), Rennes a conforté sa troisième place. Un peu plus tôt, le PSG s’était aisément défait de Dijon (4-0)... mais s’inquiète sans doute pour Angel Di Maria, sorti sur blessure.

Cyclisme sur piste - Championnats du monde : A Berlin, Benjamin Thomas a décroché le titre planétaire sur l’omnium pour la deuxième fois de sa carrière.

Boxe - WBC : Une semaine après s’être incliné face à Tyson Fury, Deontay Wilder a évoqué le souhait de prendre sa revanche.

Football - MLS : Pour sa première sortie en tant qu’entraîneur de l’Impact Montréal, Thierry Henry a vu son équipe s’imposer face au New England Revolution (2-1).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Ligue 1 : Lyon, le derby pour enchaîner

La semaine des grands rendez-vous continue pour Lyon. Après avoir vaincu la Juventus Turin en C1 (1-0) et avant de recevoir le PSG en demi-finale de Coupe de France, les Gones affrontent leur voisin honni, l’AS Saint-Etienne, à l’occasion d’un derby qui risque une nouvelle fois de sentir le soufre (21h). Outre la nécessité d’asseoir sa suprématie régionale face à des Verts bien pâles (15es), l’OL (9e) devra capitaliser afin de se rapprocher des places européennes.

2. Football - championnats étrangers : choc allemand, finale anglaise et Clasico au menu

L’affiche au sommet entre la Juve et l’Inter Milan a beau avoir été reportée, ce dimanche européen reste très prometteur sur le papier. En milieu d’après-midi (15h30), le RB Leipzig (2e) ira défier le Bayer Leverkusen (5e) dans ce qui constitue LE choc du week-end en Bundesliga. Un peu plus tard (17h30), Manchester City tentera de conserver son titre en League Cup en venant à bout d’Aston Villa en finale. Le tant attendu Clasico entre le Real Madrid (2e) et le FC Barcelone (1er), enfin, se chargera de conclure la journée en beauté (21h).

3. Ski alpin - Combiné d’Hinterstoder : Pinturault joue gros

Quatrième du Super-G qui s’est déroulé samedi, Alexis Pinturault a profité de la chute d’Aleksander Aamodt Kilde pour réaliser une belle opération au classement général. Le skieur de Courchevel aura l’occasion de faire le plein de points ce dimanche avec le combiné, épreuve dont il est champion du monde en titre. Super-G à 9h45, slalom à 12h45. A noter que le combiné alpin dames de La Thuile a été annulé.

