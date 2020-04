Ce lundi, vous allez sûrement devoir rester encore en confinement, mais si vous êtes un sportif en Italie ou un basketteur en NBA, vous commencez à voir la lumière de la reprise au bout du tunnel. On ouvre aussi pour vous le grand album de la carrière d'Andre Agassi et on vous explique pourquoi l'indignation des clubs de football néerlandais pourrait gagner l'Europe.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Nadal "très pessimiste" sur une reprise prochaine du circuit

Rafael Nadal ne voit pas comment le circuit principal, à l'arrêt depuis début mars, pourrait redémarrer dans un avenir plus ou moins proche, même sans public. "Je suis très pessimiste quant à la possibilité que le circuit puisse reprendre une activité normale", a confié le n°2 mondial, lors d'un chat organisé par la Fédération espagnole réunissant l'équipe lauréate de la Coupe Davis 2019.

"Dans le tennis, vous devez voyager chaque semaine, séjourner à l'hôtel, aller dans différents pays... Même si les matches sont joués sans public, l'organisation d'une compétition nécessite la participation de nombreuses personnes. Au niveau international, je vois un sérieux problème", a-t-il ajouté.

Wimbledon annulé, le tennis mondial ne reprendra pas avant la jusqu'à mi-juillet, au moins.

Rafa Nadal Crédits Getty Images

2. Tennis - Player Relief Fund : Thiem pas solidaire

Ce sera sans lui ! Dominic Thiem a averti dimanche qu'il ne faudrait pas compter sur ses deniers pour approvisionner le futur fonds de soutien aux joueurs situés dans les profondeurs du circuit, sans ressources depuis la pandémie de coronavirus. "Beaucoup de joueurs ne placent pas le sport au-dessus de tout et ne vivent pas de manière professionnelle. Je ne vois pas vraiment pourquoi je devrais donner de l'argent à de tels joueurs. Je préfère donner de l'argent aux personnes ou aux organisations qui en ont vraiment besoin", a expliqué le n°3 mondial autrichien, dans une interview au Kronen Zeitung.

Ce Player Relief Fund a été créé par l'ATP et la WTA et est soutenu par les trois stars principales du circuit masculin, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Ce dernier a suggéré aux joueurs du top 100 en simple et du top 20 en double de verser de 30.000 dollars pour le top 5 à 5000 dollars pour ceux de la 51e et la 100e places.

3. Omnisport : Vers la reprise de l'entraînement en Italie et en NBA

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé dimanche que les sportifs de haut niveau seront autorisés à reprendre l'entraînement le 4 mai à titre individuel, et le 18 mai dans un cadre collectif, sans fixer de date pour une éventuelle reprise du championnat de football national.

Aux Etats-Unis d'Amérique, les centres d'entraînement des équipes de NBA vont rouvrir vendredi 1er mai dans les États où les mesures de confinement liées au coronavirus ont été assouplies, selon ESPN. Cependant, les joueurs ne pourront pas s'entraîner ensemble et devront se limiter à des exercices individuels dans un environnement contrôlé.

Cette réouverture devrait concerner des équipes comme les Hawks d'Atlanta et le Thunder d'Oklahoma City, situées dans les Etats de Géorgie et de l'Oklahoma, parmi les premiers à avoir allégé le confinement et les restrictions de circulation. Adam Silver, le commissioner de la NBA, a fixé en mai, au plus tôt, une décision quant à la possible reprise de la saison interrompue le 12 mars.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Tennis : Wimbledon 1992 ou la mue de la star Agassi en champion

Pour célébrer les 50 ans d'Andre Agassi, mercredi, notre rédaction revient toute la semaine sur la carrière de l'Américain qui pendant vingt ans a été l'un des grands personnages du tennis. Laurent Vergne ouvre la série ce lundi sur le premier sacre de l'Américain en Grand Chelem, à Wimbledon, en 1992. Là où et quand on l'attendait le moins.

Andre Agassi Crédits Eurosport

2. Football : La révolte gronde aux Pays-Bas

La contestation aux Pays-Bas va-t-elle se répandre comme une traînée de poudre ? Suite à la décision des instances du football néerlandais de stopper ses championnats sans nommer de champions, ni prononcer de descentes ou autoriser de montées, des clubs ont promis de poursuivre la compétition sur le terrain judiciaire, avec des arguments pour le moins recevables. Ce qui pourrait donner des idées à d'autres équipes en Europe et pousser les ligues à agir différemment.

