CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Basket, NBA : Boston frappe fort d'entrée

Ad

Tout allait bien pour les Warriors jusqu'à la fin du troisième quart temps (92-80). Mais ensuite, une douce folie s'est emparée de ce match et de Boston. Grâce notamment à une adresse exceptionnelle à trois points dans le dernier quart-temps, les Celtics ont renversé la situation pour l'emporter à Golden State (108-120) dans ce match 1 des finales NBA. Les 34 points de Stephen Curry n'ont pas suffi. Si Jayon Tatum a été dans le dur (12 pts mais 13 pds), Al Horford a lui fini avec 26 points et 6 tirs à trois-points (record personnel).

Omnisport L'Ukraine historique, Swiatek hégémonique, Messi en forme olympique : l'actu sur un plateau HIER À 05:04

2. Football, Transferts : Genesio se pose des questions

Alors que l'annonce du retour tonitruant d'Alexandre Lacazette à Lyon est imminente selon L'Equipe, le quotidien sportif révèle aussi que Bruno Genesio se pose des questions sur son avenir . Celui qui a été élu meilleur entraîneur de l'année en L1 serait sur les tablettes d'un club saoudien - qui lui aurait fait une proposition alléchante financièrement - et d'un club qualifié pour la Ligue des champions. De quoi le faire s'interroger sur son histoire avec Rennes où il n'a plus qu'un an de contrat.

Bruno Genesio envoie le ballon à Hamari Traore Crédit: Getty Images

3. Football, Ligue des Nations : Le Portugal arrache le nul

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Eliminatoires Euro Espoirs : L'équipe de France Espoirs a fait un pas de plus vers la qualification en dominant la Serbie (2-0) jeudi soir à Grenoble, au stade des Alpes. La sélection de Sylvain Ripoll a signé sa septième victoire en huit matches grâce à des buts de Thuram (42e) et Gouiri (60e).

Football, Amical : L'Uruguay a surclassé le Mexique en match de préparation au Mondial 2022 avec notamment un doublé d'Edinson Cavani.

Football : L'Argentin Nestor Lorenzo a été nommé sélectionneur de l'équipe de Colombie, auprès de laquelle il avait déjà officié comme adjoint lors des Coupes du monde 2014 et 2018.

Golf : Cameron Smith, 3e mondial, fait partie d'un groupe de six joueurs ayant effectué le meilleur départ au Memorial, jeudi après le premier tour disputé à Dublin. A ses côtés figurent le Canadien Mackenzie Hughes, le Sud-Coréen Kyoung-hoon Lee et les Américains Luke List, Davis Riley, Cameron Young.

Golf : L'Américaine Mina Harigae a rendu une carte de 64, soit sept coups sous le par, pour prendre la tête avec un coup d'avance sur la joueuse amateure suédoise Ingrid Lindblad du 77e US Open féminin.

Basket, NBA : Phil Knight, cofondateur de Nike, et Alan Smolinisky, copropriétaire de la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers, ont fait une offre de plus de 2 milliards de dollars pour racheter les Portland Trail Blazers, selon ESPN.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Invité d'Eurosport La Terrasse ce jeudi, Richard Gasquet a évoqué cette étiquette de prodige qu'on lui a collé dès ses premiers coups de raquette. Un costume que le Biterrois a eu du mal à accepter au cours de sa carrière. Il raconte. L'émission Eurosport Tennis Club - La Terrasse est à retrouver tous les soirs sur Eurosport 1 à partir de 17h45.

Gasquet : "Cette étiquette de 'prodige', ça m'a un peu dérangé, ça n'a pas été facile"

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE (Bis)

Pendant la quinzaine parisienne, notre partenaire Jeu, Set et Maths délivre des stats marquantes chaque journée. Et ce jeudi, zoom sur le parcours de Rafael Nadal à Paris : il a passé presque 15h sur les courts pour rallier les demi-finales, son 2e chemin le plus long pour en arriver là. Cela jouera-t-il contre lui ? Pour Arnaud Di Pasquale dans DiP Impact, la réponse est non !

Près de 15h sur les courts : Nadal peut-il payer l'addition contre Zverev ?

LES PODCASTS DU JOUR

Dip Impact

Notre Grand Récit avec Guy Stéphan

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Tennis, Roland-Garros : Nadal – Zverev, le choc

Ca ressemble à une finale avant l'heure. Rafael Nadal redescend dans l'arène vendredi pour ce qui pourrait être l'un de ses derniers défis: braver le N.3 mondial Alexander Zverev en demi-finale de Roland-Garros, où il vise un quatorzième trophée et un 22e Grand Chelem. Après avoir écarté Novak Djokovic, "'Rafa" se méfie du bourreau du phénomène Carlos Alcaraz. Après ce duel, Marin Cilic et Casper Ruud se retrouveront pour continuer de surprendre.

Cilic possible finaliste des 4 tournois majeurs : "Personne n'aurait pu deviner cela"

2. Football, Ligue des Nations : Les Bleus attendus face au Danemark

Au Stade de France où la gestion des supporters sera scrutée quelques jours après le fiasco de la finale de la C1, l'équipe de France lance ce vendredi soir son marathon du mois de juin : quatre matches de Ligue des Nations en 10 jours. Avec en tête, l'idée de commencer à se préparer pour la Coupe du monde alors que les matches vont être rares avant le Mondial à partir de cet été. Karim Benzema et Kylian Mbappé, qui seront alignés ensemble, débutent face au Danemark (20h45).

A suivre aussi :

(Avec AFP)

Omnisport Duel homérique, Tchouaméni, l'Ukraine pour tout un peuple : L'actu sur un plateau 01/06/2022 À 05:03