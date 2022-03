CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football – Coupe de France : un match renversant et un immense bonheur pour Nantes

La Beaujoire comme au bon vieux temps. Devant son public incandescent, le FC Nantes s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France aux dépens de Monaco (2-2, 4-2 t.a.b.). Les joueurs d'Antoine Kombouaré sont passés par toutes les émotions dans ce match : menés rapidement, aux commandes puis rejoints à peine une minute plus tard par l'ASM, les Nantais l'ont finalement emporté aux tirs au but suite aux échecs de Wissam Ben Yedder et d'Aurélien Tchouaméni. Le FCN rejoint Nice en finale le 8 mai prochain.

2. Football – Premier League : vers une nouvelle ère, Abramovitch va vendre Chelsea

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine aura fini par avoir raison de la position de Roman Abramovitch. Le propriétaire russe de Chelsea, proche de Vladimir Poutine et présent en Biélorussie lors des récents pourparlers entre les deux nations, a annoncé la mise en vente officielle du club anglais 19 ans après l'avoir repris. Sous sa direction, les Blues ont atteint des sommets inégalés dans leur histoire, décrochant notamment cinq Premier League et deux Ligue des champions. Le prix a été fixé à 3,5 milliards d'euros, les profits nets de la vente viendront en aide aux victimes de la guerre en Ukraine.

3. Football – Coupe d'Allemagne : Nkunku flambe encore, Leipzig en demi-finale

Mais qui arrêtera Christopher Nkunku cette saison ? Le joueur français a été le grand artisan de la victoire de Leipzig en quart de finale de la Coupe d'Allemagne sur le terrain de Hanovre (0-4) avec un doublé. Nous ne sommes que début-mars, et l'ancien Parisien en est déjà à 10 buts en 2022, 25 au total cette saison toutes compétitions confondues. Soit plus que Kylian Mbappé, Dusan Vlahovic ou encore le duo Cristiano Ronaldo et Lionel Messi cumulé ! Hambourg et Fribourg se sont aussi qualifiés, rejoignant l'Union Berlin, vainqueur la veille.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football – Coupe d'Italie : Pour le retour de Dusan Vlahovic, conspué à Florence, : Pour le retour de Dusan Vlahovic, conspué à Florence, la Juventus a dominé la FIorentina en demi-finale aller grâce à un but contre son camp de Venuti à la dernière minute (0-1).

Football – Copa del rey : Auteur d'un bon nul sur la pelouse de l'Athletic Bilbao lors de la demie aller (1-1), : Auteur d'un bon nul sur la pelouse de l'Athletic Bilbao lors de la demie aller (1-1), Valence s'est qualifié pour la finale lors du match retour devant son public du Mestalla (1-0).

Basketball – NBA : Avec un super Rudy Gobert (27 points, 17 rebonds, 2 contres), Utah est venu à bout de Houston après prolongation (132-127). Pour sa première à domicile, James Harden n'a pas déçu dans la victoire de Philadelphie face à New York (123-108) avec 26 points, 9 rebonds et 9 passes décisives. Le choc de la nuit est revenu à Milwaukee, vainqueur de Miami 120-119 grâce à un panier de Jrue Holiday à 1,9 seconde du buzzer final.

Football – Ligue 1 : Pour avoir ouvertement critiqué l'arbitrage de Nantes – PSG, la commission de discipline de la LFP a infligé une suspension d'un match ferme, assortie d'un match avec sursis, à Marco Verratti. Le milieu parisien ne sera pas de la réception de Bordeaux, le 13 mars.

Handball – Ligue des champions : Montpellier a abandonné toute chance de qualification directe pour les quarts de finale de la Ligue des champions de handball en chutant (31-33) à domicile devant les Danois d'Aalborg.

Football - Recopa Sudamericana : Palmeiras a remporté la compétition, équivalent sud-américain de la Supercoupe d'Europe, en battant 2-0 l'Athletico Paranaense à Sao Paulo lors du match retour.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Pour la première fois depuis 2004, le n°1 mondial n'est ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic, ni Andy Murray, mais Daniil Medvedev. Un avènement sur lequel s'est exprimé son entraîneur français Gilles Cervara, invité exceptionnel d'Arnaud Di Pasquale dans DiP Impact, émission à écouter en podcast. L'entraîneur français a vécu cet évènement d'une façon bien particulière.

Cervara sur Medvedev n°1 mondial : "J'ai eu plus d'émotions quand la France a gagné le Mondial 98"

LE PODCAST POUR ACCOMPAGNER VOTRE JOURNÉE

Le 31 décembre 1988, Chicago recevait Philadelphie pour un match de playoffs sous haute tension en raison du passif entre les deux entraîneurs, Mike Ditka et Buddy Ryan. Toute la NFL guettait ce duel, mais personne n'imaginait que la rencontre serait transportée dans une autre dimension. La faute à un microclimat qui laissa le brouillard envahir le stade. C'est votre podcast Grand Récit à savourer.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Biathlon – Coupe du monde : une revanche comme reprise pour le relais français ? (14h30)

Les Françaises du relais rouvrent la Coupe du monde après la pause olympique. Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon auront à cœur d'oublier la déception de Pékin, où elles n'avaient pris que la 6e place du 4x6km, loin de leurs objectifs et de leurs capacités. Avec trois dernières étapes de Coupe du monde cette saison, mais surtout un seul relais femmes, l'occasion de se reprendre est toute trouvée.

2. Handball – Ligue des champions : le PSG de retour aux affaires (18h45)

Le PSG se déplace en Roumanie, chez le Dinamo Bucarest, pour le compte de la 13e journée de la Ligue des champions. L'équipe parisienne a l'occasion de revenir à hauteur de Barcelone, deuxième de la poule, alors que les deux premiers seront directement qualifiés pour les quarts de finale de la C1. A l'aller, Paris n'avait pas fait de détail (41-30) mais Bucarest est une autre équipe quand elle évolue à la maison.

3. Football – Copa del rey : le Betis ou le Rayo pour accompagner Valence ? (21h00)

Vainqueur 1-2 à l'aller en déplacement le Betis est logiquement favori pour se qualifier pour la finale de la Coupe d'Espagne. Mais les coéquipiers de Nabil Fékir doivent se méfier du Rayo Vallecano, en difficulté ces dernières semaines et dont la Coupe pourrait être le dernier objectif de la saison.

