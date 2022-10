CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football – Ligue Europa : Nantes au bout du suspense, Monaco et Rennes déçus

Résultats mitigés pour les clubs français en Ligue Europa. Nantes a arraché la victoire dans le temps additionnel face à Qarabag (2-1) lors de la 5e journée du groupe G. S'ils n'ont pas leur destin en mains, les Canaris joueront leur qualification face à l'Olympiakos lors de la dernière journée.

Ludovic Blas (FC Nantes) ouvre le score face à Qarabag en Ligue Europa. Crédit: Getty Images

De son côté, l’AS Monaco a été tenu en échec sur la pelouse de Ferencvaros (1-1). Ce match nul condamne l’AS Monaco à terminer, au mieux, deuxième de ce groupe H. Tandis que le Stade Rennais a également concédé le match nul (3-3) sur la pelouse de Fenerbahçe, après avoir mené 3-0. Ils abandonnent ainsi les trois points et peut-être la première place de la poule, qui leur éviterait de jouer les 16es de finale.

2. Football – Ligue Europa : Le retour gagnant de Ronaldo

Huit jours après le début de la tornade qu'il a déclenchée contre Tottenham, Cristiano Ronaldo était à nouveau titulaire avec Manchester United. Et face au Sheriff Tiraspol en Ligue Europa, la star portugaise a répondu en trouvant le chemin des filets pour marquer le but du 3 à 0. Les Red Devils ont conforté leur deuxième place dans le groupe E.

Cristiano Ronaldo esulta per il gol in Manchester United-Sheriff Tiraspol - Europa League 2022/2023 Crédit: Getty Images

3. Basketball – NBA : Doncic en passe 41 en triple double pour s'offrir les Nets

Un Luka Doncic des grands soirs, auteur d'un triple-double à 41 points et de quelques tours de magie dont il a le secret, a guidé les Mavericks à la victoire chez les Nets (129-125 après prolongation). Le prodige slovène de 23 ans faisait partie des favoris dans la course au MVP de la saison régulière, avant même son entame. Sa nouvelle démonstration à Brooklyn n'est pas venue faire démentir les prédictions, puisqu'il a ajouté à son escarcelle 14 passes, 11 rebonds et 3 interceptions.

Dans les autres rencontres de la nuit, les Warriors de Golden State ont dominé le Heat de Miami (123-110), les Grizzlies ont assuré face aux Kings qui plongent un peu plus (110-125), tandis que le Thunder d'OKC a créé la surprise face aux Los Angeles Clippers (118-110).

ET AUSSI…

Football – Faits divers : Ce jeudi vers 19h, un homme armé d'un couteau a fait irruption dans un centre commercial dans la périphérie de Milan, : Ce jeudi vers 19h, un homme armé d'un couteau a fait irruption dans un centre commercial dans la périphérie de Milan, a tué une personne et blessé quatre autres . Parmi elles, Pablo Mari, le défenseur d'Arsenal prêté à Monza depuis l'été dernier. Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur espagnol de 29 ans a été hospitalisé mais ses jours ne seraient pas en danger.

Football américain - NFL : Le SoFi Stadium de Los Angeles et ses 70.000 places, antre des équipes de NFL des Rams et des Chargers, accueillera la finale de la prochaine Gold Cup, a annoncé la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

Basketball - NBA : La star de Portland Damian Lillard souffre d'une contracture au mollet droit et sera absent durant une à deux semaines, a annoncé son équipe.

Formule 1 - GP du Mexique : Sous contrat jusqu'à fin 2023, le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a pour intention de signer un contrat "pluriannuel" avec Mercedes, a-t-il confirmé en marge du Grand Prix de Mexico.

Tennis - ATP et WTA : La saison 2023 de tennis débutera par une nouvelle épreuve mixte, la United Cup, organisée en Australie entre le 29 décembre et le 8 janvier, ont annoncé l'ATP et la WTA.

Basketball - NBA : Les Golden State Warriors, champions NBA en titre, sont désormais la franchise la plus valorisée de la ligue avec une estimation à 7 milliards de dollars établie par le magazine Forbes, détrônant les New York Knicks.

Tennis - ATP 500 de Bâle : Holger Rune s'est facilement imposé face au Français Ugo Humbert 6-4, 6-2, au deuxième tour du tournoi ATP 500 de Bâle, s'offrant une place en quart de finale, tout comme Stan Wawrinka, vainqueur de Brandon Nakashima (6-4, 5-7, 6-4).

Handball - Ligue des champions : Nantes a pris le meilleur sur les Allemands de Kiel (38-30) lors de la cinquième journée de la C1. Une victoire qui permet au "H" de poursuivre sa série d'invincibilité à domicile en phase de poules mais surtout de rester au contact de Kielce et du leader barcelonais en vue d'une place directe pour les quarts de finale.

A VOIR, LIRE OU ÉCOUTER SUR EUROSPORT

Dauphin du PSG en Ligue 1, le RC Lens de Franck Haise réussit un début de saison exceptionnel d'un point de vue comptable et défie Toulouse ce vendredi soir (21h). Défensivement, les Sang et Or sont impressionnants. Offensivement, c'est une autre histoire, rappelle Elton Mokolo dans Tour d'Europe. Retrouvez l'intégralité de l'émission en podcast (Real : A.Thirion / Q.Guichard)

En 1968, Eldridge Dickey est devenu le premier quarterback noir sélectionné au premier tour de la draft NFL. Le Texan avait tout pour lui et était promis à un destin d'exception. Pourtant, il n'a jamais joué un seul match à son poste et sa carrière s'est éteinte avant même d'avoir vraiment commencé. La faute, en grande partie, aux préjugés d'un sport qui en regorgeait.

Trente-cinq ans après la dernière visite du Tour, cinquante-neuf ans après le duel épique entre Anquetil et Poulidor, le Puy de Dôme va faire son retour sur la Grande Boucle. Ses pentes terribles et ses caractéristiques particulières le rendent unique et en feront, quoi qu’il arrive, l’un des grands moments de la 110e édition, dont le parcours a été présenté jeudi à Paris.

LA QUESTION DU JOUR : Rinderknech a-t-il les armes pour aller au bout ?

Alors qu’il est issu des qualifications du tournoi ATP 500 de Bâle, le Français Arthur Rinderknech a déjà créé un exploit en éliminant en 16es de finale l’ancien vainqueur de Grand Chelem Marin Cilic. Au tour suivant, le 51e joueur mondial s’est offert Alex Molcan en deux sets secs (6-2, 6-4).

Désormais, Rinderknech peut se mettre à rêver d’un parcours étincelant. Néanmoins, se dresse dès aujourd’hui devant lui l’un des meilleurs joueurs de la jeune génération, la nouvelle Next Gen, Holger Rune. A seulement 19 ans, le Danois est déjà 25e à l’ATP, mais Rinderknech semble être dans le forme de sa vie. Alors pourquoi ne pas y croire pour une place en demi-finale ?

(Avec AFP)

