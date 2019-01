Sala, Strasbourg, Nuit du mercato : l'actu sur un plateau du 31 janvier 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Emotion à la Beaujoire

Quelques heures plus tôt, les autorités britanniques à la recherche de l'avion qui transportait d'Emiliano Sala et son pilote avaient indiqué avoir retrouvé des débris appartenant "probablement" à l'appareil transportant l'ex-joueur argentin du FC Nantes vers son nouveau club, Cardiff. Sur une plage du Cotentin, dans une localisation qui cadre avec la dérive qu'auraient suivi les pièces, au large de Guernesey.

La nouvelle n'a fait qu'ajouter à l'émotion de l'hommage rendu par 28 000 supporters à l'unisson et qui ne pouvait que toucher l'hôte du soir, Saint-Étienne, pour ce match en retard de la 22e journée.

"Les supporters ont été magnifiques, fantastiques. Ils ont été à la hauteur d'Emiliano", a remercié Valentin Rongier. "Ce soir, il y a plus important que le football. Là, il y a tout un peuple uni. Il faut écouter les supporters car c'est beau ce qu'ils font", a confié Rémy Cabella, qui n'a pas célébré son but pour les visiteurs (58e). Majeed Waris a égalisé (70e) dans une ambiance qui a réchauffé les cœurs. "On s'est battu comme des chiens, à son image, c'était le minium qu'on pouvait faire", a résumé Valentin Rongier, au terme de ce score de parité (1-1).

2. Football - Coupe de la Ligue : Strasbourg assomme Bordeaux

Strasbourg était mené à la mi-temps (0-1) mais la Meinau a eu raison de pousser : en moins d'un quart d'heure, le RCSA a réglé le sort des Girondins par Ludovic Ajorque (49e) puis Lebo Mothiba (55e, 61e) pour se qualifier pour sa première finale de la compétition.

Rendez-vous est pris pour les Alsacien au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, dans la banlieue lilloise, le 30 mars pour une finale inédite contre Guingamp, lauréat en 1997 et 2005.

3. Basketball - NBA : Boston enchaîne, Charlotte voyage mal

A l'Est, Indiana, quatrième, s'est fait surprendre par Washington (107-89), et Boston, cinquième a gagné pour la deuxième fois de suite, avec Jaylen Brown (24 pts, 10 rebonds), Jayson Tatum (20 pts) et Terry Rozier (17 pts, 10 passes décisives) mais sans Kyrie Irving, contre Charlotte (126-94). Kemba Walker (21 points), Malik Monk (16 pts) et Nicolas Batum (13 pts) n'ont pas pu faire plus, tandis que Tony Parker était réduit au rôle de spectateur pour cette 18e défaite en déplacement, en raison d'une cheville douloureuse.

Quant aux New York Knicks, ils ont coulé pour la 11e fois de suite, à domicile, face à Dallas (114-90), pour aggraver le pire bilan de la Ligue (10 v-40 d) que personne ne songeait déjà à leur contester. Leur dernière victoire remonte au 4 janvier, chez les Los Angeles Lakers (119-112). Et ce n'est pas l'absence de Frank Ntilikina, d'une et deux semaines pour une blessure à l'aine, qui va arranger les choses.

A l'Ouest, Denver, deuxième, s'est imposé sur le parquet de New Orléans (99-105).

On a aussi retour pour vous

Football - Premier League : Liverpool aurait pu en profiter plus. Manchester City battu par Newcastle (2-1) mardi, les Reds ont concédé un nul (1-1) face à Leicester City (1-1), lors de la 24e journée, pour faire passer leur avance en tête de quatre à cinq points.

Football - Coupe du Roi : Le FC Barcelone avait deux buts à remonter depuis l'aller à Séville (2-0). Par un score qui lui a rappelé de bons souvenirs (6-1), il a renversé la vapeur grâce à un doublé de Philippe Coutinho. De quoi filer en demie-finale pour la neuvième année de suite et continuer d'espérer à un cinquième sacre consécutif.



Football - MLS : Le championnat a perdu l'un de ses joueurs emblématiques avec l'annonce du transfert du buteur italien Sebastian Giovinco de Toronto pour le club saoudien d'Al Hilal.

La vidéo de rattrapage

"Dip Impact", c'est des avis tranchés, argumentés. La Next Gen privée de Grand Chelem cette saison ? Pour Arnaud Di Pasquale, c'est tout vu : Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Borna Coric et autres Daniil Medvedev attendront…

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Coupes nationales : Pour oublier la Serie A et la Liga

En Serie A, l'Inter Milan et la Lazio Rome sont à des années-lumière du leader, la Juventus, et la Coupe d'Italie est sûrement un bon moyen d'oublier tout ça. Les deux clubs vont se départager à San Siro (21h) pour une place dans le dernier carré.

En Liga, le Real Madrid est soumis au même régime par le Barça, et la Coupe du roi est l'un des objectifs assignés avec la Ligue des champions. A confirmer ce soir (21h30) à Gérone, après le succès de l'aller (2-4).

2. Football - Nuit du mercato : Soirée spéciale

Dernières heures, dernières affaires sur le marché des transferts, derniers rebondissements... Le tout - vous en avez l'habitude - est à vivre en direct sur Eurosport dès la fin d'après-midi dans notre Nuit du mercato.