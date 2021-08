Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - WTA Cincinnati : Osaka, un retour et des larmes

Trois mois après sa dernière conférence de presse, Naomi Osaka était de retour face aux journalistes - en visio -, lundi soir. Et la Japonaise a été perturbée par une question sur la façon dont elle tirait profit de sa notoriété dans les médias tout en refusant de leur parler. Si elle a tenu à répondre à son interlocuteur, la double lauréate de l’US Open a ensuite fondu en larmes. Tête de série numéro 2, elle n’entrera en lice qu’au 2e tour à Cincinnati.

Omnisport L'OM gâche, Federer inquiète, Memphis s'illustre, la Vuelta s'élève : l'actu sur un plateau HIER À 05:09

2. Tennis - ATP Cincinnati : Murray domine Gasquet, Schwartzman dans la douleur

Lui revenait de blessure, et tout s’est déroulé à la perfection. Alors qu’il n’avait pas pu défendre sa couronne olympique, fin juillet à Tokyo, en raison d’une déchirure à un quadriceps, Andy Murray est venu à bout de Richard Gasquet, lundi soir à Cincinnati (6-4, 6-4). L’ancien numéro 1 mondial, auteur de 14 aces face au Biterrois, a réalisé un match très solide. À noter également la qualification de Diego Schwartzman, qui a dû s’employer pour écarter Dan Evans (6-2, 4-6, 6-3).

3. Football - Transferts : Le PSG à l’affût pour Pogba et Camavinga ?

Malgré un mercato déjà exceptionnel, le PSG n’a pas forcément fini ses emplettes. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants parisiens surveilleraient avec grand intérêt la situation de Paul Pogba, qui n’a toujours pas prolongé avec Manchester United. Une autre piste au milieu pourrait mener au très prometteur Eduardo Camavinga, que Rennes accepterait de céder contre 30 millions d’euros.

On a aussi retenu pour vous

Formule 1 - GP du Brésil : Les autorités de Sao Paulo ont annoncé qu’il n’y aurait pas de restriction de public à Interlagos (5-7 novembre). 60 000 places ont été mises en vente.

Football - Ligue 2 : Accroché par Auxerre (1-1), le Paris FC récupère néanmoins le fauteuil de leader du classement.

Tennis - WTA Cincinnati : Faute d’avoir pu obtenir un visa dans les temps, Anastasia Pavlyuchenkova a déclaré forfait pour le tournoi américain.

Football - Liga : Triste soirée en Espagne, les rencontres Villarreal - Grenade et Elche - Athletic Bilbao s’étant toutes deux terminées sur un score nul et vierge (0-0).

La vidéo de rattrapage

En retrait depuis sa participation au Tour des Alpes, fin avril, Thibaut Pinot revient à la compétition à l’occasion du Tour du Limousin, qui débute ce mardi. Pour Nicolas Fritsch, il faut éviter de faire peser une trop grosse pression sur les épaules du Franc-Comtois.

C'est l'heure de la reprise pour Pinot : "Arrêtons de juger Thibaut"

Les podcasts à écouter sans tarder

Lundi, Bistrot Vélo recevait Bryan Coquard, qui a notamment profité de l’occasion pour expliquer son choix de rejoindre Cofidis en 2022.

Plus jeune femme à s’être hissée au sommet de l’Everest (à 27 ans) et soignante dans la vie de tous les jours, Hélène Drouin était l’invitée d’Arnaud Manzanini dans le dernier numéro d’Ultra Talk.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Vuelta : Les sprinters reviennent aux affaires

24 heures après avoir été mis à rude épreuve sur les pentes sévères du Picon Blanco, les sprinters auront a priori l’occasion de s’exprimer ce mardi, lors d’une 4e étape qui ne présente en effet aucune difficulté répertoriée. Les trains des équipes désireuses de s’imposer devront toutefois se méfier, car un long faux-plat montant précédera l’arrivée à Molina de Aragon.

Le profil de la 4e étape : Du plat et de légers reliefs pour finir

2. Tennis - ATP/WTA Cincinnati : Monfils, Paire, Garcia… Grosse journée pour les Français

Le 1er tour se poursuit à Cincinnati, et plusieurs Français sont attendus sur les courts ce mardi. Gaël Monfils lancera son tournoi contre Dusan Lajovic, tandis que Corentin Moutet aura fort à faire face à Reilly Opelka, récent finaliste à Toronto. Benoît Paire et Ugo Humbert affronteront respectivement Denis Shapovalov et Frances Tiafoe. Quant à Caroline Garcia, elle sera opposée à Sloane Stephens.

3. Football - Ligue des champions : L’ASM face au révélateur Shakhtar

Solide vainqueur du Sparta Prague au tour précédent (2-0, 3-1), Monaco n’est plus très loin de la phase de groupes de la Ligue des champions. Mais l’adversaire qu’il lui faudra écarter en barrage s’annonce très coriace. Maintenant entraîné par Roberto De Zerbi et toujours composé d’une impressionnante colonie brésilienne, le Shakhtar Donetsk a de quoi faire peur aux hommes de Niko Kovac, qui tenteront malgré tout de prendre un avantage lors de la manche aller, ce mardi (21h) à Louis-II.

