1. Tennis - US Open : Osaka, deux ans après

En 2018, le sacre de Naomi Osaka à l’US Open avait constitué une surprise de taille, et ce d’autant plus qu’elle avait dominé Serena Williams en finale. Voir la joueuse japonaise - qui s’est affirmée depuis - récidiver samedi était moins surprenant. L’affaire était pourtant mal embarquée, face à une Victoria Azarenka de retour à son meilleur niveau et qui semblait avoir pris l’ascendant (6-1, 2-0). Mais la Biélorusse a été renversée par son adversaire au terme d’une finale de très belle facture (1-6, 6-3, 6-3).

Menée 6-1, 2-0, Osaka a trouvé de sacrées ressources : Le résumé de la finale

2. Basket - NBA : Les Lakers n’ont laissé aucune chance aux Rockets

On connaît l’identité de la première équipe qualifiée pour la finale à l’Ouest : il s’agit des Los Angeles Lakers. La franchise californienne a validé son billet (4-1) en remportant sans sourciller le match 5 contre des Houston Rockets qui, malgré les 30 points de James Harden, n’ont guère eu l’occasion d’y croire (116-96). LeBron James (29 points, 11 rebonds, 7 passes) et ses coéquipiers pourraient retrouver les Clippers, à condition que ceux-ci se débarrassent définitivement des Denver Nuggets (3-2).

3. Football - Ligue 1 : Sainté enchaîne, Strasbourg ne décolle pas

Deuxième match de championnat et deuxième victoire pour Saint-Etienne. Vainqueurs de Lorient juste avant la trêve internationale (2-0), les Verts ont récidivé face à Strasbourg samedi soir (2-0) grâce à des buts de Denis Bouanga et Mahdi Camara. L’ASSE fait donc le plein de points avant d’aller disputer son match en retard à Marseille jeudi (21h). Le compteur alsacien, lui, reste bloqué à zéro unité.

Denis Bouanga et ses coéquipiers fêtent le but du Gabonais lors de Saint-Etienne - Strasbourg, le 12 septembre 2020 Crédit: Getty Images

Football - Premier League : Newcastle s’est imposé sur le terrain de West Ham (0-2) peu de temps après un match incroyable entre Liverpool et Leeds (4-3).

IndyCar - GP d’Ohio : Will Power (Penske) a remporté une course lors de laquelle son coéquipier Simon Pagenaud a une nouvelle fois été en difficulté (18e).

Football - Liga : Pendant que le championnat reprenait ses droits, Diego Simeone (Atlético Madrid) a été placé à l’isolement pour cause de test positif au Covid-19.

Hockey - NHL : Les Dallas Stars l’ont emporté face aux Vegas Golden Knights (2-1) et mènent désormais 3-1 dans cette série.

Les Hits du jour : "Il a manqué un petit rien pour qu’on bascule dans une finale de rêve"

L'interview à lire absolument

Juste avant le départ du Grand Prix de Toscane (15h10), prenez le temps de vous plonger dans l'entretien exceptionnel que Jean Todt a accordé à Eurosport. Le dirigeant français y revient en long et en large sur ses années chez Ferrari, qui s'apprête à disputer son 1000e GP.

Jean Todt - Interview - 1000e Grand Prix de Ferrari Crédit: Eurosport

1. Cyclisme - Tour de France : L’heure de vérité sur les pentes du Grand Colombier ?

Minimes jusqu’alors, les écarts entre prétendants à la victoire finale ont commencé à se creuser vendredi, lors de l’arrivée au Puy Mary. L’étape de ce dimanche pourrait permettre aux hommes en forme de créer une vraie différence, à la veille de la journée de repos et de la dernière semaine de course. Montée de la Selle de Fromentel, Col de la Biche et Grand Colombier : ce triptyque laisse en tout cas augurer une très belle bataille, à l’occasion de laquelle Primoz Roglic (Jumbo-Visma) pourra peut-être renforcer son avance au général.

Le profil de la 15e étape : Deux cols en apéritif, le Grand Colombier en dessert

2. Football - Ligue 1 : Opportunité à saisir pour l’OM

Marseille n’a plus battu le PSG depuis le 27 novembre 2011 (3-0), autrement dit une éternité. Et si l’interminable disette prenait fin ce dimanche soir (21h) au Parc des Princes ? Entre les joueurs absents pour cause de test positif au Covid-19 (Kylian Mbappé, Mauro Icardi…) et ceux qui risquent d’être à court de forme (Neymar, Angel Di Maria…), c’est en effet une formation parisienne très amoindrie qui fera face à son rival phocéen. Les hommes de Thomas Tuchel ont toutefois sans doute été piqués au vif suite à leur défaite à Lens jeudi (1-0).

Effectif trop court ou mal fagoté ? Comment le PSG en est arrivé là…

3. Tennis - US Open : Zverev-Thiem, deux ambitieux en quête d’un premier Majeur

C’est une certitude depuis la disqualification surprise de Novak Djokovic en fin de semaine dernière : cet US Open très particulier accouchera d’un vainqueur inédit en Grand Chelem. Finaliste malheureux à Roland-Garros (2018, 2019) et à Melbourne (2020), Dominic Thiem fera cette fois figure de favori, un statut qui pourrait s’avérer difficile à assumer. Alexander Zverev, lui, a soufflé le chaud et le froid tout au long du tournoi. Si l'Allemand montre son meilleur visage, le combat pourrait être haletant jusqu'au bout.

