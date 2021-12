Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA - De nouveaux cas de Covid chez les franchises

Alors que le Christmas Day est l’un des jours les plus importants de la saison en NBA, pour son lien si particulier avec les fans, celui de cette année promet d’être particulier. Si certains joueurs comme Giannis Antetokoumpo sont heureusement sur le retour, de nombreux autres joueurs viennent d’entrer à leur tour dans le "health and safety protocols", à l’image d’Enes Freedom pour les Celtics ou d’Onyeka Okongwu, portant à neuf le nombre d’absents des Hawks alors qu’ils ouvriront le bal aujourd’hui avec un duel face aux Knicks prévu à 18h.

2. Rugby - Top 14 : Deux rencontre reportées à cause du Covid

Les rencontres de la 13e journée de Top 14 Racing 92-Pau et Toulon - Bordeaux-Bègles prévues lundi ont été reportées en raison de l'épidémie de Covid, a annoncé la Ligue nationale de rugby vendredi.

3. Football - Premier League : Burnley - Everton reporté

Et de trois: la recrudescence des cas de Covid-19 causés par le variant Omicron en Grande-Bretagne a provoqué vendredi le report d'un troisième match du "Boxing Day" de Premier League, Burnley-Everton, sous fond de grogne persistante de certains entraîneurs.

Des cas de Covid-19 dans l'effectif des "Toffees", également amoindri par les blessures, ont amené le club à demander, jeudi, le report de la rencontre initialement prévue le 26 décembre.

Cyclisme - C'est une nouvelle dont on aurait pu se passer à l'approche des fêtes. La triple championne du monde sur piste Amy Pieters a lourdement chuté lors d'une sortie d'entraînement en Espagne jeudi. La Néerlandaise, 30 ans, a été opérée dans la foulée de la tête mais demeure sous coma artificiel. Aucune précision n'a été donnée sur la nature des blessures.

Football - Coupe d'Afrique des Nations 2022 : Brahimi convoqué. Le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi a dévoilé vendredi une liste de 28 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun (9 janvier-6 février), l'attaquant Yacine Brahimi y faisant son grand retour après s'être illustré avec la sélection bis qui vient de remporter la Coupe arabe au Qatar.

Tennis - Open d'Australie : Raonic forfait. Déjà absent des courts depuis un moment, l'ancien numéro 3 mondial Milos Raonic a déclaré forfait pour l'Open d'Australie en janvier. Le Canadien, qui a chuté au 70e rang mondial de par ses absences pour cause de blessure, a besoin de temps pour se soigner et manquera ainsi son quatrième Grand Chelem consécutif.

Joyeux Noël à tous !

La rédaction d'Eurosport vous souhaite à toutes et à tous un Joyeux Noël.

La vidéo du jour : Footballeur français de l'année : le Top 5 d'Eurosport

La rédaction d'Eurosport a élu le meilleur footballeur français de l'année 2021. A l'issue des votes, Maxime Dupuis et Cyril Morin vous dévoilent notre top 5 qui a consacré un joueur à la quasi unanimité. Alors qui de Kylian Mbappé, N'Golo Kanté ou Karim Benzema a obtenu le plus de suffrages ? Réponse dans le FC Stream Team. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

Benzema, Mbappé, Kanté... Qui est le meilleur joueur français de l'année 2021 ?

La vidéo de rattrapage

Retrouvez notre équipe-type de Ligue 1 en vidéo.

Sept clubs représentés, des stars, des joueurs en devenir : voici l’équipe type de la phase aller

1. Basket - NBA : Le Covid menace les matches de Noël...

Alors que le variant Omicron se propage dans le monde entier, la NBA doit faire face à des nombreux cas de COVID-19 dans ces effectifs. De quoi désorganiser toute la ligue et fausser le championnat. Une situation très compliquée au moment des matches de Noël, moment culte de la saison.

Les matches à suivre ce samedi

18h00 : New York Knicks - Atlanta Hawks

20h30 : Milwaukee - Boston Celtics

23h00 : Phoenix Sun - Golden State Warrior

2. Football - Liga : Toujours aussi endetté, comment le Barça peut-il mettre 55 millions d'euros sur Ferran Torres ?

Sur le point de boucler l'arrivée de Ferran Torres contre 55 millions d'euros, le FC Barcelone soulève de nombreuses questions quant à sa capacité financière sur une telle opération. Profondément endetté, le club catalan compte sur des ventes efficaces en janvier et des mécanismes complexes pour s'épargner le joug de Javier Tebas et de son fair-play financier, qui seront intransigeants.

3. Omnisport - Sportifs de l'année Eurosport : Ogier 5e en France en attendant le sportif international

Comme chaque année, la rédaction vous dévoile son classement des sportifs français des douze derniers mois. Avec une huitième couronne de champion du monde des rallyes, en compagnie de Julien Ingrassia, le natif de Gap a brillamment refermé sa carrière de rallyman à plein temps avant de passer aux pistes d'Endurance.

Dans l'après-midi, le 5e du classement du sportif international de l'année sera dévoilé.

4. Rugby - Top 14 : Arrêt-Buffet sur le mercato

On parle "marché des transferts", au niveau des coaches, et non des joueurs. Alors que Christophe Urios vient de prolonger avec l’UBB, d’autres techniciens sont convoités, dont Yannick Bru (Aviron Bayonnais), qui pourrait prendre la direction de Montpellier. Imanol Harinordoquy évoque aussi l’évolution du rugby, et la longévité moindre des entraîneurs au sein des clubs.

