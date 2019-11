Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Depay clutch pour l’OL, Angers remet la marche avant

Bonne opération pour Lyon. L’OL a décroché la victoire à Toulouse samedi soir (2-3), dans le cadre de la 12e journée, grâce à un but de Memphis Depay dans le temps additionnel. Les Gones s’invitent dans la première moitié de tableau, avant les matches de dimanche.

Angers, qui restait sur quatre matches sans succès en championnat, a de son côté battu Strasbourg à domicile (1-0). Le SCO prend la 2e place provisoire grâce à cette victoire. Plus tôt, l’OM avait gagné 2-1 au Vélodrome face au LOSC, alors que le match Nîmes-Rennes a été reporté en raison d’intempéries.

Kamara (OM) face à LilleGetty Images

2. Formule 1 - Grand Prix des Etats-Unis : Bottas en pole, Hamilton 5e

Fin de série pour Ferrari. Après six poles de suite, la Scuderia a été battue en qualifications samedi à Austin par Mercedes et Valtteri Bottas. Sebastian Vettel (Ferrari) accompagnera celui-ci, dimanche, en première ligne. Lewis Hamilton (Mercedes) n’a signé que le cinquième chrono.

3. Basket - NBA : Philly in extremis, Andre "The Dream" Drummond

Huit matches samedi soir en NBA : au menu, une victoire sur le fil de Philadelphie – dernière équipe encore invaincue cette saison – dans la salle de Portland, Andre Drummond qui marche dans les pas d'Hakeem "The Dream" Olajuwon (voir tweet), et un nouvel échec à domicile pour des Warriors décimés.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Le duel continue entre l’Inter et la Juve, leader avec 1 pt de marge à l’issue de la 11e journée, grâce à son succès samedi dans le derby de Turin, sur la pelouse du Torino (0-1).

Football - Liga : Occasion manquée par le Real. La Maison Blanche n’a pas profité du faux pas du Barça, samedi soir dans le cadre de la 12e journée, pour prendre la tête, concédant le match nul à Bernabeu face au Betis (0-0).

Boxe : Evan Holyfield, fils de l'ex-champion du monde des lourds Evander Holyfield, a réussi ses débuts chez les moyens. Il a vaincu Nick Winstead, samedi au MGM Grand de Las Vegas, où son père avait battu deux fois Mike Tyson.

Patinage artistique : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté le Grand Prix de France, samedi à Grenoble. Les quadruples champions du monde de danse sur glace ont écrasé la compétition.

Basket - Pro A : Huit sur huit pour Boulogne-Levallois, qui s’est imposé samedi soir à domicile face à Roanne (86-83). L’ASVEL reçoit Chalon ce dimanche, avec la possibilité de recoller avec le même 8/8.

Tennis - Masters Next Gen : Le tirage au sort de la compétition, qui débute mardi à Milan, a eu lieu samedi soir. Le Français Ugo Humbert a hérité de Mikael Ymer, Jannik Sinner et Frances Tiafoe.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Un sang-froid diabolique et une régularité d'horloger : Djokovic a refroidi Dimitrov 03:18

Le tweet 75%

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Masters de Paris-Bercy : Djoko ou Shapo ?

L’un impressionne par sa montée en puissance et l’autre n’a joué qu’une heure lors des deux derniers tours : qui de Novak Djokovic ou de Denis Shapovalov va remporter le titre ? Réponse à partir de 15h ce dimanche. Si le Djoker s'impose, il portera à cinq le record de sacres à Bercy. Un évènement à suivre sur Eurosport Player.

2. Football - Ligue 1 : Nantes pour récupérer son fauteuil de dauphin

Trois rendez-vous L1, comme d’habitude le dimanche : Bordeaux-Nantes (15h), Nice-Reims (17h) et Saint-Etienne - Monaco (21h). Mieux classé parmi les six clubs concernés, le FC Nantes peut (re)passer dauphin du PSG et ne plus compter que 5 points de retard sur lui. Pour cela, il faut gagner à Bordeaux.

3. Formule 1 - Grand Prix des Etats-Unis : Hamilton titré ?

Lewis Hamilton, cinquième des qualifications samedi, peut s’assurer un sixième titre mondial ce dimanche au Texas. Pour retarder son sacre, Valtteri Bottas - son coéquipier chez Mercedes qui partira en pole position - doit gagner et compter sur un classement d’Hamilton hors du Top 8. Départ à 20h10 (hf).

Vidéo - Indy 500, Hall, Gurney… : Quand les Etats-Unis révolutionnent la F1 01:29

4. Football - Championnat étrangers : Un dimanche moins sexy

Après un samedi pléthorique concernant les clubs de renom, le dimanche de foot européen promet d’être assez calme. Vous aurez tout de même, notamment, Everton-Tottenham à 17h30 et AC Milan - Lazio (20h45) à vous mettre sous la dent.

Mais aussi : la finale du Masters féminin en tennis (Barty-Svitolina, à partir de 12h30, hf) et le Grand Prix de Malaisie, en MotoGP, remporté par Maverick Viñales.